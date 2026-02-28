user icon
icon

Titelfavoriet Russell staat direct onder druk

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Titelfavoriet Russell staat direct onder druk

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, en iedereen is benieuwd wie er met de titel aan de haal zal gaan. Het team van Mercedes geldt al een tijdje als de favoriet, en George Russell wordt door de bookmakers gezien als de nieuwe wereldkampioen. David Croft denkt dat de druk vol op de ketel staat bij Russell.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt ervoor dat niemand precies weet waar ze staan. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein zagen meerdere teams er goed uit, maar het leek er ook op dat ze aan het sandbaggen waren. Niemand wilde alles laten zien, en dat zorgt voor twijfel.

Meer over George Russell Russell sneert naar Verstappen: "Hij heeft te veel macht bij Red Bull"

Russell sneert naar Verstappen: "Hij heeft te veel macht bij Red Bull"

24 feb
 Is Russell goed genoeg voor de wereldtitel? "Hij kan Verstappen aan, maar..."

Is Russell goed genoeg voor de wereldtitel? "Hij kan Verstappen aan, maar..."

25 feb

Het team van Mercedes lijkt in ieder geval te behoren tot de top van het veld. De Duitse renstal oogde snel en betrouwbaar tijdens de testdagen, terwijl ze ook gebruikmaken van een slim trucje met de compressieverhoudingen van de motor. Bij Mercedes namen ze echter snel afstand van de favorietenrol, en wezen ze snel naar viervoudig wereldkampioen Max Verstappen

Wat straalt Russell uit?

Mercedes-coureur George Russell is volgens kenners de man die de titel gaat pakken. Sky Sports-commentator David Croft denkt dat Russell zijn best doet om het hoofd koel te houden. Croft heeft hem geobserveerd tijdens de tests in Bahrein, en legt bij Sky Sports uit dat het leek alsof Russell geen druk ervaarde: "Als je kijkt naar de manier waarop hij door de paddock liep, leek het er om eerlijk te zijn niet op. Hij liep rond in een korte broek en had een grote grijns op zijn gezicht."

Hoe groot is de druk echt?

Croft denkt echter wel dat die glimlach het één en ander verbergt bij Russell: "Ik denk dat George van binnen veel druk op zijn eigen schouders legt, want hij weet dat Mercedes zich in een heel goede positie bevindt. In 2014, de laatste keer dat we een nieuwe motorformule kregen, had Mercedes één van de meest indrukwekkende motoren die we ooit in de sport hebben gezien gebouwd."

Dit zet Russell alleen maar onder meer druk: "George leidt de dans bij Mercedes. Hij ziet er comfortabel uit en voelt zich thuis. Maar hij weet ook dat als hij zijn huiswerk niet goed doet, er veel coureurs zijn, waaronder zijn teamgenoot, die er hun voordeel uit kunnen halen."

F1 Nieuws George Russell Mercedes

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.032
  • Podiums 24
  • Grand Prix 152
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar