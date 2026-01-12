user icon
Verstappen voert vandaag GT3-test uit op circuit van Portimão

Max Verstappen lijkt dan toch te gaan testen met een GT3-bolide in Portugal. De Nederlander reisde op zaterdag af naar het land, waarna het erop leek dat hij ging rijden op het circuit van Estoril. Op dit circuit was het echter heel rustig, maar vandaag zijn de Mercedessen in de kleuren van Verstappen Racing ergens anders gespot.

Verstappen geniet momenteel van zijn laatste vrije dagen voordat het seizoen begint. Aankomende donderdag staat de launch van Red Bull in het Amerikaanse Detroit op het programma. Voor die tijd kan Verstappen zich nog even met andere zaken bezighouden, en hij leek te gaan rijden op het circuit van Estoril. Hij landde zaterdag op het vliegveld van Cascais, waar hij de vorige keer ook arriveerde toen hij op deze baan ging testen.

Verstappen dook op zaterdagavond op in een luxe restaurant in Lissabon, waar hij de verjaardag van een vriend vierde. De eigenaar van het restaurant deelde trots foto's van Verstappens aanwezigheid, waarna het logisch was dat hij op zondag zou afreizen naar Estoril. Daar was het echter opvallend stil in de paddock.

Waar is Verstappen?

Het leek er dus op dat Verstappen en zijn gezin, die ook in Portugal aanwezig zijn, 'gewoon' vakantie vierden. Dat lijkt nu toch niet het hele verhaal te zijn, want de Mercedessen van Verstappens GT3-team zijn nu gespot in Portugal. De wagens stonden vanochtend niet in de paddock in Estoril, maar in Portimão. 

Op een foto die is gedeeld op Instagram is te zien hoe er twee Mercedessen in de kleuren van Verstappen Racing in de pitstraat staan, waarvan de voorste de naam van Verstappen draagt. Op de tweede auto op de foto staan twee namen, die onleesbaar zijn. Het is bekend dat ervaren GT-coureurs Daniel Juncadella en Jules Gounon voor Verstappens team gaan rijden, maar beide coureurs moeten elders racen.

Voorbereiding op de Nürburgring?

Verstappen bereidt zich op deze manier voor op de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Of hij dit jaar kan gaan deelnemen aan GT3-races, is nog niet duidelijk. Hij verscheen vorig jaar aan de start van een tweetal NLS-races, en het is geen geheim dat hij graag wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring.

Larry Perkins

Posts: 62.492

Krijg nou tieten!

Portimão, had Max jullie toch maar mooi ff tuk...

  • 3
  • 12 jan 2026 - 13:57
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.492

    Krijg nou tieten!

    Portimão, had Max jullie toch maar mooi ff tuk...

    • + 3
    • 12 jan 2026 - 13:57
    • HarryLam

      Posts: 5.139

      Is ook een veel leukere baan.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 14:12
    • Pietje Bell

      Posts: 32.740

      Ik wist het als eerste, want een insider vertelde me dat hij rond het middaguur naar Faro zou vliegen. Nogmaals bedankt!
      Ik had hier eergisteren al bericht dat het Estoril circuit deze maanden gesloten is.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 14:41
    • Black Book

      Posts: 1.817

      Achteraf ook logisch want Max test vaker op Portimao en om 2x binnen een maand op Estoril te testen is iets te veel van het goede

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 14:42
    • Pietje Bell

      Posts: 32.740

      Had nog een knipoog achter mijn bericht gemoeten, omdat @Larry altijd alles het eerste weet.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 14:43
    • Larry Perkins

      Posts: 62.492

      Precies, en die insider wist het dus ook eerder dan jij @Pietje...

      • + 1
      • 12 jan 2026 - 15:26
    • Knalpijp

      Posts: 2.320

      Zeker tieten, wel even daar heen vliegen, Faro.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 15:47
    • Knalpijp

      Posts: 2.320

      Pietje@ nou jij was niet de eerste hoor, ik wist het een week geleden al.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 15:50
  • Black Book

    Posts: 1.817

    Max vliegt vandaag weer naar huis en zal woensdag naar Detroit vliegen gok ik voor die Ford launch. Benieuwd wat we daar te horen en te zien krijgen al is het wel echt in het midden van de nacht

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 14:43
    • Larry Perkins

      Posts: 62.492

      Te horen: "De samenwerking met Ford is geweldig en we gaan allemaal ons best doen."

      Te zien: De nauwelijks veranderde livery.

      Ik kijk het wel terug...

      • + 1
      • 12 jan 2026 - 15:29

