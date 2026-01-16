user icon
icon

Marko slaat terug naar Perez na felle kritiek op Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko slaat terug naar Perez na felle kritiek op Red Bull

Sergio Pérez heeft onlangs laten weten dat hij niet met al te veel vreugde terugkijkt naar zijn avontuur bij Red Bull Racing. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko snapt daar helemaal niets van en is het niet eens met de Mexicaanse coureur.

Volgens Marko heeft Red Bull de carrière van Pérez juist gered in plaats van kapot gemaakt. De Mexicaan werd ontslagen bij Racing Point, wat daarna Aston Martin werd en vervolgde in 2021 zijn carrière bij Red Bull.

Meer over Red Bull Racing Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

Red Bull redde Pérez

Marko laat aan ORF weten erg verbaast te zijn van de beschuldigingen die Pérez aan Red Bull gaf: "Het is vrij verrassend. We moeten ook niet vergeten dat Checo Pérez zonder contract zat. Hij werd ontslagen door een team dat hij praktisch in leven gehouden heeft."

"Hij heeft meerdere Grands Prix gewonnen en in 2022 deed hij zelfs een tijdje mee voor de wereldtitel. Uiteindelijk vielen zijn prestaties terug, maar dat had verschillende oorzaken. Als je het grotere geheel bekijkt, heeft Checo zijn carrière bij ons gemaakt", zo doelt Marko op de Red Bull-periode van de Mexicaan. Pérez heeft in totaal 90 races gereden voor Red Bull, waarvan vijf overwinningen en 29 podiums. 

Pérez start nieuw avontuur

De Mexicaanse coureur gaat dit jaar opnieuw aan de slag in de Formule 1, want hij start samen met het gloednieuwe Cadillac. Het Amerikaanse team is al het zesde team waar de Mexicaan aan de slag gaat. 

Pérez begon zijn carrière bij Sauber, waar hij in 2011 debuteerde. Met de zestiende plek in het wereldkampioenschap mocht de Mexicaan ook in 2012 uitkomen voor Sauber. Hij behaalde toen zijn allereerste podiumplaatsen en zette daarna de stap naar  McLaren. Na een teleurstellend jaar bij McLaren verkaste Pérez naar Force India en daar verbleef hij maar liefst vijf seizoenen. Force India werd Racing Point en ook daar bracht de Mexicaan twee seizoenen door en won hij zijn allereerste Grand Prix. Red Bull Racing nam de Mexicaan over en Pérez wist het zelfs tot vice-kampioen te schoppen in 2023. 

Snorremans

Posts: 182

Perez is zo'n type die andere de schuld geeft van zijn eigen tekortkomingen om te zorgen dat hij weer wat zelfvertrouwen krijgt.
Pa Perez precies inder. Ook zo'n figuur die het spoor helemaal kwijt was en totaal niet meer rationeel kon reageren.

Als iemand veel credits gehad heeft, binnen welk ... [Lees verder]

  • 6
  • 16 jan 2026 - 08:23
Foto's Red Bull RB22
F1 Nieuws Sergio Perez Helmut Marko Red Bull Racing Cadillac

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.421

    Tja. Racing Point had hem honds behandeld terwijl het zonder hem waarschijnlijk niet meer had bestaan. Maar in de Force India/Racing Point was hij de beste coureur, bij gebrek aan echte toppers in de andere auto.

    Red Bull heeft hem een grote kans gegeven toen hij geen zitje meer had, maar hem werd gigantisch de maat genomen door Verstappen. Het lijkt erop dat hij daar niet goed mee overweg kon. Je hoort de jonge coureurs steeds zeggen hoe graag ze van Verstappen willen leren. Sergio wilde vooral Max verslaan, en mogelijk heeft de frustratie dat dat niet lukte hem dwars gezeten.

    • + 4
    • 16 jan 2026 - 07:50
  • Joeppp

    Posts: 8.234

    Zowel Marko als Perez hebben beide gelijk vanuit hun perspectief. Perez wilde meer in zijn voordeel om meer te bereiken maar Redbull koos voor de richting van Max. Het klopt waarschijnlijk waarschijnlijk beter had gepresenteerd als RedBull dat had gedaan. Echter RedBull is van mening dat Perez een goede coureur was maar geen topper, in hun ogen mocht Perez in zijn handjes wrijven dat hij uberhaupt al in een RedBull mocht rijden en podiums kon pakken. Het is een hele logische verhouding tussen een team en een coureur.

    • + 1
    • 16 jan 2026 - 08:01
  • Snorremans

    Posts: 182

    Perez is zo'n type die andere de schuld geeft van zijn eigen tekortkomingen om te zorgen dat hij weer wat zelfvertrouwen krijgt.
    Pa Perez precies inder. Ook zo'n figuur die het spoor helemaal kwijt was en totaal niet meer rationeel kon reageren.

    Als iemand veel credits gehad heeft, binnen welk team dan ook, is het Perez wel.

    Typisch een geval stank voor dank krijgen.

    • + 6
    • 16 jan 2026 - 08:23
  • Regenrace

    Posts: 2.243

    Ach, allemaal open deuren die al lang bekend zijn.
    Interessanter: Bottas of Perez? Dan gok ik toch Perez.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 10:00
  • jd2000

    Posts: 7.563

    Perez gedraagt zich als een zielig mannetje. Hij is er domweg keihard vanaf gereden door Verstappen. Hij moet niet zeiken, want het is inderdaad RB geweest die zijn carrière weer nieuw leven heeft ingeblazen. Anders waren we zijn naam allang vergeten. Tevens heeft hij meer credits gehad dan zijn voorgangers bij RB. Beste man moet maar eens aan enige zelfreflectie gaan doen en proberen Bottas te verslaan.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 10:20

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (35)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Dit is de nieuwe Red Bull-bolide van Max Verstappen ×