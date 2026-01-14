Max Verstappen stond even oog in oog met een oude bekende. Tijdens een groots Ford-evenement in Detroit wordt de Nederlander herenigd met Daniel Ricciardo, die als ambassadeur van het Amerikaanse merk van de partij is bij de presentatie.

De bijeenkomst stond grotendeels in het teken van Ford en de autosport, met als absoluut hoogtepunt de onthulling van de nieuwe liveries van Red Bull Racing en Racing Bulls. Daarbij wordt onder meer de kleurstelling van de RB22 voor het eerst aan het publiek getoond.

Weerzien tussen Verstappen en Ricciardo

Ford maakte inmiddels bekend welke namen aanwezig zijn tijdens het evenement, dat zo’n drie uur in beslag neemt. Naast Verstappen verschijnt ook Ricciardo op het podium.

Opvallend is ook de aanwezigheid van Logan Sargeant. De Amerikaan verdween na zijn periode bij Williams uit de Formule 1, maar is nog altijd actief in de autosport. Sargeant rijdt tegenwoordig in GT-klassen met een wagen van Ford en is daardoor een logische gast in Detroit.

Verstappen goed bevriend met Ricciardo

Verstappen belandde in 2016 bij Red Bull en werd daar de teamgenoot van Ricciardo. De twee reden tot 2018 samen voor de Oostenrijkse renstal en vormden in die periode een van de meest opvallende duo’s in de Formule 1. Nadat de Australiër vertrok naar Renault, hebben beide coureurs altijd hun vriendschap publiekelijk uitgesproken.

Nachtwerk voor Nederlandse fans

Het evenement begint om 19.00 uur lokale tijd, wat neerkomt op 01.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag in Nederland. In het eerste deel van de show staat Ford stil bij de verschillende raceklassen waarin het merk actief is, voordat de focus volledig verschuift naar de Formule 1.

Na de pauze volgt het moment waar veel fans naar uitkijken: de onthulling van de liveries van de Red Bull- en Racing Bulls-bolides. In de uren voorafgaand aan het evenement krijgen een selecte groep media bovendien de kans om interviews af te nemen, met onder anderen Verstappen en teambaas Laurent Mekies.