Het Formule 1-seizoen 2026 is nog niet eens begonnen of de eerste ingreep van de FIA is al een feit. In aanloop naar de Grand Prix van Australië heeft het bestuursorgaan besloten om de avondklok tijdelijk te schrappen. Door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en de bijbehorende problemen in het internationale vliegverkeer raakten meerdere teams niet tijdig in Melbourne. De FIA komt de renstallen nu tegemoet.

Oorlog gooit roet in het eten

De voorbereiding op de seizoensopener in Australië verliep allesbehalve vlekkeloos. Zowel vracht als personeel van verschillende F1-teams kreeg te maken met stevige vertragingen. Dat heeft alles te maken met de aanhoudende oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran, waardoor delen van het luchtruim in het Midden-Oosten werden afgesloten.

Vluchten tussen Europa en Australië moesten noodgedwongen uitwijken naar langere routes. Het gevolg: essentiële onderdelen en teamleden arriveerden later dan gepland in Melbourne. Dat zorgde voor de nodige hoofdbrekens in de paddock, zeker met het oog op de eerste vrije trainingen.

FIA schrapt avondklok voor eerste trainingsdagen

Normaal gesproken geldt er in de nachten voorafgaand aan de trainingen een strikte avondklok. Monteurs mogen dan niet meer aan de wagens werken, om de werkdruk binnen de perken te houden. Dit keer maakt de FIA echter een uitzondering.

Na overleg met de stewards werden de teams woensdag op de hoogte gebracht van de aangepaste maatregel. Volgens het bestuursorgaan is er sprake van overmacht door de aanhoudende verstoringen in het reis- en vrachtverkeer richting Australië. De versoepeling geldt voorlopig voor de eerste twee periodes voorafgaand aan de eerste vrije training: 42 uur en 18 uur voor de start van VT1. Zo krijgen de teams alsnog de kans om hun bolides tijdig rijklaar te maken voor het openingsweekend van 2026.