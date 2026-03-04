Het Nederlandse raceteam Van Amersfoort Racing heeft een opvallende naam toegevoegd aan hun management. Het team uit Zeewolde heeft voormalig Formule 1-teambaas Otmar Szafnauer aangesteld als de nieuwe CEO en managing partner. Voor Szafnauer is dit een comeback in de internationale autosport.

Het team van Van Amersfoort Racing is een grote naam in de internationale autosport. Het Nederlandse team is actief in meerdere opstapklassen, en rijdt ook in de Formule 2 en de Formule 3. In het verleden hebben ze veel grote namen een kans gegeven op de internationale autosportladder, waaronder Max Verstappen en Charles Leclerc. Ook dit jaar willen ze weer goed voor de dag komen, en de teamstructuur is op de schop gegaan.

Wat wordt de rol van Szafnauer?

Het Nederlandse team heeft vandaag laten weten dat ze een flinke herstructurering hebben doorgevoerd. Teamoprichter Frits van Amersfoort en Rob Niessink hebben een stapje terug gedaan, en voormalig Aston Martin- en Alpine-teambaas Szafnauer is sinds 1 februari aan de slag gegaan bij het team. Hij werd al gespot tijdens de F2-testdagen in Barcelona, en gaat nu aan de slag als CEO en managing partner van het team.

Szafnauer was jarenlang een bekend gezicht in de Formule 1-paddock. De Amerikaanse Roemeen was de teambaas van Force India, en maakte de transformatie naar Aston Martin mee. Hij maakte uiteindelijk de overstap naar het team van Alpine, waar hij in een onrustige situatie terechtkwam. Szafnauer werd in 2023 na de Belgische Grand Prix de deur gewezen, en vervulde in de periode daarna geen officiële rol meer in de internationale autosportwereld.

Wat gaat er verder veranderen?

Bij Van Amersfoort Racing gaat hij nu een belangrijke rol spelen. Het team heeft een verdere transformatie ondergaan, en heeft Brad Joyce aangesteld als teambaas. Daarnaast zullen Klaudija Jakaj, Francisco Freitas en Anneleen Walch een belangrijke rol gaan vervullen binnen het team.

Van Amersfoort Racing rijdt dit jaar met Nicolas Varrone en Rafael Villagomez in de Formule 2. In de Formule 3 zet het Nederlandse team Hiyu Yamakoshi, Enzo Deligny en Bruno del Pino in.