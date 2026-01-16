user icon
Verstappen vertelt de waarheid over Lambiase-geruchten

Verstappen vertelt de waarheid over Lambiase-geruchten

Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zijn twee handen op één buik bij Red Bull. De twee zijn meer vrienden dan collega's, maar toch leek het er in de afgelopen weken op dat Lambiase ging vertrekken. Dit bleek uiteindelijk niet het geval te zijn, en Verstappen stelt dat hij zich op geen enkel moment zorgen maakte.

Verstappen werkt al sinds 2016 samen met Lambiase bij Red Bull. De twee werken heel goed samen, en Verstappen gaf eerder al aan dat hij met niemand anders wil samenwerken dan Lambiase. Afgelopen jaar sloeg Lambiase vanwege privéomstandigheden twee Grands Prix over, en na de seizoensfinale in Abu Dhabi barstte hij in tranen uit aan de pitmuur.

De tranen van Lambiase zorgden voor de nodige speculatie over zijn toekomst. Er werd gesteld dat Lambiase een andere functie kon krijgen binnen Red Bull, zodat hij dichter bij zijn gezin kon blijven. Deze verhalen verdwenen al snel naar de achtergrond, maar werden opgevolgd door veel fellere geruchten.

De geruchten over Lambiase

Rond de kerstdagen kwam naar buiten dat Aston Martin hem een topfunctie had aangeboden binnen het team. Hij werd zelfs in verband gebracht met de rol van teambaas of CEO. Zijn naam viel later ook bij het team van Williams, maar uiteindelijk werd duidelijk dat hij nergens heen ging. Hij zal ook dit seizoen fungeren als rechterhand van Verstappen bij Red Bull.

Maakte Verstappen zich zorgen?

Tijdens de launch van Red Bull in Detroit werd Verstappen voor het eerst gevraagd naar de geruchten over Lambiase. Tegenover Sky Sports liet Verstappen weten dat hij zich op geen enkel moment zorgen maakte: "Hij zou altijd blijven." 

In de media werd er getwijfeld aan de toekomst van Lambiase, maar binnen Red Bull was dat volgens Verstappen wel anders. Als hij wordt gevraagd of hij zich zorgen maakte, is hij goudeerlijk: "Nee hoor, niet voor mij."

Red Bull heeft verder een aantal andere engineers aangesteld bij het team voor Verstappen.

Need5Speed

Posts: 3.428

Voor Lambiase is geld even niet belangrijk.

  • 6
  • 16 jan 2026 - 17:13
F1 Nieuws Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.428

    Goudeerlijk? Hoe kun je weten of hij de waarheid vertelde?

    Dag in dag uit zat Max te bibberen van de zorgen Zou GP weggaan? Of toch blijven? Je weet het niet he.
    Hij kon er niet van slapen.

    Maar dan wordt er een microfoon onder zijn neus gedouwd en moet hij zeggen of hij bezorgd is.
    "Ikke? Nee, echt niet!" loog hij goudeerlijk.

    • + 2
    • 16 jan 2026 - 16:17
    • HarryLam

      Posts: 5.152

      Max is in staat om nog een tonnetje van zijn eigen geld op Lambiase salaris te leggen alleen om hem te kunnen houden

      • + 0
      • 16 jan 2026 - 17:07
    • Need5Speed

      Posts: 3.428

      Voor Lambiase is geld even niet belangrijk.

      • + 6
      • 16 jan 2026 - 17:13
    • HarryLam

      Posts: 5.152

      De overstap geruchten zijn er nu eenmaal.

      • + 0
      • 16 jan 2026 - 18:07
    • snailer

      Posts: 31.402

      Verstappen zegt helemaal niets eigenlijk, Need5Speed.
      Op de vraag "ben je bezorgt" antwoordt Verstappen met "nee"

      Hoe dan ook Betekent dat niets. Of Verstappen weet dat GP vertrekt, dan heeft het geen zin zich zorgen te maken. Het is voldongen.
      Of Lambiase blijft. Dan hoeft Verstappen zich ook geen zorgen te maken.

