Max Verstappen krijgt dit jaar in de persoon van Isack Hadjar een nieuwe teamgenoot bij Red Bull Racing. De jonge Fransman zal waarschijnlijk in de schaduw staan van Verstappen, en zijn voorgangers lieten zien dat het een extreem lastige uitdaging is. Verstappen heeft daar een iets andere mening over.

Het zitje naast Verstappen bij Red Bull Racing geldt als één van de lastigste posities in de Formule 1. De tweede Red Bull-coureur moet Verstappen helpen, en als hij te veel foutjes maakt en de Nederlander niet kan bijhouden, dan is het avontuur snel voorbij. Vorig jaar werd Liam Lawson al na twee races teruggezet naar Racing Bulls, terwijl zijn opvolger Yuki Tsunoda ook opzij werd geschoven. Eerder konden ook Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Perez het niet aan naast Verstappen.

Nu is alle hoop gevestigd op de jonge Hadjar. De Fransman maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1 bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls, waar hij veel indruk maakte. Na een valse start wist hij zich knap terug te vechten, en stond hij in Zandvoort zelfs op het podium. Hadjar wil zich bewijzen, maar critici vrezen dat hij het volgende slachtoffer van Red Bull wordt.

Kan Hadjar winnen?

Er gaan dit jaar nieuwe regels gelden in de Formule 1, en dat kan positief uitpakken voor Hadjar. Als Verstappen in een uitgebreid interview met Blick wordt gevraagd of dit kansen biedt voor Hadjar, is hij heel erg duidelijk: "Waarom niet? Na een fantastisch eerste seizoen bij Racing Bulls verdient hij gewoon de kans bij Red Bull. Met de nieuwe reglementen zullen er zeker verrassingen zijn, en er zullen misschien wel wat nieuwe namen vooraan verschijnen."

Franse les van Hadjar?

De interviewer grapt dat Hadjar Verstappen nu wat Franse les kan geven, aangezien de Nederlander in het Franstalige Monaco woont. Lachend countert Verstappen de vraag terug: "Iedereen die in Monaco woont, komt niet ver zonder Frans! Ik zou Isack misschien wat Nederlands moeten leren!"