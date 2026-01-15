user icon
Kijk hier naar de speciale launch van Red Bull Racing

De teams van Red Bull Racing en Racing Bulls zullen vandaag het doek trekken van hun nieuwe wagens voor het aankomende Formule 1-seizoen. Dit zal gebeuren tijdens de presentatie van Ford Racing in Detroit, en het wordt een latertje. Diep in de Nederlandse nacht zullen de wagens worden getoond.

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. In de komende dagen zullen de meeste teams hun nieuwe auto aan de buitenwereld tonen, en worden er waarschijnlijk een aantal shakedowns verricht. Over anderhalve week begint het echte werk, en vindt op het circuit van Barcelona de eerste testweek plaats. Red Bull opent vandaag het bal met de uitgebreide presentatie van de nieuwe auto in het Amerikaanse Detroit.

Red Bull organiseert geen eigen launch, maar zal aanwezig zijn bij de Season Launch van Ford Racing. Samen met het Amerikaanse merk ontwikkelt Red Bull vanaf dit jaar zelf de krachtbronnen, en om de samenwerking te bezegelen zijn ze vandaag aanwezig in Detroit.

Wat gaat er gebeuren?

Wie denkt dat het vandaag enkel om Red Bull zal draaien, komt bedrogen uit. In Detroit zal Ford Racing hun plannen voor het komende raceseizoen bekendmaken, en zal er ook aandacht worden gegeven aan onder meer de NASCAR en de langeafstandsracerij.

Max Verstappen zal hierbij aanwezig zijn samen met zijn teamgenoot Isack Hadjar, en Racing Bulls-coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad. Daarnaast zal Verstappen hier een oude bekende treffen in de persoon van Daniel Ricciardo. De voormalig Red Bull-coureur is tegenwoordig ambassadeur van Ford Racing, en zal in deze rol aanwezig zijn bij de launch. Wat zijn rol precies is, is nog niet helemaal duidelijk.

Hoelaat begint de launch?

Fans die naar de launch willen kijken, zullen geduld moeten hebben. De livestream op het YouTube-kanaal van Ford begint om 01:00 in de Nederlandse nacht. Mogelijk duurt de livestream uren, want volgens de website van Red Bull moeten de fans nog een paar uren wachten.

ViggenneggiV

Posts: 3.143

Ook al istie pimpelpaars met gele stippen, zolang die Max maar vleugels geeft

  • 1
  • 15 jan 2026 - 09:52
Reacties (3)

  • Flexwing

    Posts: 236

    Denk dat hij knal blauw is voor de helft. En redbull logo boven op en de neus.

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 08:12
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.143

      Ook al istie pimpelpaars met gele stippen, zolang die Max maar vleugels geeft

      • + 1
      • 15 jan 2026 - 09:52
  • Starscreamer

    Posts: 1.379

    Live over 14 uur
    16 januari om 01:00

    Dan lig ik waarschijnlijk al K.O. in mijn FC Twente pyjama

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 10:17

