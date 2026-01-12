Het Franse Williams-talent Victor Martins keert terug op het oude nest. Martins heeft een fabriekscontract getekend bij het team van Alpine, waar hij zal uitkomen in het World Endurance Championship. Hij zal één van de Hypercars gaan besturen, al is het nog niet duidelijk welke bolide hij zal bemannen.

Martins werd jarenlang gezien als één van de grotere talenten van de internationale autosport. Hij maakte onderdeel uit van de opleidingsploeg van Alpine en schreef in 2022 de titel in de Formule 3 op zijn naam. Hij leek door te kunnen stormen, maar in de Formule 2 had hij het zwaar. In drie seizoenen kwam hij niet verder dan de vijfde plaats in het kampioenschap, terwijl hij een handjevol races wist te winnen.

Vorig jaar nam hij afscheid van de vertrouwde omgeving van Alpine, en stapte hij over naar het opleidingsteam van Williams. Bij de Britse renstal kreeg hij direct de kans om te laten zien wat hij in huis had, en mocht hij in Barcelona voor het eerst in actie komen tijdens een vrije training. Het bleef bij deze ene training, en Martins verdween steeds meer naar de achtergrond. Luke Browning kreeg meer kansen van Williams, waardoor de kansen voor Martins kleiner werden.

Wat gaat Martins doen?

Zijn plannen voor het komende seizoen waren onbekend, maar daar is vandaag verandering in gekomen. Alpine heeft de verloren zoon teruggehaald, en hij zal zijn debuut gaan maken in de langeafstandsracerij. Hij wordt komend seizoen één van de fabriekscoureurs in het WEC, en hij zal dus ook gaan deelnemen aan de 24 uur van Le Mans.

Wie zijn er vertrokken?

Het is nog niet bekend welke van de twee A424 prototypes zal worden bestuurd door Martins. Alpine heeft in de afgelopen maanden afscheid genomen van twee belangrijke coureurs: Mick Schumacher en Paul-Loup Chatin.

Voormalig Formule 1-coureur Schumacher maakt de overstap naar de IndyCar, waar hij gaat rijden voor het team van Rahal Letterman Lanigan Racing. Loup-Chatin blijft op zijn beurt actief in het WEC, maar hij heeft de overstap gemaakt naar Genesis.