Max Verstappen werd vorig jaar regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. De Nederlander voelt zich echter nog steeds op zijn plek bij de Oostenrijkse renstal. Hij doet er niet geheimzinnig over, en geeft nu aan dat hij van plan is zijn contract uit te dienen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen had het vorig jaar zwaar in de eerste helft van het seizoen. Zijn team Red Bull had een grote achterstand op McLaren, en ze leken niet in staat te zijn om het gat te verkleinen. Verstappen werd in verband gebracht met Mercedes en Aston Martin, maar maakte in de zomer zelf een einde aan deze verhalen.

Het was zeker niet de eerste keer dat Verstappen in verband werd gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hetzelfde gebeurde een jaar eerder toen Lewis Hamilton bekendmaakte Mercedes te verlaten, en het onrustig was bij Red Bull vanwege het onderzoek naar teambaas Christian Horner. Horner is inmiddels ontslagen, en Verstappen kende vorig jaar een sterke tweede seizoenshelft.

Hoe ziet de toekomst van Verstappen eruit?

Verstappens toekomst blijft echter het onderwerp van gesprek. In een uitgebreid interview met de Zwitserse krant Blick krijgt Verstappen de vraag hoe lang hij nog van plan is te racen: "Ik ben nu 28 en ik heb een contract bij Red Bull tot en met 2028. Ik ben van plan om dat contract uit te dienen. Op dit moment sluit ik een teamwissel uit. Het is jammer dat mijn goede vriend en mentor Helmut Marko er in 2026 niet meer bij is. Ik zal hem enorm gaan missen."

Wat doet Verstappen op zijn veertigste?

Verstappen wil niet net als Fernando Alonso en Lewis Hamilton tot zijn veertigste in de Formule 1 rondlopen. Als hij hiernaar wordt gevraagd, is hij heel erg duidelijk: "Absoluut. Op mijn veertigste sta ik misschien nog wel in de pits als teambaas van een team in een andere raceklasse." Verstappen verwijst met die laatste uitspraak naar zijn avonturen in de GT3's, waar hij een eigen team heeft.