George Russell zwemt tegen de stroom in. Waar onder meer Max Verstappen en Fernando Alonso hun twijfels uiten over de 2026-reglementen, ziet de Brit net opportuniteiten. Minder pure bochtensnelheid? Prima, als dat leidt tot beter en dichter racen.

De nieuwe technische regels – met smallere auto’s, aangepaste aerodynamica en meer elektrisch vermogen – liggen onder vuur. Maar Russell verdedigt het plaatje en gelooft dat de fans er uiteindelijk bij winnen.

“Het voelt niet meer als een grote bus”

Volgens Russell voelen de nieuwe wagens verrassend wendbaar aan. “Je kan de auto veel makkelijker opvangen dan vroeger”, stelt hij. “Met smallere banden en een compacter geheel voelt het niet meer als zo’n log gevaarte. Het gewicht zit centraler, alles is iets verfijnder.”

Dat de downforce lager ligt, ziet hij niet als een ramp. “Je rijdt nog altijd tot de limiet. Het voelt nog steeds snel en je zit continu op het randje van grip. Pas als je de data van vorig jaar erbij neemt, besef je dat je in snelle bochten dertig à veertig kilometer per uur harder ging. Maar wat leverde dat eigenlijk op?”

Voor Russell is de essentie duidelijk: “Als dit helpt om dichter te volgen, minder bandenslijtage te hebben en meer inhaalacties te zien, dan is wat minder snelheid in een hogesnelheidsbocht toch geen slechte zaak?”

Meer elektrisch? “Je kan niet elk vakje afvinken”

Ook de grotere rol van elektrische power verdeelt de paddock. Toch begrijpt Russell waarom de sport die richting uitgaat. “Je kan in het leven niet elk vakje afvinken”, klinkt het nuchter. “Toen deze regels werden uitgewerkt, was er enorme druk rond elektrificatie. Dat heeft bijvoorbeeld een merk als Audi mee over de streep getrokken.”

De Brit wijst erop dat de Formule 1 momenteel sterker staat dan ooit. “We willen allemaal de snelste auto’s, het beste racen en spektakel. Maar hoe combineer je dat met de commerciële realiteit en nieuwe fabrikanten? Dat is de evenwichtsoefening.”

Hij beseft dat niet iedereen in de paddock enthousiast is. “Wij als pure raceliefhebbers dromen van V10’s en V8’s met oorverdovend lawaai. Maar misschien vindt een deel van het publiek het net aangenaam dat ze tijdens de race nog een gesprek kunnen voeren.”

En uiteindelijk draait het voor Russell om één ding: “We hebben het voorrecht hier te staan. En eerlijk? Ik wil gewoon winnen.”