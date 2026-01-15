user icon
Victor Martins aangesteld als testcoureur van Williams

Victor Martins aangesteld als testcoureur van Williams

Victor Martins is de nieuwe testcoureur van Williams, zo maakte het team deze week officieel bekend. Martins reed voorheen in de Formule 2, maar mag zich vanaf dit jaar testcoureur voor Williams en endurancecoureur voor Alpine noemen. 

Afgelopen jaar reed Martins zijn derde seizoen in de Formule 2 namens ART Grand Prix en eindigde hij als elfde in het kampioenschap. Hij behaalde drie podiums en een overwinning. Vanaf komend seizoen is hij dus niet meer actief in de Formule 2.

2025 was ook het allereerste jaar waarin Martins in een Formule 1-sessie in actie kwam. Dit deed hij tijdens de eerste vrije training van Spanje. Het was de allereerste keer dat de Fransman in een F1-bolide reed.

'Martins is erg getalenteerd'

De Sporting Director van Williams Sven Smeets vertelde over Martins: "Victor is een getalenteerde coureur die het team voortdurend van onschatbare waarde is geweest met zijn advies en feedback, waardoor onze prestaties op het circuit zijn verbeterd en Alex en Carlos gedurende het hele seizoen 2025 zijn ondersteund. Zijn recente ervaring met het rijden in de FW47 tijdens de FP1 in Barcelona en zijn ondersteuning van het TPC-programma geven hem de praktische context om een echte impact te hebben op de ontwikkeling van de FW48 en toekomstige autoprogramma's."

Williams liet via haar sociale media weten dat Martins lid ging worden van het Williams-team: "We zijn verheugd te kunnen melden dat Victor Martins, afgestudeerd aan de Williams F1 Team Driver Academy, naast zijn raceverplichtingen in 2026 een nieuwe rol als test- en ontwikkelingscoureur zal gaan vervullen."

Grote kans voor Martins

De Fransman laat weten erg blij te zijn voor de kansen bij het Formule 1-team: "Ik wil James Vowles, Sven en iedereen bij Williams bedanken voor deze kans", zo klinkt het vanuit de mond van de Fransman. Martins gaat ook endurance racen voor het team van Alpine.

