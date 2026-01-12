Oud-coureurs Johnny Herbert en Damon Hill denken dat Red Bull Racing nog steeds kans heeft om te winnen, ondanks het verlies van veel belangrijk personeel de afgelopen jaren. Helmut Marko, Adrian Newey en Christian Horner zijn alle drie namen die Red Bull is kwijtgeraakt.

Max Verstappen is een van de laatste grote namen van die over is gebleven van het dominante Red Bull uit 2023. Verstappen won dat jaar 21 van de 23 races en reed op papier zijn sterkste seizoen ooit. Toch denken de oud-coureurs dat Red Bull nog steeds een kans maakt.

Kan Verstappen nog winnen?

Beide coureurs spraken in een podcast en Hill vertelt: "Ik denk dat de grote vraag dan is: kan Max winnen? Is Red Bull er klaar voor? Zijn ze verzwakt door het verlies van zoveel belangrijke medewerkers in de afgelopen 18 maanden? Adrian Newey en Christian Horner zijn weg. Jonathan Wheatley is naar Audi vertrokken. Helmut Marko is weg en ze hebben nog andere belangrijke mensen verloren. Het team is een aantal vrij belangrijke persoonlijkheden kwijtgeraakt."

Toch is Hill wel positief: "De bal bleef rollen. Ik bedoel, ze bleven tot het einde vechten. Er is dus nog steeds iets dat Red Bull tot een zeer effectieve strijdmacht maakt. Mijn gevoel zegt me dat dat team nog steeds heeft wat nodig is." Zo is Verstappen een van die redenen: "Ik denk dat Max meer van zich zou laten horen als hij ontevreden zou zijn. Hij eindigde 2025 niet ontevreden. Wat hij zei was dat ze trots op zichzelf konden zijn. Dat ze tweede waren geworden, maar dat ze briljant hadden gevochten. Hij pept het team op."

Red Bull won de meeste races

Herbert is het eens met Hill en wijst naar een belangrijk statistiek: "Het is terecht. Ze hebben de meeste races gewonnen. Ze hebben acht races gewonnen, of Max heeft acht races gewonnen. Alle anderen wonnen zeven of zes races, dus dat is een goede positie."

Het team gaat de goede kant op, aldus Herbert: "Laurent Mekies vind ik erg goed. Hij past er echt bij en op het moment dat hij erbij kwam, stonden ze er al goed voor, maar werden ze sterker en sterker en Max leek, voor zover ik begrijp, meer betrokken te zijn bij het nemen van beslissingen over de richting die ze moesten inslaan."