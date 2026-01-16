Max Verstappen moet het dit jaar bij Red Bull voor het eerst doen zonder zijn vertrouweling Helmut Marko. De Oostenrijkse teamadviseur is gestopt bij Red Bull, en daarmee komt er een einde aan een tijdperk. Verstappen onthult hoe hij reageerde toen Marko hem het nieuws vertelde.

Marko wordt gezien als de 'ontdekker' van Verstappen, en gaf hem in 2015 de kans om te debuteren in de Formule 1. De Oostenrijker gaf Verstappen veel vertrouwen en promoveerde hem in 2016 al na een paar races naar het grote Red Bull Racing. De rest van dit verhaal is geschiedenis, en Verstappen en Marko waren twee handen op één buik bij Red Bull.

In de afgelopen jaren was het onrustig binnen Red Bull, en voerde Marko een machtsstrijd uit met toenmalig teambaas Christian Horner. Verstappen stond vierkant achter Marko, en toen de Red Bull-top dreigde hem te schorsen, sprak de Nederlander zich fel uit. Eind vorig jaar liet Marko doorschemeren dat hij wilde stoppen met zijn werkzaamheden bij Red Bull, en vlak na de seizoensfinale werd dat bevestigd. Daarmee kwam er een tijdperk ten einde, en vertrok er een trouwe bondgenoot van Verstappen.

Hoe verliep het afscheidsgesprek?

De Nederlander heeft zich sindsdien amper uitgelaten over het vertrek van Marko. Bij de launch van Red Bull werd Verstappen door Sky Sports News gevraagd naar het vertrek van Marko: "We hebben na Abu Dhabi een heel emotioneel telefoontje gehad. Het wordt nu wel iets anders bij het team."

Samen lunchen in Graz

Volgens Verstappen blijft hun goede band bestaan, en blijft hij Marko spelen. De Oostenrijker is nog altijd heel erg belangrijk voor hem: "Alle goede dingen komen op een gegeven moment ten einde. We zullen elkaar in ieder geval blijven zien! Als ik naar Graz ga, dan hebben we zeker lunch samen! We hebben samen zoveel goede dingen bereikt, dat zal voor altijd in onze gedachten blijven leven."

Red Bull heeft vooralsnog geen directe opvolger van Marko aangesteld.