Eindelijk gaat het weer beginnen: Het Formule 1-seizoen van 2026. Komend weekend strandt het circus in Melbourne voor de Grand Prix van Australië, dus is het vooruitblikken geblazen. De redactie beantwoordt één prangende vraag: hebben de nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport wel voor vooruitgang gezorgd?

Het F1-seizoen van 2026 zal de geschiedenisboeken ingaan van een jaar waarin een van de grootste veranderingen ooit heeft plaatsgevonden. Door de nieuwe reglementen zijn de motor, chassis en aerodynamica op de schop gegaan en hebben alle teams een compleet nieuwe auto gebouwd. Na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein waren onder andere Max Verstappen, Lewis Hamilton en Fernando Alonso kritisch, maar is dat ook terecht? De redactie van GPToday.net heeft van zich laten horen.

Danny Sosef - "Wat schiet je ermee op?"

"De nieuwe reglementen zorgen weer voor een nieuwe situatie, de vraag is wat je ermee opschiet. De fabrikanten wilden dit maar de F1-coureurs en fans zitten er niet direct op te wachten. Zoals in het verleden heeft uitgewezen zijn de spannendste jaren 1-2 jaar voor de nieuwe regels komen omdat het hele veld dicht bovenop elkaar zit. Dat is wat F1-fans, en wij dus ook, graag willen zien. Spanning en sensatie. Ik vrees dat met de nieuwe regels het veld weer verder uit elkaar ligt en 1 of 2 teams voorlopig gaan domineren. De eerste commentaren van coureurs zijn ook niet hoopgevend, al laat ik mij graag verrassen."

Jeroen Immink - "Je moet het totaalplaatje zien"

"De frustraties van met name een Verstappen, Hamilton en Alonso - racers pur sang - valt te begrijpen. Natuurlijk zal het niet veel aan zijn als je meer moet managen dan gasgeven, maar Formule 1 is meer dan alleen denken vanuit de coureur. Je moet het totaalplaatje zien, de FOM zal zichzelf ook de vraag moeten stellen: 'Hoe gaan wij wereldwijd onze technologieën goed op de markt zetten?'. Dus wat dat betreft weiger ik om meteen deze nieuwe auto's af te schrijven als er nog geen een race mee gereden is."

"Daarnaast zijn deze bolides 1.0, er kan nog genoeg veranderen. In 2022 zagen we de ene na de andere grondeffect-wagen op het rechte stuk stuiteren door de porpoising, maar aan het einde van 2025 geen een meer. De F1 is ongetwijfeld in staat om dadelijk de juiste balans te vinden tussen het verkopen van de sport en aan de wensen van de rijders te kunnen voldoen."

Bob Plaizier - "Het is nog geen vooruitgang"

"Als we afgaan op de coureurs, die hier toch het meest zinnige over kunnen zeggen, is het geen vooruitgang. De nieuwe regels omtrent de batterijen, de overtake mode en dat soort zaken maakt het bovendien vrij lastig te volgen. Maar er zit ook een andere kant bij, want de nieuwe regels hebben er wel voor gezorgd dat Honda, Ford en Audi willen deelnemen aan de Formule 1. Hoe je het ook wendt of keert, de komst van dit soort fabrikanten is goed voor de sport. Hoe groter de naam, hoe groter de aandacht. Op dat gebied kan je dus stellen dat het een succes is, maar of het sportief gezien een succes is, moet denk ik nog blijken."

Jesse Jansen - "Je moet voluit kunnen rijden"

"Ik wil het eerst nog echt zien in racevorm, maar zoals ik het nu hoor lijkt het mij niet bepaald een vooruitgang. Terugschakelen op het rechte stuk is naar mijn mening absoluut niet racen. Je moet voluit kunnen rijden! Ik hoop dat ik het mis heb en kan genieten van de komende jaren!."