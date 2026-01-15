user icon
Het team van Red Bull Racing trekt aankomende nacht het doek van het nieuwe strijdwapen van Max Verstappen. De Oostenrijkse renstal trapt hiermee het launch season af en het beloofd een grote show te worden. De presentatie van de wagen vindt namelijk plaats in Detroit, de thuisstad van de nieuwe motorpartner Ford.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1 én bij het team van Red Bull Racing. In de sport gaan er nieuwe technische en aerodynamische regels gelden, en dat zorgt ervoor dat veel grote fabrikanten interesse hebben getoond in de Formule 1. Red Bull besloot zelf krachtbronnen te gaan bouwen, en ze hebben het grote Ford aangetrokken als partner. Samen fabriceren ze vanaf dit jaar motoren, maar het is nog niet duidelijk hoe succesvol ze zullen zijn.

De launch van Ford

In Detroit vindt vannacht de launch van Ford Racing plaats. De Amerikanen zullen hier hun raceprogramma voor het komende seizoen presenteren, en beloven een grote onthulling te gaan doen. Mogelijk gaat het om de Hypercar waarmee ze in de toekomst in het World Endurance Championship willen gaan rijden.

De show van Ford begint om 01:00 vannacht, maar wie denkt dat ze snel het doek zullen trekken van de Formule 1-bolides, komt bedrogen uit. De launch van Red Bull en Racing Bulls begint pas om 04:00, maar deze zal wel geïntrigeerd zijn in de show van Ford.

Wat gaat er gebeuren?

In het besneeuwde Detroit zullen Max Verstappen, zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar, Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad en alle andere Red Bull-kopstukken aanwezig zijn. Ook Verstappens voormalig Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo is aanwezig, hij is tegenwoordig ambassadeur van Ford Racing.

De launch van Ford is te bekijken via deze link. Red Bull zendt hun launch uit op hun YouTube-kanaal, en is te bekijken via onderstaande video. De stream begint om 04:00 Nederlandse tijd.  

