Max Verstappen lijkt dan toch te gaan testen met een GT3-bolide in Portugal. De Nederlander reisde op zaterdag af naar het land, waarna het erop leek dat hij ging rijden op het circuit van Estoril. Op dit circuit was het echter heel rustig, maar vandaag zijn de Mercedessen in de kleuren van Verstappen Racing ergens anders gespot.

Verstappen geniet momenteel van zijn laatste vrije dagen voordat het seizoen begint. Aankomende donderdag staat de launch van Red Bull in het Amerikaanse Detroit op het programma. Voor die tijd kan Verstappen zich nog even met andere zaken bezighouden, en hij leek te gaan rijden op het circuit van Estoril. Hij landde zaterdag op het vliegveld van Cascais, waar hij de vorige keer ook arriveerde toen hij op deze baan ging testen.

Verstappen dook op zaterdagavond op in een luxe restaurant in Lissabon, waar hij de verjaardag van een vriend vierde. De eigenaar van het restaurant deelde trots foto's van Verstappens aanwezigheid, waarna het logisch was dat hij op zondag zou afreizen naar Estoril. Daar was het echter opvallend stil in de paddock.

Waar is Verstappen?

Het leek er dus op dat Verstappen en zijn gezin, die ook in Portugal aanwezig zijn, 'gewoon' vakantie vierden. Dat lijkt nu toch niet het hele verhaal te zijn, want de Mercedessen van Verstappens GT3-team zijn nu gespot in Portugal. De wagens stonden vanochtend niet in de paddock in Estoril, maar in Portimão.

Op een foto die is gedeeld op Instagram is te zien hoe er twee Mercedessen in de kleuren van Verstappen Racing in de pitstraat staan, waarvan de voorste de naam van Verstappen draagt. Op de tweede auto op de foto staan twee namen, die onleesbaar zijn. Het is bekend dat ervaren GT-coureurs Daniel Juncadella en Jules Gounon voor Verstappens team gaan rijden, maar beide coureurs moeten elders racen.

Voorbereiding op de Nürburgring?

Verstappen bereidt zich op deze manier voor op de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Of hij dit jaar kan gaan deelnemen aan GT3-races, is nog niet duidelijk. Hij verscheen vorig jaar aan de start van een tweetal NLS-races, en het is geen geheim dat hij graag wil deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring.