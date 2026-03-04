Sinds vorige week is het achtste seizoen van de serie Drive to Survive te zien op Netflix. De streamingdienst waagt daarin wederom een poging om een beter beeld te geven van de Formule 1, maar ook na seizoen 8 vallen daar een hele hoop vraagtekens bij te zetten.

Sinds 2019 is Drive to Survive te zien op Netflix, waarop het seizoen van het jaar daarvoor geschetst wordt. Meestal plaatsen zij, slim genoeg, een week voor de start van het nieuwe F1-seizoen een nieuwe reeks afleveringen, om hoogstwaarschijnlijk de kijker te prikkelen. Ook deze week zal dat waarschijnlijk gelukt zijn, maar de inhoud van de serie was - net als in voorgaande seizoenen - van zeer bedenkelijk niveau.

Niets lijkt echt of spontaan

Na acht afleveringen te hebben gezien, valt te zeggen dat de nadruk vooral wordt gelegd op op onrealistische, uit het verband getrokken, dramatische en onsamenhangende verhaallijnen. Van het eerste tot het laatste shot, lijkt alles in scene gezet door de Amerikaanse documentairemakers. Echt verschrikkelijk

George Russell die met Andrea Kimi Antonelli door een metrostation loopt, Liam Lawson die voor de camera zijn Red Bull Racing-polo moet wisselen voor een shirt van de Racing Bulls en bovendien de kunstmatig gecreëerde rivaliteit tussen bijvoorbeeld Carlos Sainz en Alexander Albon is niet om aan te gluren. Totaal geen realistisch beeld van de koningsklasse van de autosport.

Formule 1 is nog altijd - wie zal het zeggen - een sport, maar deze serie heeft daar niets mee te maken. Een wat dramatische manier van storytelling is het stempel wat je op deze Netflix-documentaire kan plakken.

Verstappen krijgt gelijk

Al een aantal jaren geleden gaf Max Verstappen - in gesprek met Edwin Evers - aan dat hij de serie 'helemaal niks' vindt. Volgens de Nederlander is er een behoorlijk contrast tussen de werkelijkheid en de serie waarin de Formule 1 geschetst wordt. Dit had met name te maken dat er een aantal boardradio's van hem in een race, tijdens een andere race in de aflevering gebruikt werden. Voorlopig behoudt de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing het gelijk, zeker nu Tom Rogers - kopman bij de producent - een aantal fouten heeft erkend.

Dat Drive to Survive geen effect heeft, valt niet te zeggen. Met name in de Verenigde Staten, waar sindsdien de GP's van Miami en Las Vegas in het leven zijn geroepen. Hopelijk dat de Amerikanen ooit een keer wel een reëel beeld krijgen van de Formule 1.