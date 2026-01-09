user icon
icon

'F1-rel geboren: Ferrari eist dat FIA Mercedes-motor per direct verbiedt'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'F1-rel geboren: Ferrari eist dat FIA Mercedes-motor per direct verbiedt'

Al voor de start van het nieuwe seizoen lijkt er een grote rel te zijn losgebarsten in de Formule 1. Het draait hier om de krachtbron van Mercedes, die volgens de andere fabrikanten niet legaal is. Volgens nieuwe geruchten staat er op 22 januari een belangrijke vergadering met de FIA op het programma, en dat kan slecht uitpakken voor Mercedes.

Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport. Het zorgt voor veel onduidelijkheid, want niemand weet precies waar ze staan. De nieuwe krachtbronnen kunnen voor nieuwe verhoudingen gaan zorgen, en de fabrikanten doen er alles aan om zoveel mogelijk performance te vinden.

Meer over Mercedes Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

3 jan
 Alonso steelt de show in Monaco met extreem dure en zeldzame Mercedes

Alonso steelt de show in Monaco met extreem dure en zeldzame Mercedes

27 dec 2025

Enkele weken geleden kwam naar buiten dat Mercedes een slim trucje heeft gevonden. Het zou gaan om een trucje met de compressieverhoudingen bij de motor, wat ervoor zorgt dat ze meer performance hebben. Ook Red Bull Powertrains zou bezig zijn met een soortgelijk systeem, maar ze lijken het trucje nog niet te kunnen kopiëren. De FIA is op de hoogte van de zaak, maar ze leken niet te willen ingrijpen. Dit zorgt dan weer voor frustratie bij Ferrari, Honda en Audi.

Nieuwe regels tijdens het seizoen?

Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport begint de rel steeds grotere vormen aan te nemen. De krant meldt dat de FIA op de hoogte was van het trucje van Mercedes, en dat ze het aanvankelijk wilde goedkeuren. Ferrari, Honda en Audi waren boos, en trokken aan de bel bij de FIA. Volgens de Italiaanse krant werd er eerst voorgesteld om de motor voor dit jaar goed te keuren, waarna er gesprekken werden geopend. Hier zou zelfs zijn geopperd om de regels halverwege het seizoen te wijzigen.

Hoe kijkt Red Bull naar de zaak?

Ondertussen lijken de fabrikanten en de teams lijnrecht tegenover elkaar te staan. Aan de ene kant staan Mercedes en klantenteams McLaren, Williams en Alpine. Aan de andere kant staan Ferrari (dat Haas en Cadillac motoren levert), Honda en nieuwkomer Audi. Opvallend genoeg lijkt Red Bull zich niet met de zaak te willen bemoeien, omdat ze het onderdeel nog niet hebben gekopieerd en omdat ze geen politieke rel willen ontketenen.

Mercedes-motor verbieden

Corriere dello Sport meldt dat er nu op 22 januari een belangrijke vergadering op het programma staat. De teams en fabrikanten zullen hier om tafel gaan met de FIA om de kwestie op te lossen. Dat wordt geen makkelijke zaak, want volgens de krant lijkt het erop dat Ferrari, Honda en Audi willen dat de FIA de motor van Mercedes gaat verbieden.

NicoS

Posts: 20.011

Dit trucje had natuurlijk niet naar buiten moeten komen, maar dat personeel overstapt, dan blijven je geheimen geen geheim meer.

  • 14
  • 9 jan 2026 - 11:39
F1 Nieuws Ferrari Mercedes

Reacties (49)

Login om te reageren
  • Babs

    Posts: 158

    Ik mag hopen dat Mercedes niet weer een oneerlijk voordeel met de motor krijgt. Ferrari kennende zullen ze wel weer dreigen anders uit de F1 te stappen.

    • + 6
    • 9 jan 2026 - 11:38
    • WickieDeViking

      Posts: 72

      Mercedes zit waarschijnlijk nog binnen de regels. Ferrari’s frustratie is vooral politiek theater zoals we vaker zien in de F1.

      • + 3
      • 9 jan 2026 - 12:00
    • HermanInDeZon

      Posts: 567

      Wat was er "oneerlijk" aan het voordeel vorige keer?

      In mijn herinnering was het Ferrari die (aantoonbaar) de regels geschonden hadden maar niet Mercedes

      • + 11
      • 9 jan 2026 - 12:22
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.059

      Dat ‘oneerlijke’ is om moedeloos van te worden.

      Een oud Ferrari engine engineer Luca Marmorini heeft nota bene nog uitgebreid uitgelegd dat de meeste teams (incluis Ferrari) gewoon hebben zitten slapen. Mercedes gebruikte al een tijd twee teams waar de meeste resources naar 2014 gingen.

      Daarbij kreeg Marmorini opdracht van Tombazis om een kleinere motor te bouwen, waar Marmorini het niet mee eens was. Het idee was dat de gewichtsbesparing voordelen qua aerodynamica zouden opleveren en zo het vermogentekort zouden compenseren. Dit bleek totaal onwaar.

      Mercedes heeft simpelweg beter, efficienter en meer middelen gebruikt om hun complete dominantie te bewerkstelligen.

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 13:05
    • RonHymer

      Posts: 101

      Technisch gezien niet oneerlijk Nee. Maar wat enigszins oneerlijk was, was het jarenlange voordeel wat Mercedes genoot in ontwikkeling.

      • + 3
      • 9 jan 2026 - 13:06
    • HermanInDeZon

      Posts: 567

      "Technisch gezien niet oneerlijk Nee. Maar wat enigszins oneerlijk was, was het jarenlange voordeel wat Mercedes genoot in ontwikkeling."

      Ook oneerlijk dat Verstappen jarenlang een auto van Newey onder zijn kont had dan?

      • + 3
      • 9 jan 2026 - 13:17
    • Freek-Willem

      Posts: 6.584

      @herman, geen idee waar je op doelt net Newey. Maar het is een openbaar geheim dat Mercedes al aan het testen was met de nieuwe motor voordat besloten was dat het dat format werd. Waarbij MB dus een voorsprong had met ontwikkeling van het nieuwe format. Of dat oneerlijk is mag jezelf invullen, maar helemaal zuiver lijkt dat niet te zijn geweest

      • + 9
      • 9 jan 2026 - 13:43
    • HermanInDeZon

      Posts: 567

      Waar ik op doel met Newey is simpel.

      Newey heeft in het gound effect era met voorsprong het beste chassis gemaakt (wss mede omdat hij er meer ervaring mee had dan de rest). Daarom heeft Verstappen de titels gewonnen

      Mercedes had met voorsprong de beste motor, daarom heeft Hamilton de titels gewonnen.

      Altijd dat gezeur over "oneerlijk" als het gaat om gewoon een betere job doen dan de rest. Straks gaan we nog zeggen dat Cadillac een oneerlijk voordeel heeft in 2026 omdat ze zich niet hebben moeten bezig houden met een 2025 chassis.

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 13:53
    • Freek-Willem

      Posts: 6.584

      Maar de vraag is dan of Newey al bezig was met een auto voor 2022 voordat bekend was dat het grondeffect geïntroduceerd zou worden en dat dan ook gedaan heeft binnen de budgetdap. En of dat Red Bull het grondeffect heeft lopen lobbyen zodat ze een voorsprong hadden toen het daadwerkelijk werd ingevoerd. Dan zou het vergelijkbaar zijn.

      • + 2
      • 9 jan 2026 - 15:05
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.059

      @Freek

      Mercedes was in 2011 begonnen inderdaad, wat hen onderscheidde wat het split-turbo gegeven. Iets wat heel erg lastig is, daarbij hebben ze zelfs de hulp van Daimler trucks ingeroepen.

      Waarom het niet oneerlijk was is omdat alle teams aan tafel zaten en hebben ingestemd met deze regels, de regels waren niet afgestemd op Mercedes, dat is echt lariekoek. Zelfs andere fabrikanten zaten erbij zoals Toyota welke uiteindelijk niet mee wilde doen.

      Mercedes heeft een werkelijk revolutionaire PU afgeleverd, iets wat andere teams simpelweg gewoon niet konden.

      • + 2
      • 9 jan 2026 - 15:18
  • NicoS

    Posts: 20.012

    Dit trucje had natuurlijk niet naar buiten moeten komen, maar dat personeel overstapt, dan blijven je geheimen geen geheim meer.

    • + 14
    • 9 jan 2026 - 11:39
    • WickieDeViking

      Posts: 72

      Het klopt dat personeel een rol kan spelen in het verspreiden van kennis, maar het is niet automatisch zo dat alle geheimen hierdoor openbaar worden. Het gaat meestal om subtiele kennis en ervaring die concurrenten kunnen gebruiken.

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 11:58
    • Rimmer

      Posts: 13.106

      Zion vroeg of laat uitkomen natuurlijk maar drie weken voor de eerste wintertest is wellicht wat vroeg. Echter ook wel weer laat genoeg om nu niet opeens te kunnen eisen dat ze het moeten aanpassen. De FIA heeft het tenslotte zelf goedgekeurd en het raakt vier teams als die motor opeens verbouwd moet worden.
      Ze hebben het weer geflikt en de rest stond erbij en keek ernaar.

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 11:58
    • gridiron

      Posts: 3.060

      Mogelijks zijn er meer dan 4, RBPT zou er ook aanwerken. Volgens de roddels zou het bij hen minder goed werken maar ze gaan het natuurlijk ook niet zeggen als het wel werkt. Los van het feit dat een gekende schrijver zijn lieveling 's team/rijder in een slecht daglicht wil plaatsen.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 12:18
    • NicoS

      Posts: 20.012

      Het feit dat de FIA het voor dit seizoen zou willen gedogen, zegt mij dat de FIA helemaal niets heeft goedgekeurd.
      Ze staan nu ook voor een groot dilemma, want als Mercedes het moet aanpassen, dan staan de Mercedes aangedreven auto’s, of niet aan de start in Melbourne, of ze rijden wel, maar zijn bij voorbaat al gediskwalificeerd….
      Dat het voorstel wat nu op tafel ligt om het alleen dit seizoen toe te staan, zegt dat de FIA er ook niet blij mee is, want uiteindelijk voldoen ze niet aan het reglement waarin staat aangegeven dat een rijdende auto ten alle tijden aan de regels moet voldoen. Dit zinnetje is de stok waarmee de andere teams nu mee slaan, en daar hebben ze in mijn ogen een goed punt.
      Vandaar dat ik eerder schreef dat Mercedes dit trucje liever nog een tijdje geheim had willen houden….

      • + 2
      • 9 jan 2026 - 12:42
    • HarryLam

      Posts: 5.135

      FIA wist ervan dus FIA heeft het laten uitlekken uiteraard.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 14:49
  • Politik

    Posts: 9.638

    Logisch dat RB zich afzijdig houdt. Wordt het trucje van Mercedes verboden, dan zitten ze goed, omdat het ze (in tegenstelling tot eerdere berichten?) blijkbaar nog niet gelukt is het zelf toe te passen.

    Wordt het trucje niet verboden, dan gaan ze gewoon verder op de weg die ze tot nu toe zijn ingeslagen.

    • + 8
    • 9 jan 2026 - 11:41
    • WickieDeViking

      Posts: 72

      Het is inderdaad slim, want zo vermijden ze politieke risico’s terwijl ze hun eigen motorontwikkeling kunnen blijven doorzetten. Afwachten wat de FIA besluit lijkt nu de beste keuze.

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 11:57
    • AUDI_F1

      Posts: 3.500

      Ze moeten niet het trucje verbieden, ze moeten de test verbeteren, en wie dan trucjes inzet, die loopt tegen de lamp.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 13:38
    • NicoS

      Posts: 20.012

      Misschien heeft RBR helemaal niet de intentie om dit trucje toe te passen, omdat ze weten dat het niet voldoet aan het reglement. Zoiets zal je niet in een paar maanden kunnen ontwikkelen, en zal het ook het nodige geld gaan kosten.
      Het is daarom helemaal niet gezegd dat RBR er mee bezig is geweest.
      Duidelijk is nu dat het sowieso aangepast moet zijn voor 2027, dus waarom zou je er tijd en geld in steken als je al niet zeker bent dat het is toegestaan.
      Kortom, er zijn vele theorieën mogelijk in het hoe en waarom, het zal nog wel even onrustig worden tussen de teams en de FIA.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 13:44
    • Politik

      Posts: 9.638

      @Nicos,

      Het is meerdere malen in het nieuws geweest dat RB dit trucje ook toegepast zou hebben.

      Dus dat is in strijd met jouw theorie.
      Lees hier vandaag eigenlijk voor het eerst dat 'ze het onderdeel nog niet gekopieerd' zouden hebben.

      Ben benieuwd wat de echt goed ingewijde media hier over gaan schrijven de komende dagen.

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 13:57
    • NicoS

      Posts: 20.012

      @Politik,
      Klopt, echter dat nieuws zijn externe bronnen, niemand die kan bevestigen dat het ook zo is dan alleen RBR zelf.
      Dus of het nieuws ook waar is, dat is inderdaad zoals je zegt gissen.
      Ik ben niet een persoon die al het nieuws maar voor zoete koek slikt, zeker niet in de F1.
      Zolang het nieuws niet van de officiële kanalen komt, dus van de teams zelf of de FIA, neem ik het ter kennisgeving aan, verder niet.
      De komende tijd zullen we het inderdaad wel gaan vernemen wat waar is en wat niet.

      • + 2
      • 9 jan 2026 - 14:23
    • Politik

      Posts: 9.638

      En juist daarom is het dus aannemelijk om het breed gedeelde nieuws dat RB dit foefje ook toe zal passen, voor waarheid aan te nemen.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 14:52
    • NicoS

      Posts: 20.012

      Ik neem pas iets aan als het officieel is bevestigd, tot die tijd zijn het slechts geruchten.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 16:03
  • nutstree

    Posts: 619

    Hoe is dit nieuwtje eigenlijk naar buiten gekomen? Ergens kun je toch spreken van spionage?

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 12:03
    • gridiron

      Posts: 3.060

      Een Mercedes medewerker die zou zij overgestapt naar RBR

      • + 3
      • 9 jan 2026 - 12:13
    • RonHymer

      Posts: 101

      Maar dan nog is het zeker vreemd. Als rbr namelijk het zo vroeg had geweten, dan werk je toch in alle stilte hetzelfde trucje uit?

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 13:08
    • SennaS

      Posts: 11.224

      Het op de hoogte zijn van een trucje en het zelf ontwikkelen en toepassen zijn 2 verschillende dingen.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 13:10
    • RonHymer

      Posts: 101

      Dat is dan ook zeker weer waar.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 13:15
    • NicoS

      Posts: 20.012

      Of de tegenstander hiermee buitenspel zetten door het bewust pas vlak voor aanvang van het seizoen bij de FIA neer te leggen….
      Bij Redbull waren ze zeven maanden geval op de hoogte van het trucje, misschien bewust zo lang gewacht?
      Mercedes is tot nu toe nog opvallend stil…..maar weet zeker dat ze niet echt blij zijn.

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 13:30
  • gridiron

    Posts: 3.060

    Ferrari, is de laatste die moet klagen. Mercedes (en mogelijks RBPT) hebben gewoon een loop-hole in de reglementen gebruikt. Ferrari heeft een paar geleden wel actief de meetsensor misleid en dat is gewoon met de nodige centen afgekocht en ook zonder punten aftrek.

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 12:15
    • NicoS

      Posts: 20.012

      Ze hebben het niet afgekocht, ja in die zin dat ze twee seizoenen met minder vermogen moesten rijden…..
      Ze hebben dus wel degelijk een soort van boete gehad.

      • + 2
      • 9 jan 2026 - 12:25
    • SennaS

      Posts: 11.224

      In ieder geval een veel zwaardere boete dan rbr met hun bc vergrijp.

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 13:12
    • ADN

      Posts: 375

      Sorry, ik zie het verschil niet. Als er staat dat de compressieverhouding maximaal 16 mag zijn en het wordt enkel in statische toestand gemeten is het daarbuiten verhogen van de compressie toch ook de 'meetsensor misleiden'?

      • + 3
      • 9 jan 2026 - 13:15
    • WickieDeViking

      Posts: 72

      Inhaken op SennaS:

      Bij RBR ging het om een budgetcap overtreding door interpretatieverschillen, niet om sportieve fraude. Ferrari heeft destijds actief een meetsysteem omzeild. Dat zijn toch twee verschillende orde van grootte.

      Inhaken op ADN:

      Het verschil zit 'm in intentie en transparantie. Bij die compressieverhouding gaat het om het benutten van een testmethode die de FIA zelf heeft vastgelegd. Bij Ferrari was er een verborgen systeem dat actief het meetsignaal beïnvloedde. Dat is niet hetzelfde als slim interpreteren, dat is bewust verhullen.

      • + 2
      • 9 jan 2026 - 13:54
    • NicoS

      Posts: 20.012

      @Wicky,
      Ook deels eens, de compressie wordt door een foefje verhoogd naar waarden die niet zijn toegestaan tijdens het rijden, en daar zit de kneep. Net als de vleugels die volgens de meetmethode aan de geëiste regels voldoen, maar in de praktijk tijdens het rijden niet. In alle gevallen is het toch een soort van valsspelen, ook al is het zogenaamd legaal volgens de test.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 14:29
    • WickieDeViking

      Posts: 72

      Dat het moreel grijs is, daar kan ik in meegaan, NicoS. Maar juridisch en sportief blijft het een verschil. De FIA bepaalt zelf hoe en wanneer iets gemeten wordt. Als teams binnen die kaders optimaliseren, dwingen ze in feite een regelwijziging af. Dat is F1 eigen.

      Bij Ferrari werd de meting zelf gemanipuleerd, waardoor de FIA geen betrouwbaar beeld meer had. Dat ondermijnt de controle. Dat is waarom dat als een zwaardere overtreding wordt gezien.

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 14:42
  • SennaS

    Posts: 11.224

    Innovaties binnen de regels worden de kop ingedrukt door onderstromen in de f1, die het niet voor elkaar krijgen.
    Mercedes weet hier alles van met hun DAS, partymodus etc. Toen was het rbr die aan het huilen was bij de fia.

    • + 2
    • 9 jan 2026 - 13:09
    • WickieDeViking

      Posts: 72

      Ja, dat gebeurt bij alle teams. Elke keer als een team iets slims vindt binnen de regels, gaan andere teams kijken of ze het kunnen kopiëren of laten verbieden.
      Soms blijft iets toegestaan, soms grijpt de FIA later in met een regelwijziging. Dat is gewoon hoe F1 werkt. Iedereen klaagt zodra ze er nadeel van hebben, niet alleen RBR.

      • + 2
      • 9 jan 2026 - 13:51
  • John6

    Posts: 11.469

    Ik denk dat Mercedes dan een probleem heeft als dit de regels zijn, dat een rijdende auto ten alle tijden aan de regels moet voldoen, zoals @NicoS schreef.

    • + 1
    • 9 jan 2026 - 13:13
    • NicoS

      Posts: 20.012

      Daarom hebben de andere teams ook aan de bel getrokken, ze hebben wel degelijk iets om in protest te gaan.

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 13:33
  • Snorremans

    Posts: 166

    Eens kijken of Ferrari nog iets met hun veto uit de hoge hoed kan toveren.

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 13:16
  • RonHymer

    Posts: 101

    Zie hier het nadeel van een motor fabrikant die 4 teams voorziet van motoren. Die gaan natuurlijk alle 8 aan de start staan binnenkort.

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 13:17
  • AUDI_F1

    Posts: 3.500

    Dus je hebt een test, waaraan je motor moet voldoen, je motor voldoet eraan en dan wordt je nog beticht van oneerlijk spelen.
    Net als het diesel schandaal, waar men een test had waaraan alle motoren voldeden, en toch werd je beschuldigd.

    Zorg gewoon ervoor dat die test gewoon goed is, dan kun je ook geen slimme dingen in je motor bouwen.

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 13:34
    • NicoS

      Posts: 20.012

      Bij het diesel schandaal voldeden de motoren helemaal niet aan de opgegeven waardes, echter wisten ze hoe die tests uitgevoerd werden. De software van de motor werd zo ontwikkeld dat deze kon herkennen wanneer het om een test ging, en wanneer de auto op de weg reed. Tijdens de tests werden alleen de aangedreven wielen op de rollenbank gezet, en paste de software de motor zo aan dat hij volgens de opgegeven emissie eis voldeed.
      Zodra alle vier wielen in beweging kwamen dan wist de software dat het geen test betrof, en werd er een andere motor management toegepast die daar dan weer niet aan voldeed. Men kwam erachter toen de auto’s op een vierwiel rollenbank werd getest…
      Dit was duidelijk de boel besodemieteren om meer auto’s te verkopen vanwege gunstige bijtellingen die in met name Nederland golden.

      • + 2
      • 9 jan 2026 - 14:41
  • Hagueian

    Posts: 8.293

    "Can you do Plan B?"

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 14:01
  • Stoffelman

    Posts: 6.258

    " Opvallend genoeg lijkt Red Bull zich niet met de zaak te willen bemoeien, omdat ze het onderdeel nog niet hebben gekopieerd en omdat ze geen politieke rel willen ontketenen."

    ------

    Dat op zich is al een unicum.
    Het zou de eerste keer zijn dat ze geen rel ontketenen.

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 14:48
  • spiked1964

    Posts: 49

    En MC Laren had geen Wereldkampioen mogen worden met hun Trucjes..........

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 14:55
    • Mr Marly

      Posts: 7.948

      Lando Norris wereldkampioen 2025! Een heel seizoen met die mooie verdiende 1 prominent aanwezig op zijn wagen, zodat mensen zoals jij daar optimaal van kunnen genieten!

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 15:33

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar