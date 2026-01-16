Sergio Pérez heeft onlangs laten weten dat hij niet met al te veel vreugde terugkijkt naar zijn avontuur bij Red Bull Racing. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko snapt daar helemaal niets van en is het niet eens met de Mexicaanse coureur.

Volgens Marko heeft Red Bull de carrière van Pérez juist gered in plaats van kapot gemaakt. De Mexicaan werd ontslagen bij Racing Point, wat daarna Aston Martin werd en vervolgde in 2021 zijn carrière bij Red Bull.

Red Bull redde Pérez

Marko laat aan ORF weten erg verbaast te zijn van de beschuldigingen die Pérez aan Red Bull gaf: "Het is vrij verrassend. We moeten ook niet vergeten dat Checo Pérez zonder contract zat. Hij werd ontslagen door een team dat hij praktisch in leven gehouden heeft."

"Hij heeft meerdere Grands Prix gewonnen en in 2022 deed hij zelfs een tijdje mee voor de wereldtitel. Uiteindelijk vielen zijn prestaties terug, maar dat had verschillende oorzaken. Als je het grotere geheel bekijkt, heeft Checo zijn carrière bij ons gemaakt", zo doelt Marko op de Red Bull-periode van de Mexicaan. Pérez heeft in totaal 90 races gereden voor Red Bull, waarvan vijf overwinningen en 29 podiums.

Pérez start nieuw avontuur

De Mexicaanse coureur gaat dit jaar opnieuw aan de slag in de Formule 1, want hij start samen met het gloednieuwe Cadillac. Het Amerikaanse team is al het zesde team waar de Mexicaan aan de slag gaat.

Pérez begon zijn carrière bij Sauber, waar hij in 2011 debuteerde. Met de zestiende plek in het wereldkampioenschap mocht de Mexicaan ook in 2012 uitkomen voor Sauber. Hij behaalde toen zijn allereerste podiumplaatsen en zette daarna de stap naar McLaren. Na een teleurstellend jaar bij McLaren verkaste Pérez naar Force India en daar verbleef hij maar liefst vijf seizoenen. Force India werd Racing Point en ook daar bracht de Mexicaan twee seizoenen door en won hij zijn allereerste Grand Prix. Red Bull Racing nam de Mexicaan over en Pérez wist het zelfs tot vice-kampioen te schoppen in 2023.