      • + 0
      • 16 jan 2026 - 19:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.258

    "Hij zal ook dit seizoen fungeren als rechterhand van Verstappen bij Red Bull."

    "Dan kan ik lekker relaxen op mijn rug en met m'n handen onder m'n hoofd en laat ik GP doen wat ik zelf met mijn rechterhand zou doen.
    Dat is 'n voorrecht als je veel poen te besteden hebt en je anderen de dingen kan laten doen waar je op dat moment niet zoveel zin in hebt en wat Kelly ook niet wilt".....aldus 'n geile Max.

    • + 1
    • 16 jan 2026 - 16:43
  • Maximo

    Posts: 9.612

    Als iemand een gouden stap in zijn carriere heeft gemaakt door als race-engineer samen te werken met Verstappen dan is dat wel Lambiase. Die laatste is momenteel 1 van de meest gewilde personen in de F1 om binnen te halen dus zal daar ook bij RB wel voor worden gewaardeerd.
    En voor Max is familie erg belangrijk en met alle nare prive zaken die Lambiase afgelopen jaar heeft gehad en waarbij RB/Max hem gesteund heeft zal deze Italiaanse familie man ook wel 2 x nadenken voordat hij ergens anders heen gaat.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 17:27
    • snailer

      Posts: 31.402

      Ik vermoed dat GP mede heeft gezorgd voor grote verbeteringen bij Verstappen.

      Ik zie het als een situatie waar 1 + 1 veel meer is dan 2.

      Begreep uit een podcast, echt vergeten welke, dat Newey GP wil, omdat hij zijn hele omgeving beter maakt.
      Ik denk dat Verstappen dat ook over zich heeft. Hij maakt mensen om zich heen tot een succes.

      En stel dat je 2 van die mensen samenvoegt.

      Heb ook wel veel voorbeelden uit onboards waar dit uit kan worden bevestigd.

      Dit jaar heb ik lang niet alle onboards kunnen beluisteren. Heb geen f1tv meer. Maar de auto van 2025 was niet bepaald goed voor de banden. Niet zoals in bijvoorbeeld 2023 of zelfs in 2021 of 2022. Soms was het gewoon ronduit slecht.

      Afgelopen seizoen heb ik over de onboards die op yt beschikking heb heel vaak vcommunicatie gehoord die juist over het belasten van banden ging. Dit hebben ze duidelijk opgepikt als leer moment uit 2024, waar de banden er ook relatief vroeg aan gingen. Zeker als je het vergeleek met de McLarens.

      Ander voorbeeld is dat ze samenwerken bij het inhalen. Zou mijn aantekeningen er op na moeten zien, maar in meerdere races zie je dat als voorbereiding op een inhaalactie er gesproken werd over slip van de tegenstander. De druk werd dan nog wat ogevoerd. Vervolgens kwam GP met Mode 6 (6 is een voorbeeld. Ben vergeten wat de aanvalsstand was dat jaar) EN vervolgens was ook die ronde Verstappen er meestal voorbij.

      Vind ook hun conversaties tijdens verandering van weer vrij legendarisch. Ze beslissen samen. En soms neemt Verstappen de beslissing. Soms GP. Om over te stappen naar andere banden bedoel ik. Meestal zitten ze spot on. Er gaat ook meestal een conversatie aan vooraf.

      • + 0
      • 16 jan 2026 - 19:46
  • Maximo

    Posts: 9.612

    Eigenlijk is Max de perfecte coureur voor Ferrari, familie is alles voor Max en dat is ook zo in Italie.

    • + 1
    • 16 jan 2026 - 17:32
  • mario

    Posts: 14.928

    Eerst eerlijk, toen goudeerlijk en nu spreekt ie zelfs de waarheid.....
    Wat een goedzak is die Max toch.....

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 17:37

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

