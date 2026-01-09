Al voor de start van het nieuwe seizoen lijkt er een grote rel te zijn losgebarsten in de Formule 1. Het draait hier om de krachtbron van Mercedes, die volgens de andere fabrikanten niet legaal is. Volgens nieuwe geruchten staat er op 22 januari een belangrijke vergadering met de FIA op het programma, en dat kan slecht uitpakken voor Mercedes.

Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport. Het zorgt voor veel onduidelijkheid, want niemand weet precies waar ze staan. De nieuwe krachtbronnen kunnen voor nieuwe verhoudingen gaan zorgen, en de fabrikanten doen er alles aan om zoveel mogelijk performance te vinden.

Enkele weken geleden kwam naar buiten dat Mercedes een slim trucje heeft gevonden. Het zou gaan om een trucje met de compressieverhoudingen bij de motor, wat ervoor zorgt dat ze meer performance hebben. Ook Red Bull Powertrains zou bezig zijn met een soortgelijk systeem, maar ze lijken het trucje nog niet te kunnen kopiëren. De FIA is op de hoogte van de zaak, maar ze leken niet te willen ingrijpen. Dit zorgt dan weer voor frustratie bij Ferrari, Honda en Audi.

Nieuwe regels tijdens het seizoen?

Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport begint de rel steeds grotere vormen aan te nemen. De krant meldt dat de FIA op de hoogte was van het trucje van Mercedes, en dat ze het aanvankelijk wilde goedkeuren. Ferrari, Honda en Audi waren boos, en trokken aan de bel bij de FIA. Volgens de Italiaanse krant werd er eerst voorgesteld om de motor voor dit jaar goed te keuren, waarna er gesprekken werden geopend. Hier zou zelfs zijn geopperd om de regels halverwege het seizoen te wijzigen.

Hoe kijkt Red Bull naar de zaak?

Ondertussen lijken de fabrikanten en de teams lijnrecht tegenover elkaar te staan. Aan de ene kant staan Mercedes en klantenteams McLaren, Williams en Alpine. Aan de andere kant staan Ferrari (dat Haas en Cadillac motoren levert), Honda en nieuwkomer Audi. Opvallend genoeg lijkt Red Bull zich niet met de zaak te willen bemoeien, omdat ze het onderdeel nog niet hebben gekopieerd en omdat ze geen politieke rel willen ontketenen.

Mercedes-motor verbieden

Corriere dello Sport meldt dat er nu op 22 januari een belangrijke vergadering op het programma staat. De teams en fabrikanten zullen hier om tafel gaan met de FIA om de kwestie op te lossen. Dat wordt geen makkelijke zaak, want volgens de krant lijkt het erop dat Ferrari, Honda en Audi willen dat de FIA de motor van Mercedes gaat verbieden.