Emotionele Verstappen kijkt terug op vertrek van Marko

Max Verstappen moet het dit jaar bij Red Bull voor het eerst doen zonder zijn vertrouweling Helmut Marko. De Oostenrijkse teamadviseur is gestopt bij Red Bull, en daarmee komt er een einde aan een tijdperk. Verstappen onthult hoe hij reageerde toen Marko hem het nieuws vertelde.

Marko wordt gezien als de 'ontdekker' van Verstappen, en gaf hem in 2015 de kans om te debuteren in de Formule 1. De Oostenrijker gaf Verstappen veel vertrouwen en promoveerde hem in 2016 al na een paar races naar het grote Red Bull Racing. De rest van dit verhaal is geschiedenis, en Verstappen en Marko waren twee handen op één buik bij Red Bull.

In de afgelopen jaren was het onrustig binnen Red Bull, en voerde Marko een machtsstrijd uit met toenmalig teambaas Christian Horner. Verstappen stond vierkant achter Marko, en toen de Red Bull-top dreigde hem te schorsen, sprak de Nederlander zich fel uit. Eind vorig jaar liet Marko doorschemeren dat hij wilde stoppen met zijn werkzaamheden bij Red Bull, en vlak na de seizoensfinale werd dat bevestigd. Daarmee kwam er een tijdperk ten einde, en vertrok er een trouwe bondgenoot van Verstappen.

Hoe verliep het afscheidsgesprek?

De Nederlander heeft zich sindsdien amper uitgelaten over het vertrek van Marko. Bij de launch van Red Bull werd Verstappen door Sky Sports News gevraagd naar het vertrek van Marko: "We hebben na Abu Dhabi een heel emotioneel telefoontje gehad. Het wordt nu wel iets anders bij het team."

Samen lunchen in Graz

Volgens Verstappen blijft hun goede band bestaan, en blijft hij Marko spelen. De Oostenrijker is nog altijd heel erg belangrijk voor hem: "Alle goede dingen komen op een gegeven moment ten einde. We zullen elkaar in ieder geval blijven zien! Als ik naar Graz ga, dan hebben we zeker lunch samen! We hebben samen zoveel goede dingen bereikt, dat zal voor altijd in onze gedachten blijven leven."

Red Bull heeft vooralsnog geen directe opvolger van Marko aangesteld.

Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

