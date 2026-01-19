Het is geen geheim dat Max Verstappen droomt van een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander maakte vorig jaar zijn debuut op de Ring, en wist direct zijn eerste GT3-race te winnen. Verstappen geeft nu een update over zijn mogelijke deelname aan de 24-uursrace op het iconische circuit.

Verstappen nam vorig jaar deel aan twee races uit het NLS-kampioenschap. Hij reed eerst in een afgetrapte Porsche Cayman om de juiste licentie te halen, en een paar weken later maakte hij samen met Chris Lulham zijn GT3-debuut. Het duo wist meteen te winnen, en Verstappen liet doorschemeren dat dit zeker niet zijn laatste race op de Ring was.

Verstappen is dol op GT3-racen, en heeft een eigen team dat uitkomt in verschillende klassen. Verstappen werkt vanaf dit jaar samen met Mercedes, en heeft deze bolides uitvoerig getest tijdens sessies op de circuits van Estoril en Portimão. Afgelopen weekend lekte uit dat de top van Mercedes aan de NLS-organisatie om uitstel heeft gevraagd, waardoor Verstappen kan deelnemen aan de voorbereidingsraces op de 24 uur van de Nürburgring.

Neemt Verstappen dit jaar deel aan de 24-uursrace?

Bij Viaplay gaf Verstappen in Detroit zelf een update over zijn Nürburgring-plannen: "Er is nog niets bevestigd. Het is een heel mooi plan, als het door zou kunnen gaan, maar we zitten ook met een paar heel hectische maanden in de Formule 1, dus het is gewoon afwachten."

'Maakt deel uit van mijn toekomstplannen'

Verstappen maakt er echter geen geheim van dat hij graag wil deelnemen aan deze iconische endurancerace: "Maar het is zeker mijn doel. Ik wil heel erg graag 24-uursraces rijden en ook graag enduranceraces. Inmiddels ben ik ook begonnen met het rijden van GT3-races met mijn team, dus dat maakt inmiddels ook deel uit van mijn toekomstplannen."

Geen Triple Crown

Verstappen wil ook graag deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, maar de Triple Crown staat niet op zijn agenda: "De Triple Crown speelt voor mij niet echt. Ja, ik wil heel graag Le Mans rijden. En als je dan zover bent dat je dat wil doen, dan wil je hem natuurlijk ook proberen te winnen."