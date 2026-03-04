user icon
icon

Goed nieuws voor Mercedes: Homologatie voor brandstof is een feit

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Goed nieuws voor Mercedes: Homologatie voor brandstof is een feit

Vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen heeft Mercedes-AMG Petronas Formula One Team alsnog groen licht gekregen voor zijn brandstof. Leverancier Petronas rondde de homologatie net op tijd af, nadat de certificering door de nieuwe reglementen meer tijd in beslag nam dan verwacht.

Tijdens de wintertests in Bahrein werd nog gespeculeerd dat Mercedes en zijn klantenteams met een voorlopige brandstofmix zouden moeten rijden. Dat doemscenario is nu van tafel, wat in Brackley ongetwijfeld voor opluchting zorgt.

Meer over Mercedes <b> Officieel: </b> FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

Officieel: FIA neemt keiharde beslissing over Mercedes-motor

28 feb
 Verstappen en Mercedes om de tafel: Wolff bevestigt gesprekken te hebben gevoerd

Verstappen en Mercedes om de tafel: Wolff bevestigt gesprekken te hebben gevoerd

27 feb

Opluchting voor Wolff na nieuwe FIA-ingreep

Het nieuws komt op een welkom moment voor teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker kreeg vorige week namelijk te horen dat de krachtbron van Mercedes High Performance Powertrains vanaf 1 juni op een andere manier zal worden gemeten. Met die ingreep wil de FIA een vermeend motorvoordeel neutraliseren.

Dat vooruitzicht zorgde voor de nodige onrust in de paddock. De aankondiging van de FIA werd officieel bevestigd in een verklaring, waardoor Mercedes zich plots moest voorbereiden op een aangepaste beoordeling van zijn power unit midden in het seizoen.

Nieuwe regels maken certificering complexer

De vertraging rond de brandstofhomologatie had alles te maken met de vernieuwde regelgeving. Sinds 2010 is Petronas de vaste brandstofpartner van Mercedes, maar door de strengere eisen rond duurzame brandstoffen en de herziening van de krachtbron bleek de certificering dit jaar aanzienlijk complexer.

Uiteindelijk kwam de definitieve goedkeuring er alsnog net voor de seizoensopener. Zo vermijdt Mercedes dat het seizoen start met technische onzekerheid rond de brandstof – een zorg minder in een jaar waarin de marges naar verwachting flinterdun zullen zijn.

Getergd Mercedes kan weer vooruit

Het vizier van Mercedes kan dus weer vooruit in Melbourne. Het team van Wolff werd door zo'n beetje de halve paddock beticht van het feit dat zij vals zouden spelen met betrekking tot de compressie van de motor. De Oostenrijkse CEO reageerde hier dan ook met chagrijn op. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Mercedes

Reacties (0)

Login om te reageren

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

    Vrije training 3

    02:30 - 03:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

    Kwalificatie

    06:00 - 07:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    02:30 - 03:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    02:30 - 03:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    05:00 - 07:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    06:00 - 07:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    06:00 - 07:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    05:00 - 07:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar