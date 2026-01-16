Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zijn twee handen op één buik bij Red Bull. De twee zijn meer vrienden dan collega's, maar toch leek het er in de afgelopen weken op dat Lambiase ging vertrekken. Dit bleek uiteindelijk niet het geval te zijn, en Verstappen stelt dat hij zich op geen enkel moment zorgen maakte.

Verstappen werkt al sinds 2016 samen met Lambiase bij Red Bull. De twee werken heel goed samen, en Verstappen gaf eerder al aan dat hij met niemand anders wil samenwerken dan Lambiase. Afgelopen jaar sloeg Lambiase vanwege privéomstandigheden twee Grands Prix over, en na de seizoensfinale in Abu Dhabi barstte hij in tranen uit aan de pitmuur.

De tranen van Lambiase zorgden voor de nodige speculatie over zijn toekomst. Er werd gesteld dat Lambiase een andere functie kon krijgen binnen Red Bull, zodat hij dichter bij zijn gezin kon blijven. Deze verhalen verdwenen al snel naar de achtergrond, maar werden opgevolgd door veel fellere geruchten.

De geruchten over Lambiase

Rond de kerstdagen kwam naar buiten dat Aston Martin hem een topfunctie had aangeboden binnen het team. Hij werd zelfs in verband gebracht met de rol van teambaas of CEO. Zijn naam viel later ook bij het team van Williams, maar uiteindelijk werd duidelijk dat hij nergens heen ging. Hij zal ook dit seizoen fungeren als rechterhand van Verstappen bij Red Bull.

Maakte Verstappen zich zorgen?

Tijdens de launch van Red Bull in Detroit werd Verstappen voor het eerst gevraagd naar de geruchten over Lambiase. Tegenover Sky Sports liet Verstappen weten dat hij zich op geen enkel moment zorgen maakte: "Hij zou altijd blijven."

In de media werd er getwijfeld aan de toekomst van Lambiase, maar binnen Red Bull was dat volgens Verstappen wel anders. Als hij wordt gevraagd of hij zich zorgen maakte, is hij goudeerlijk: "Nee hoor, niet voor mij."

Red Bull heeft verder een aantal andere engineers aangesteld bij het team voor Verstappen.