Goed nieuws voor de fans van spektakel achter de schermen: er is voorlopig geen einddatum voor Drive to Survive. De makers van de Netflix-hitserie zijn niet van plan om de stekker eruit te trekken, zolang de reeks blijft presteren voor de Formule 1.

Een week voor de start van het nieuwe seizoen verscheen alweer jaargang acht op Netflix. De reeks – opnieuw geproduceerd door Box to Box Films – blikt in acht afleveringen terug op het seizoen 2025. Met meer dan tien miljoen kijkers voor seizoen zeven blijft de serie een van de grootste sportfranchises op het platform.

“We maken dit niet voor de diehardfan”

De reacties op seizoen acht zijn verdeeld. Doorwinterde F1-fans wijzen op montagekeuzes en dramatische accenten, terwijl nieuwkomers net dankzij de serie hun weg vinden naar de sport. Volgens Tom Rogers, director of post-production bij Box to Box, is die spanning onvermijdelijk.

“Je moet snel aanvaarden dat je niet iedereen tevreden kan stellen”, stelt Rogers. “De echte puristen zullen altijd kritiek hebben op bepaalde keuzes. Maar eerlijk? Wij maken dit niet in de eerste plaats voor mensen die al elke vrije training volgen.”

De insteek is volgens hem altijd duidelijk geweest. “Dit is een toegangspoort. We willen niet-fans nieuwsgierig maken en casual kijkers omvormen tot échte supporters. Als we die frisse blik op de paddock kunnen behouden, dan blijft het werken. Acht seizoenen op Netflix is uitzonderlijk, en dat zegt veel over de populariteit van zowel de show als de sport.”

Fouten toegegeven, maar geen complotten

Dat betekent niet dat kritiek genegeerd wordt. Zo was er vorig jaar nog commotie rond beelden van Max Verstappen die uit hun context bleken gehaald. “Is de serie perfect? Nee. Hebben we fouten gemaakt? Absoluut”, geeft Rogers toe. “Bij dat incident met Verstappen gebruikten we een shot uit de verkeerde cool-down room. Dat was een menselijke fout. Zodra we het merkten, hebben we het rechtgezet. Er zat geen kwade wil achter.”

Volgens Rogers worden de interne controles steeds strenger. “We labelen nu al het beeldmateriaal met de juiste Grand Prix, zodat vergissingen sneller opvallen tijdens de montage. Het is in ieders belang dat we correct werken.”

Met ook de Amerikaanse markt als groeipool – mede dankzij nieuwe initiatieven rond de sport – ziet Box to Box voorlopig geen reden om te stoppen. “We krijgen vaak de vraag of de reeks over haar hoogtepunt heen is. Dat gevoel hebben wij totaal niet. Zolang het werkt voor de Formule 1, voor Netflix en voor de teams, blijven we doorgaan. We plannen geen einde. In de VS zijn we volgens mij nog maar net begonnen.”