Na de shakedown in Barcelona en de wintertest in Bahrein wordt er steeds meer gespeculeerd over de 'Big Four' in de Formule 1. Die zal naar verluidt bestaan uit Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing en McLaren, die volgens de kenners tot zover de beste auto hebben gebouwd. Max Verstappen zal van deze vier bolwerken zomaar eens als winnaar uit de bus kunnen komen.

Komend seizoen zal de F1 drastisch veranderen. Nieuwe auto's, motoren en een compleet andere manier van rijden zorgt ervoor dat de koningsklasse van de autosport behoorlijk opgeschud zal worden. Dit biedt dus kansen aan andere teams, al lijkt het erop dat de top-4 constructeurs van afgelopen jaar, ook komend seizoen de overhand zal hebben.

Big Four bestaat volgens Bleekemolen

Racecoureur en Viaplay-analist Sebastiaan Bleekemolen stond deze week met oog op de race in Melbourne GPToday.net te woord. Ook hij denkt dat de vier topteams zich daar zullen melden met een sterke auto. "Ja, die zullen wel een stapje voor hebben. Als er teams niet het achterste van hun tong laten zien, dan zijn zij dat wel. En toch vormden zij de top-4 in Bahrein."

Ook Red Bull zit daar volgens Bleekemolen dus bij. Voorafgaand aan de winterbreak heersten er veel vraagtekens rondom het team uit Milton Keynes omdat zij hun eigen motor gingen bouwen, maar tot dusver loopt dat voorspoedig. "Dat is wel bijzonder, heel erg knap", erkende Bleekemolen. "Waar zij dit vandaan hebben gehaald, maar ik kan niet anders zeggen dat ze tot nu toe hun werk goed hebben gedaan."

Verstappen kan profiteren komend F1-jaar

Een gevecht dus tussen de 'Big Four' om de podiumplekken volgens Bleekemolen, die verwacht dat er intern bij de concurrentie van Verstappen het een en ander gaat gebeuren. "Max moet zich waarschijnlijk bezighouden met Lando Norris, Charles Leclerc en ik hoop ook Lewis Hamilton. Ik denk dat Oscar Piastri het ook weer goed zal gaan doen en Andrea Kimi Antonelli ook. Die heeft wel het een en ander geleerd en zal zich makkelijk aanpassen aan de nieuwe auto's."

"Ik voorzie daarbij wel een leuke verhitte strijd tussen de coureurs van Mercedes en McLaren. Piastri zal er weer goed uitzien en Antonelli zal alleen maar beter worden. En als iemand daar niet tegen kan is het natuurlijk George Russell. Ik hoop dat dat zeker voor wat vuurwerk gaat zorgen", zo sloot Bleekemolen uiteindelijk af.