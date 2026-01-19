user icon
Verstappen verrast met nieuwe Nürburgring-plannen

Verstappen verrast met nieuwe Nürburgring-plannen

Het is geen geheim dat Max Verstappen droomt van een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander maakte vorig jaar zijn debuut op de Ring, en wist direct zijn eerste GT3-race te winnen. Verstappen geeft nu een update over zijn mogelijke deelname aan de 24-uursrace op het iconische circuit.

Verstappen nam vorig jaar deel aan twee races uit het NLS-kampioenschap. Hij reed eerst in een afgetrapte Porsche Cayman om de juiste licentie te halen, en een paar weken later maakte hij samen met Chris Lulham zijn GT3-debuut. Het duo wist meteen te winnen, en Verstappen liet doorschemeren dat dit zeker niet zijn laatste race op de Ring was.

Verstappen is dol op GT3-racen, en heeft een eigen team dat uitkomt in verschillende klassen. Verstappen werkt vanaf dit jaar samen met Mercedes, en heeft deze bolides uitvoerig getest tijdens sessies op de circuits van Estoril en Portimão. Afgelopen weekend lekte uit dat de top van Mercedes aan de NLS-organisatie om uitstel heeft gevraagd, waardoor Verstappen kan deelnemen aan de voorbereidingsraces op de 24 uur van de Nürburgring.

Neemt Verstappen dit jaar deel aan de 24-uursrace?

Bij Viaplay gaf Verstappen in Detroit zelf een update over zijn Nürburgring-plannen: "Er is nog niets bevestigd. Het is een heel mooi plan, als het door zou kunnen gaan, maar we zitten ook met een paar heel hectische maanden in de Formule 1, dus het is gewoon afwachten."

'Maakt deel uit van mijn toekomstplannen'

Verstappen maakt er echter geen geheim van dat hij graag wil deelnemen aan deze iconische endurancerace: "Maar het is zeker mijn doel. Ik wil heel erg graag 24-uursraces rijden en ook graag enduranceraces. Inmiddels ben ik ook begonnen met het rijden van GT3-races met mijn team, dus dat maakt inmiddels ook deel uit van mijn toekomstplannen."

Geen Triple Crown

Verstappen wil ook graag deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, maar de Triple Crown staat niet op zijn agenda: "De Triple Crown speelt voor mij niet echt. Ja, ik wil heel graag Le Mans rijden. En als je dan zover bent dat je dat wil doen, dan wil je hem natuurlijk ook proberen te winnen."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar