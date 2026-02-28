Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, en iedereen is benieuwd wie er met de titel aan de haal zal gaan. Het team van Mercedes geldt al een tijdje als de favoriet, en George Russell wordt door de bookmakers gezien als de nieuwe wereldkampioen. David Croft denkt dat de druk vol op de ketel staat bij Russell.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat zorgt ervoor dat niemand precies weet waar ze staan. Tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein zagen meerdere teams er goed uit, maar het leek er ook op dat ze aan het sandbaggen waren. Niemand wilde alles laten zien, en dat zorgt voor twijfel.

Het team van Mercedes lijkt in ieder geval te behoren tot de top van het veld. De Duitse renstal oogde snel en betrouwbaar tijdens de testdagen, terwijl ze ook gebruikmaken van een slim trucje met de compressieverhoudingen van de motor. Bij Mercedes namen ze echter snel afstand van de favorietenrol, en wezen ze snel naar viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Wat straalt Russell uit?

Mercedes-coureur George Russell is volgens kenners de man die de titel gaat pakken. Sky Sports-commentator David Croft denkt dat Russell zijn best doet om het hoofd koel te houden. Croft heeft hem geobserveerd tijdens de tests in Bahrein, en legt bij Sky Sports uit dat het leek alsof Russell geen druk ervaarde: "Als je kijkt naar de manier waarop hij door de paddock liep, leek het er om eerlijk te zijn niet op. Hij liep rond in een korte broek en had een grote grijns op zijn gezicht."

Hoe groot is de druk echt?

Croft denkt echter wel dat die glimlach het één en ander verbergt bij Russell: "Ik denk dat George van binnen veel druk op zijn eigen schouders legt, want hij weet dat Mercedes zich in een heel goede positie bevindt. In 2014, de laatste keer dat we een nieuwe motorformule kregen, had Mercedes één van de meest indrukwekkende motoren die we ooit in de sport hebben gezien gebouwd."

Dit zet Russell alleen maar onder meer druk: "George leidt de dans bij Mercedes. Hij ziet er comfortabel uit en voelt zich thuis. Maar hij weet ook dat als hij zijn huiswerk niet goed doet, er veel coureurs zijn, waaronder zijn teamgenoot, die er hun voordeel uit kunnen halen."