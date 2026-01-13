user icon
Max Verstappen krijgt dit jaar in de persoon van Isack Hadjar een nieuwe teamgenoot bij Red Bull Racing. De jonge Fransman zal waarschijnlijk in de schaduw staan van Verstappen, en zijn voorgangers lieten zien dat het een extreem lastige uitdaging is. Verstappen heeft daar een iets andere mening over.

Het zitje naast Verstappen bij Red Bull Racing geldt als één van de lastigste posities in de Formule 1. De tweede Red Bull-coureur moet Verstappen helpen, en als hij te veel foutjes maakt en de Nederlander niet kan bijhouden, dan is het avontuur snel voorbij. Vorig jaar werd Liam Lawson al na twee races teruggezet naar Racing Bulls, terwijl zijn opvolger Yuki Tsunoda ook opzij werd geschoven. Eerder konden ook Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Perez het niet aan naast Verstappen.

Nu is alle hoop gevestigd op de jonge Hadjar. De Fransman maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1 bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls, waar hij veel indruk maakte. Na een valse start wist hij zich knap terug te vechten, en stond hij in Zandvoort zelfs op het podium. Hadjar wil zich bewijzen, maar critici vrezen dat hij het volgende slachtoffer van Red Bull wordt.

Kan Hadjar winnen?

Er gaan dit jaar nieuwe regels gelden in de Formule 1, en dat kan positief uitpakken voor Hadjar. Als Verstappen in een uitgebreid interview met Blick wordt gevraagd of dit kansen biedt voor Hadjar, is hij heel erg duidelijk: "Waarom niet? Na een fantastisch eerste seizoen bij Racing Bulls verdient hij gewoon de kans bij Red Bull. Met de nieuwe reglementen zullen er zeker verrassingen zijn, en er zullen misschien wel wat nieuwe namen vooraan verschijnen."

Franse les van Hadjar?

De interviewer grapt dat Hadjar Verstappen nu wat Franse les kan geven, aangezien de Nederlander in het Franstalige Monaco woont. Lachend countert Verstappen de vraag terug: "Iedereen die in Monaco woont, komt niet ver zonder Frans! Ik zou Isack misschien wat Nederlands moeten leren!"

  • Pietje Bell

    Posts: 32.748

    Max zijn piloot heeft hem gisteren in Faro afgezet zodat hij in Portimao kan testen.

    Portal RBR Brasil 🇦🇹🇧🇷
    @PortalRBRBrasil

    🇵🇹| Verstappen estará hoje e amanhã em Portimão para dar continuidade aos testes de GT3 da sua equipe, que inicia um novo desafio no GT World Challenge Europe, na categoria Pro, com um novo carro.
    🇵🇹 | Verstappen is vandaag en morgen in Portimão om de GT3-tests voor zijn team voort te zetten. Het team begint namelijk aan een nieuwe uitdaging in de GT World Challenge Europe, in de Pro-categorie, met een nieuwe auto.

    Max vandaag daar op het circuit in actie:

    x.com/RobvdVorst/status/2011078151699386857

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 17:05

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

