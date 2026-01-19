Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Er gaan nieuwe regels gelden in de sport, en dat kan ervoor zorgen dat de rangorde flink wordt opgeschud. Helmut Marko ziet de teams met Mercedes-motoren als de favorieten, maar hij stelt dat Max Verstappen hen het leven zuur kan maken.

Er gaan dit jaar zowel nieuwe motorische als aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat kan voor grote veranderingen zorgen. Het is de verwachting dat vooral de nieuwe motoren een gamechanger zullen worden, maar niemand weet nog welke fabrikant de beste Power Unit heeft gebouwd. Volgens het geruchtencircuit is er echter wél een favoriet: Mercedes.

Er wordt al geruime tijd gesuggereerd dat Mercedes de beste motoren heeft gebouwd, al is dat nog niet zeker. Bij de Duitse renstal proberen ze afstand te nemen van de favorietenrol, terwijl de eerste geluiden over klantenteams McLaren, Williams en Alpine ook positief zijn. Bij grote concurrent Red Bull gaan ze dit jaar met eigen motoren rijden, die ze samen met Ford ontwikkelen. Hoe goed deze krachtbron is, is nog afwachten.

Waarom ziet Marko Mercedes als favoriet?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf eerder al aan dat Mercedes de torenhoog favoriet is. Als hij in gesprek met OE24 wordt gevraagd waar hij dit op baseert, moet hij lachen: "Mijn hemel, onze wereld is best klein. De AVL-testbanken hier in Graz worden door meerdere teams gebruikt. Alles komt ook samen in Milton Keynes, en Oxford ligt er vlak naast."

"Mercedes is sowieso al een favoriet, gezien hun geschiedenis en expertise op het gebied van motoren. Zoals ik eerder al heb gezegd; dat geldt voor alle topteams die rijden met een Mercedes-motor."

Maakt Verstappen nog kans?

Toch wil Marko niet uitsluiten dat ook Max Verstappen een gooi kan doen naar het goud: "Laten we het zo zeggen: als er iemand is die Mercedes kan verslaan, dan is het Max. Want met de nieuwe reglementen en alle extra componenten speelt de coureur een grotere rol. Max is gewoon de beste."