Verstappen herenigd met goede vriend Ricciardo in de Verenigde Staten

Max Verstappen stond even oog in oog met een oude bekende. Tijdens een groots Ford-evenement in Detroit wordt de Nederlander herenigd met Daniel Ricciardo, die als ambassadeur van het Amerikaanse merk van de partij is bij de presentatie.

De bijeenkomst stond grotendeels in het teken van Ford en de autosport, met als absoluut hoogtepunt de onthulling van de nieuwe liveries van Red Bull Racing en Racing Bulls. Daarbij wordt onder meer de kleurstelling van de RB22 voor het eerst aan het publiek getoond.

Weerzien tussen Verstappen en Ricciardo

Ford maakte inmiddels bekend welke namen aanwezig zijn tijdens het evenement, dat zo’n drie uur in beslag neemt. Naast Verstappen verschijnt ook Ricciardo op het podium. 

Opvallend is ook de aanwezigheid van Logan Sargeant. De Amerikaan verdween na zijn periode bij Williams uit de Formule 1, maar is nog altijd actief in de autosport. Sargeant rijdt tegenwoordig in GT-klassen met een wagen van Ford en is daardoor een logische gast in Detroit.

Verstappen goed bevriend met Ricciardo 

Verstappen belandde in 2016 bij Red Bull en werd daar de teamgenoot van Ricciardo. De twee reden tot 2018 samen voor de Oostenrijkse renstal en vormden in die periode een van de meest opvallende duo’s in de Formule 1. Nadat de Australiër vertrok naar Renault, hebben beide coureurs altijd hun vriendschap publiekelijk uitgesproken.

Nachtwerk voor Nederlandse fans

Het evenement begint om 19.00 uur lokale tijd, wat neerkomt op 01.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag in Nederland. In het eerste deel van de show staat Ford stil bij de verschillende raceklassen waarin het merk actief is, voordat de focus volledig verschuift naar de Formule 1.

Na de pauze volgt het moment waar veel fans naar uitkijken: de onthulling van de liveries van de Red Bull- en Racing Bulls-bolides. In de uren voorafgaand aan het evenement krijgen een selecte groep media bovendien de kans om interviews af te nemen, met onder anderen Verstappen en teambaas Laurent Mekies.

 

Pietje Bell

Posts: 32.763

Bovenstaande beelden en diverse andere op het www zijn opnames van vorig jaar
in Las Vegas.
Max zit nl nog in Faro en kan elk moment vertrekken naar Detroit. De anderen zijn er al.

  • 1
  • 14 jan 2026 - 19:56
Reacties (2)

  • Pietje Bell

    Posts: 32.763

    Bovenstaande beelden en diverse andere op het www zijn opnames van vorig jaar
    in Las Vegas.
    Max zit nl nog in Faro en kan elk moment vertrekken naar Detroit. De anderen zijn er al.

    • + 1
    • 14 jan 2026 - 19:56
    • MLTG

      Posts: 1.166

      Op 14 januari roepen dat deze beelden van vorig jaar waren ? Tsja

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 22:17

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

