Steun uit onverwachtste hoek voor Verstappen: "Red Bull nog lang niet klaar"

Oud-coureurs Johnny Herbert en Damon Hill denken dat Red Bull Racing nog steeds kans heeft om te winnen, ondanks het verlies van veel belangrijk personeel de afgelopen jaren. Helmut Marko, Adrian Newey en Christian Horner zijn alle drie namen die Red Bull is kwijtgeraakt.

Max Verstappen is een van de laatste grote namen van die over is gebleven van het dominante Red Bull uit 2023. Verstappen won dat jaar 21 van de 23 races en reed op papier zijn sterkste seizoen ooit. Toch denken de oud-coureurs dat Red Bull nog steeds een kans maakt.

Kan Verstappen nog winnen?

Beide coureurs spraken in een podcast en Hill vertelt: "Ik denk dat de grote vraag dan is: kan Max winnen? Is Red Bull er klaar voor? Zijn ze verzwakt door het verlies van zoveel belangrijke medewerkers in de afgelopen 18 maanden? Adrian Newey en Christian Horner zijn weg. Jonathan Wheatley is naar Audi vertrokken. Helmut Marko is weg en ze hebben nog andere belangrijke mensen verloren. Het team is een aantal vrij belangrijke persoonlijkheden kwijtgeraakt."

Toch is Hill wel positief: "De bal bleef rollen. Ik bedoel, ze bleven tot het einde vechten. Er is dus nog steeds iets dat Red Bull tot een zeer effectieve strijdmacht maakt. Mijn gevoel zegt me dat dat team nog steeds heeft wat nodig is." Zo is Verstappen een van die redenen: "Ik denk dat Max meer van zich zou laten horen als hij ontevreden zou zijn. Hij eindigde 2025 niet ontevreden. Wat hij zei was dat ze trots op zichzelf konden zijn. Dat ze tweede waren geworden, maar dat ze briljant hadden gevochten. Hij pept het team op."

Red Bull won de meeste races

Herbert is het eens met Hill en wijst naar een belangrijk statistiek: "Het is terecht. Ze hebben de meeste races gewonnen. Ze hebben acht races gewonnen, of Max heeft acht races gewonnen. Alle anderen wonnen zeven of zes races, dus dat is een goede positie."

Het team gaat de goede kant op, aldus Herbert: "Laurent Mekies vind ik erg goed. Hij past er echt bij en op het moment dat hij erbij kwam, stonden ze er al goed voor, maar werden ze sterker en sterker en Max leek, voor zover ik begrijp, meer betrokken te zijn bij het nemen van beslissingen over de richting die ze moesten inslaan."

Max Verstappen Johnny Herbert Damon Hill Laurent Mekies Red Bull Racing

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

