user icon
icon

Gaat Hadjar het redden naast Verstappen? "Ik zou zo nerveus zijn"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Gaat Hadjar het redden naast Verstappen? "Ik zou zo nerveus zijn"

Voor Isack Hadjar begint het seizoen in Melbourne met de zwaarste opdracht van het hele veld. Instappen bij Red Bull Racing, naast Max Verstappen presteren en meteen leveren. Geen leerjaar bij een middenmoter, maar meteen onder het vergrootglas bij een team waar alleen podiumplaatsen tellen.

Alsof dat nog niet genoeg druk is, verliep de voorbereiding ook niet vlekkeloos. In Bahrein waren er betrouwbaarheidsproblemen en tijdens de shakedown in Barcelona ging hij de muur in. Het is geen ideale aanloop naar een debuut in misschien wel de hardste cockpit van de Formule 1.

Meer over Max Verstappen Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

‘Ik zou nerveus zijn in zijn schoenen’

In de F1 Nation-podcast windt Jolyon Palmer er geen doekjes om. Hij geeft eerlijk toe dat hij niet graag in Hadjars positie zou zitten. “Ik zou echt zenuwachtig zijn”, klinkt het. “Ik herinner me nog hoe Liam Lawson de paddock binnenkwam, met al die mediaverplichtingen. Hij keek als een konijn in de koplampen. Nauwelijks races ervaring, meteen in die Red Bull gegooid, gigantische druk. Dat weekend liep mis – niet eens allemaal zijn fout – en hij lag er meteen weer uit.”

Toch ziet Palmer een belangrijk verschil met Hadjar. Volgens hem straalt de Fransman meer branie uit. “Isack heeft iets brutals, iets stoers. Hij is streng voor zichzelf, maar ook recht voor de raap. En hij werkt keihard. Bij Racing Bulls hoor je alleen maar positieve verhalen over hem.”

Kwalificatie als reddingsboei

Palmer wijst vooral op één cruciaal wapen: snelheid over één ronde. En laat dat nu net dé levensverzekering zijn in de Formule 1. “Zijn grootste voordeel tegenover Liam is pure kwalificatiesnelheid”, stelt hij. “Zó veel draait om zaterdag. Als je vooraan start, kun je in de race iets opbouwen. Maar als je geen sterke kwalificatieronden aan elkaar krijgt, wordt het bijna onmogelijk om nog iets speciaals te doen.”

Hij verwijst daarbij naar Yuki Tsunoda, die in Qatar na een sterke kwalificatie prompt een topresultaat pakte. Het toont volgens Palmer hoe dun de lijn is tussen overleven en kopje onder gaan.

Maar de realiteit blijft hard. “Hij stapt nog altijd in het team van Max. Hij staat tegenover de beste coureur van de sport. Het is simpelweg de zwaarste job op de grid.” En bij Red Bull wordt niet alleen gekeken naar je resultaat, maar vooral naar je achterstand op Verstappen. Die vergelijking is genadeloos – en historisch gezien zelden in het voordeel van de teamgenoot.

NicoS

Posts: 20.160

We zien het wel, zal ook afhankelijk zijn hoe makkelijk of moeilijk de auto op de limiet te rijden is. Is dat makkelijk, zal het verschil kleiner zijn. Met de beperkingen die deze auto heeft, denk ik dat de coureurs minder het verschil kunnen maken.

  • 2
  • 4 maa 2026 - 12:43
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jolyon Palmer Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 285

    Gaat hem niet worden denk max 0,5 seconde sneller is.

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 12:28
  • NicoS

    Posts: 20.160

    We zien het wel, zal ook afhankelijk zijn hoe makkelijk of moeilijk de auto op de limiet te rijden is. Is dat makkelijk, zal het verschil kleiner zijn. Met de beperkingen die deze auto heeft, denk ik dat de coureurs minder het verschil kunnen maken.

    • + 2
    • 4 maa 2026 - 12:43
    • Erik FW34

      Posts: 3.822

      Zou het wel weer eens leuk vinden als meerdere teams onderling weinig verschillen en de coureur net het verschil maakt.

      • + 0
      • 4 maa 2026 - 14:14
  • Pietje Bell

    Posts: 33.477

    Max heeft gisteren een tussenstop van een uur op Sri Lanka gemaakt. Het vliegveld
    ligt 100km ten noorden van Galle op Sri Lanka. Zojuist in het nieuws:

    "De Amerikanen hebben het Iraanse marine schip IRIS Dena tot zinken gebracht
    bij Sri Lanka.

    On 4 March 2026, amid the 2026 Iran conflict, Dena was reported to be sinking just
    20 nautical miles off the coast from Galle, Sri Lanka.
    The Sri Lanka Navy began a rescue operation with rescued sailors being sent to
    the Karapitiya Hospital. 101 crew members were reported missing and another 78 killed.

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 12:56
    • F1 bekijker

      Posts: 31

      En Hadjar was de snellere?

      • + 1
      • 4 maa 2026 - 13:18
    • The Wolf

      Posts: 232

      @F1 bekijker
      Ik weet het, jij vraagt je nu af, hoezo is dit relevant mbt Hadjar?
      Welnu, ik zal het uitleggen, Isack Hadjar was volgens de nieuwsberichten NIET onder de crew members. Hij zal dus gewoon in Melbourne aan de start staan. Vandaar. Snap je?

      • + 1
      • 4 maa 2026 - 14:09
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.144

    Geef die jongen een kans en niet al vooraf hem afschrijven, zoals de pers bij elke teamgenoot vooraf doet.

    Vorig jaar vonden we hem een onverwachte goede aanwinst voor F1. Bovendien niet zo'n grijs muisje.

    Hij bleek erg constant en snel te zijn. Dat moet hij dit jaar ook weer laten zien, en redelijk in de buurt van Max blijven. Dan heeft hij een goed eerste seizoen bij RB achter de rug.

    Sleutel is dat hij mee kan komen m.b.t. updates. Vaak gaat de 2de rijder niet langzamer gedurende het seizoen, maar Max sneller door de updates. Hadjar moet leren zich aan te kunnen passen aan veranderingen aan de auto, dan komt het goed.

    • + 1
    • 4 maa 2026 - 14:08

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar