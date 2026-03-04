user icon
icon

Opinie: Drama-serie Drive to Survive was wederom verschrikkelijk

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Opinie: </b> Drama-serie Drive to Survive was wederom verschrikkelijk

Sinds vorige week is het achtste seizoen van de serie Drive to Survive te zien op Netflix. De streamingdienst waagt daarin wederom een poging om een beter beeld te geven van de Formule 1, maar ook na seizoen 8 vallen daar een hele hoop vraagtekens bij te zetten. 

Sinds 2019 is Drive to Survive te zien op Netflix, waarop het seizoen van het jaar daarvoor geschetst wordt. Meestal plaatsen zij, slim genoeg, een week voor de start van het nieuwe F1-seizoen een nieuwe reeks afleveringen, om hoogstwaarschijnlijk de kijker te prikkelen. Ook deze week zal dat waarschijnlijk gelukt zijn, maar de inhoud van de serie was - net als in voorgaande seizoenen - van zeer bedenkelijk niveau.

Meer over Max Verstappen Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

Niets lijkt echt of spontaan

Na acht afleveringen te hebben gezien, valt te zeggen dat de nadruk vooral wordt gelegd op op onrealistische, uit het verband getrokken, dramatische en onsamenhangende verhaallijnen. Van het eerste tot het laatste shot, lijkt alles in scene gezet door de Amerikaanse documentairemakers. Echt verschrikkelijk

George Russell die met Andrea Kimi Antonelli door een metrostation loopt, Liam Lawson die voor de camera zijn Red Bull Racing-polo moet wisselen voor een shirt van de Racing Bulls en bovendien de kunstmatig gecreëerde rivaliteit tussen bijvoorbeeld Carlos Sainz en Alexander Albon is niet om aan te gluren. Totaal geen realistisch beeld van de koningsklasse van de autosport.

Formule 1 is nog altijd - wie zal het zeggen - een sport, maar deze serie heeft daar niets mee te maken. Een wat dramatische manier van storytelling is het stempel wat je op deze Netflix-documentaire kan plakken. 

Verstappen krijgt gelijk

Al een aantal jaren geleden gaf Max Verstappen - in gesprek met Edwin Evers - aan dat hij de serie 'helemaal niks' vindt. Volgens de Nederlander is er een  behoorlijk contrast tussen de werkelijkheid en de serie waarin de Formule 1 geschetst wordt. Dit had met name te maken dat er een aantal boardradio's van hem in een race, tijdens een andere race in de aflevering gebruikt werden. Voorlopig behoudt de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing het gelijk, zeker nu Tom Rogers - kopman bij de producent - een aantal fouten heeft erkend. 

Dat Drive to Survive geen effect heeft, valt niet te zeggen. Met name in de Verenigde Staten, waar sindsdien de GP's van Miami en Las Vegas in het leven zijn geroepen. Hopelijk dat de Amerikanen ooit een keer wel een reëel beeld krijgen van de Formule 1.

Joeppp

Posts: 8.335

Kijk, als je nu kritiek levert op iets moet je niet exact hetzelfde doen als waar je kritiek op levert. Dat betekent geen koppen maken terwijl de inhoud compleet anders is. Geen zinnetjes uit een groot halen en er een eigen draai aan geven en bovenal wel kwaliteit leveren terwijl het hierboven oo... [Lees verder]

  • 19
  • 4 maa 2026 - 11:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Aajd Flupke

    Posts: 94

    Het is vermaak, geen documentaire en als je er als zodanig naar kijkt, dan is het te behappen

    • + 2
    • 4 maa 2026 - 11:25
    • Regenrace

      Posts: 2.375

      Dan lijkt het me nog steeds zonde van je tijd.
      Ik ben overigens eerlijk gezegd niet echt een kenner meer - na anderhalf seizoen afgehaakt en nooit meer teruggekomen. Maar als ik de reacties lees, is er niks veranderd.
      Elders schreef ik er ook een stukje over: de functie van DtS als bron van F1-achtergrondinfo is mislukt, uitgehold, niet serieus te nemen (als dat al ooit de bedoeling was). Hun gaandeweg nieuw ontdekte rol bleek die van influencer. Welnu, als ik ergens een hekel aan heb...

      • + 1
      • 4 maa 2026 - 12:05
  • F1 bekijker

    Posts: 31

    Ik keek het al niet meer.

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 11:30
  • Joeppp

    Posts: 8.335

    Kijk, als je nu kritiek levert op iets moet je niet exact hetzelfde doen als waar je kritiek op levert. Dat betekent geen koppen maken terwijl de inhoud compleet anders is. Geen zinnetjes uit een groot halen en er een eigen draai aan geven en bovenal wel kwaliteit leveren terwijl het hierboven ook alweer vol fouten staat. Drive to survive is amusement waarvoor ze F1 gebruiken. Iedereen verdiend eraan en er blijven ook weer een paar nieuwe kijkers hangen die toch maar eens F1 gaan kijken. Op dat punt is het knap gedaan.

    • + 19
    • 4 maa 2026 - 11:37
  • Beri

    Posts: 6.856

    Ik heb het geen seconde gekeken. Vorig seizoen niet eens uitgekeken.

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 11:48
  • f(1)orum

    Posts: 9.617

    Drama-serie Drive to Survive was wederom een drama?

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 11:59
    • F1jos

      Posts: 5.075

      Met drama queens in de hoofdrol.

      • + 0
      • 4 maa 2026 - 12:40
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 918

    Lang geleden ben ik al gestopt met kijken daar de serie. Totaal onzinnig en verdraaid en buiten de werkelijkheid geënsceneerd. Denk dat iedere F1-volger die het raceseizoen kijkt en volgt, zal zich niet kunnen vinden in de typisch Amerikaans platgetrapte crap die hen wordt voorgeschoteld...

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 12:16
    • F1 bekijker

      Posts: 31

      Het schelden van Gunter weet ik nog en daarna vast niet meer gekeken.

      • + 0
      • 4 maa 2026 - 12:45
  • Bertrand Gachot

    Posts: 373

    Waarom is dit interessant genoeg om hier een opiniërend artikel aan te wijden, wat maakt het uit. Volgende stap hier is om "f1 aan tafel" te gaan recenseren, boeiend.

    • + 0
    • 4 maa 2026 - 14:25

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar