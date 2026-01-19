user icon
Marko wijst Mercedes aan als favoriet: "Maar Max kan ze verslaan"

Marko wijst Mercedes aan als favoriet: "Maar Max kan ze verslaan"

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Er gaan nieuwe regels gelden in de sport, en dat kan ervoor zorgen dat de rangorde flink wordt opgeschud. Helmut Marko ziet de teams met Mercedes-motoren als de favorieten, maar hij stelt dat Max Verstappen hen het leven zuur kan maken.

Er gaan dit jaar zowel nieuwe motorische als aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat kan voor grote veranderingen zorgen. Het is de verwachting dat vooral de nieuwe motoren een gamechanger zullen worden, maar niemand weet nog welke fabrikant de beste Power Unit heeft gebouwd. Volgens het geruchtencircuit is er echter wél een favoriet: Mercedes.

Er wordt al geruime tijd gesuggereerd dat Mercedes de beste motoren heeft gebouwd, al is dat nog niet zeker. Bij de Duitse renstal proberen ze afstand te nemen van de favorietenrol, terwijl de eerste geluiden over klantenteams McLaren, Williams en Alpine ook positief zijn. Bij grote concurrent Red Bull gaan ze dit jaar met eigen motoren rijden, die ze samen met Ford ontwikkelen. Hoe goed deze krachtbron is, is nog afwachten.

Waarom ziet Marko Mercedes als favoriet?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf eerder al aan dat Mercedes de torenhoog favoriet is. Als hij in gesprek met OE24 wordt gevraagd waar hij dit op baseert, moet hij lachen: "Mijn hemel, onze wereld is best klein. De AVL-testbanken hier in Graz worden door meerdere teams gebruikt. Alles komt ook samen in Milton Keynes, en Oxford ligt er vlak naast."

"Mercedes is sowieso al een favoriet, gezien hun geschiedenis en expertise op het gebied van motoren. Zoals ik eerder al heb gezegd; dat geldt voor alle topteams die rijden met een Mercedes-motor."

Maakt Verstappen nog kans?

Toch wil Marko niet uitsluiten dat ook Max Verstappen een gooi kan doen naar het goud: "Laten we het zo zeggen: als er iemand is die Mercedes kan verslaan, dan is het Max. Want met de nieuwe reglementen en alle extra componenten speelt de coureur een grotere rol. Max is gewoon de beste."

mario

Posts: 14.953

"Laten we het zo zeggen: als er iemand is die Mercedes kan verslaan, dan is het Max."

Laten we eerlijk zijn en Max heeft wel dat beetje extra (geen 235% natuurijk) net als Lewis en Schumi (en dan vergeet ik nog wat groten uit de F1).... Maar ik denk niet dat Max dit jaar WK gaat worden en dat li... [Lees verder]

  • 1
  • 19 jan 2026 - 12:19
  • mario

    Posts: 14.953

    "Laten we het zo zeggen: als er iemand is die Mercedes kan verslaan, dan is het Max."

    Laten we eerlijk zijn en Max heeft wel dat beetje extra (geen 235% natuurijk) net als Lewis en Schumi (en dan vergeet ik nog wat groten uit de F1).... Maar ik denk niet dat Max dit jaar WK gaat worden en dat ligt niet aan Max, maar aan de nieuwe motor....

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 12:19
  • Rogier hier

    Posts: 6.783

    Ik snap dat er ook tijdens de winterstop ‘nieuws’ gemaakt moet worden, maar zullen we eens wachten tot ze de eerste test hebben? Dan krijgen we wat meer een idee wie waar staat en welke tijden ze rijden en hoe betrouwbaar de wagens zijn. Om nu al te roepen wie er wel of niet snel is lijkt me nogal voorbarig.

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 12:52

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar