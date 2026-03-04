Voor Isack Hadjar begint het seizoen in Melbourne met de zwaarste opdracht van het hele veld. Instappen bij Red Bull Racing, naast Max Verstappen presteren en meteen leveren. Geen leerjaar bij een middenmoter, maar meteen onder het vergrootglas bij een team waar alleen podiumplaatsen tellen.

Alsof dat nog niet genoeg druk is, verliep de voorbereiding ook niet vlekkeloos. In Bahrein waren er betrouwbaarheidsproblemen en tijdens de shakedown in Barcelona ging hij de muur in. Het is geen ideale aanloop naar een debuut in misschien wel de hardste cockpit van de Formule 1.

‘Ik zou nerveus zijn in zijn schoenen’

In de F1 Nation-podcast windt Jolyon Palmer er geen doekjes om. Hij geeft eerlijk toe dat hij niet graag in Hadjars positie zou zitten. “Ik zou echt zenuwachtig zijn”, klinkt het. “Ik herinner me nog hoe Liam Lawson de paddock binnenkwam, met al die mediaverplichtingen. Hij keek als een konijn in de koplampen. Nauwelijks races ervaring, meteen in die Red Bull gegooid, gigantische druk. Dat weekend liep mis – niet eens allemaal zijn fout – en hij lag er meteen weer uit.”

Toch ziet Palmer een belangrijk verschil met Hadjar. Volgens hem straalt de Fransman meer branie uit. “Isack heeft iets brutals, iets stoers. Hij is streng voor zichzelf, maar ook recht voor de raap. En hij werkt keihard. Bij Racing Bulls hoor je alleen maar positieve verhalen over hem.”

Kwalificatie als reddingsboei

Palmer wijst vooral op één cruciaal wapen: snelheid over één ronde. En laat dat nu net dé levensverzekering zijn in de Formule 1. “Zijn grootste voordeel tegenover Liam is pure kwalificatiesnelheid”, stelt hij. “Zó veel draait om zaterdag. Als je vooraan start, kun je in de race iets opbouwen. Maar als je geen sterke kwalificatieronden aan elkaar krijgt, wordt het bijna onmogelijk om nog iets speciaals te doen.”

Hij verwijst daarbij naar Yuki Tsunoda, die in Qatar na een sterke kwalificatie prompt een topresultaat pakte. Het toont volgens Palmer hoe dun de lijn is tussen overleven en kopje onder gaan.

Maar de realiteit blijft hard. “Hij stapt nog altijd in het team van Max. Hij staat tegenover de beste coureur van de sport. Het is simpelweg de zwaarste job op de grid.” En bij Red Bull wordt niet alleen gekeken naar je resultaat, maar vooral naar je achterstand op Verstappen. Die vergelijking is genadeloos – en historisch gezien zelden in het voordeel van de teamgenoot.