FIA grijpt in: Avondklok GP Australië opgeheven vanwege situatie in Midden-Oosten

Het Formule 1-seizoen 2026 is nog niet eens begonnen of de eerste ingreep van de FIA is al een feit. In aanloop naar de Grand Prix van Australië heeft het bestuursorgaan besloten om de avondklok tijdelijk te schrappen. Door de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en de bijbehorende problemen in het internationale vliegverkeer raakten meerdere teams niet tijdig in Melbourne. De FIA komt de renstallen nu tegemoet.

Oorlog gooit roet in het eten

De voorbereiding op de seizoensopener in Australië verliep allesbehalve vlekkeloos. Zowel vracht als personeel van verschillende F1-teams kreeg te maken met stevige vertragingen. Dat heeft alles te maken met de aanhoudende oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran, waardoor delen van het luchtruim in het Midden-Oosten werden afgesloten.

Vluchten tussen Europa en Australië moesten noodgedwongen uitwijken naar langere routes. Het gevolg: essentiële onderdelen en teamleden arriveerden later dan gepland in Melbourne. Dat zorgde voor de nodige hoofdbrekens in de paddock, zeker met het oog op de eerste vrije trainingen.

FIA schrapt avondklok voor eerste trainingsdagen

Normaal gesproken geldt er in de nachten voorafgaand aan de trainingen een strikte avondklok. Monteurs mogen dan niet meer aan de wagens werken, om de werkdruk binnen de perken te houden. Dit keer maakt de FIA echter een uitzondering.

Na overleg met de stewards werden de teams woensdag op de hoogte gebracht van de aangepaste maatregel. Volgens het bestuursorgaan is er sprake van overmacht door de aanhoudende verstoringen in het reis- en vrachtverkeer richting Australië. De versoepeling geldt voorlopig voor de eerste twee periodes voorafgaand aan de eerste vrije training: 42 uur en 18 uur voor de start van VT1. Zo krijgen de teams alsnog de kans om hun bolides tijdig rijklaar te maken voor het openingsweekend van 2026.

Erwinnaar

Posts: 5.518

Ik kreeg neigingen bij het woord avondklok.

  • 1
  • 4 maa 2026 - 12:58
  • Pietje Bell

    Posts: 33.476

    Nog een nieuwtje. Komt van het Italiaanse Autoracer. Vertaald met GT:


    Zullen er graphics gewijd worden aan het elektrische deel in de duels op de baan
    en de microsectoren in de kwalificatie?

    Mar 4, 2026
    Piergiuseppe Donadoni

    Velen zullen zich nu afvragen of de inzet van live elektriciteit op tv te zien zal zijn.
    Er was de wil maar, behoudens verrassingen van de afgelopen uren, blijkt het antwoord
    negatief omdat na verschillende ontmoetingen tussen de FIA, de FOM en de teams
    zou zijn besloten om niet (zelfs intern) de informatie van de batterij SOC (State Of Charge) te delen, in tegenstelling tot wat er gebeurt in de Formule E.
    Een keuze die ook is ontworpen om een grotere ruimte te laten voor het instinct van
    de piloot en minder voor zijn ingenieur die, wetende dat de staat van lading van de
    batterij van degenen die vooraan staan, hem nog meer op afstand zou kunnen bedienen.

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 13:25

