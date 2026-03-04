Vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen heeft Mercedes-AMG Petronas Formula One Team alsnog groen licht gekregen voor zijn brandstof. Leverancier Petronas rondde de homologatie net op tijd af, nadat de certificering door de nieuwe reglementen meer tijd in beslag nam dan verwacht.

Tijdens de wintertests in Bahrein werd nog gespeculeerd dat Mercedes en zijn klantenteams met een voorlopige brandstofmix zouden moeten rijden. Dat doemscenario is nu van tafel, wat in Brackley ongetwijfeld voor opluchting zorgt.

Opluchting voor Wolff na nieuwe FIA-ingreep

Het nieuws komt op een welkom moment voor teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker kreeg vorige week namelijk te horen dat de krachtbron van Mercedes High Performance Powertrains vanaf 1 juni op een andere manier zal worden gemeten. Met die ingreep wil de FIA een vermeend motorvoordeel neutraliseren.

Dat vooruitzicht zorgde voor de nodige onrust in de paddock. De aankondiging van de FIA werd officieel bevestigd in een verklaring, waardoor Mercedes zich plots moest voorbereiden op een aangepaste beoordeling van zijn power unit midden in het seizoen.

Nieuwe regels maken certificering complexer

De vertraging rond de brandstofhomologatie had alles te maken met de vernieuwde regelgeving. Sinds 2010 is Petronas de vaste brandstofpartner van Mercedes, maar door de strengere eisen rond duurzame brandstoffen en de herziening van de krachtbron bleek de certificering dit jaar aanzienlijk complexer.

Uiteindelijk kwam de definitieve goedkeuring er alsnog net voor de seizoensopener. Zo vermijdt Mercedes dat het seizoen start met technische onzekerheid rond de brandstof – een zorg minder in een jaar waarin de marges naar verwachting flinterdun zullen zijn.

Getergd Mercedes kan weer vooruit

Het vizier van Mercedes kan dus weer vooruit in Melbourne. Het team van Wolff werd door zo'n beetje de halve paddock beticht van het feit dat zij vals zouden spelen met betrekking tot de compressie van de motor. De Oostenrijkse CEO reageerde hier dan ook met chagrijn op.