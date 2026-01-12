user icon
Druk vol op de ketel bij Red Bull: "Anders vertrekt Verstappen"

Het Formule 1-seizoen van 2026 staat voor de deur en Peter Windsor heeft zijn blik alvast gericht op Red Bull Racing. Volgens de ervaren journalist zit het Oostenrijkse team goed qua rijders, maar zal veel afhangen van de nieuwe auto. Max Verstappen zou ontspannen aan het jaar beginnen, terwijl nieuwkomer Isack Hadjar vooral gebaat is bij een competitieve bolide.

In zijn livestream stond Windsor stil bij de grote vraagtekens rond de nieuwe reglementen. Over één ding is hij echter duidelijk: de rijdersbezetting van Red Bull is op orde. “Als je puur naar de coureurs kijkt, heeft Red Bull gewoon een sterke line-up,” stelde hij. “Daar hoef je je geen zorgen over te maken.”

Hadjar afhankelijk van de Red Bull

Voor Verstappen staat in 2026 Isack Hadjar aan de andere kant van de garage. De Frans-Algerijn maakte indruk in zijn debuutjaar in 2025 en pakte zelfs een podium, wat hem een promotie naar het hoofdteam opleverde. Toch plaatst Windsor een kanttekening bij de verwachtingen. “Alles valt of staat met de auto die Red Bull bouwt,” aldus de Brit.

Volgens Windsor kan een lastige auto funest zijn voor Hadjar. “Als die Red Bull moeilijk te rijden is, zie ik hem snel gefrustreerd raken,” klinkt het. “In dat geval wordt hij niet de ideale teamgenoot voor Max. Met een topauto kan hij juist veel beter tot zijn recht komen.” Windsor benadrukt dat Hadjar over veel talent beschikt, maar dat hij een stabiele basis nodig heeft om dat te laten zien.

Rustige Verstappen, blik op de toekomst

Windsor denkt dat Hadjar vooral mentaal nog stappen moet zetten. “Isack is vrij ongeduldig en kan emotioneel reageren als dingen niet lopen zoals hij verwacht,” legt hij uit. “Dat kan hem in de weg zitten.” Tegelijkertijd ziet hij een leermeester in Verstappen. “Max is juist ijskoud in zijn benadering. Hopelijk pikt Hadjar daar iets van op.”

Wat Verstappen zelf betreft, verwacht Windsor weinig verandering in zijn houding. “Max zal er ontspannen in staan,” zegt hij. “Is de auto goed, dan gaat hij gewoon voor de titel. Is dat niet zo, dan richt hij zich op andere projecten.” De Nederlander liet in 2025 al zien dat hij ook buiten de Formule 1 plezier vindt, onder meer met zijn succesvolle GT3-optreden op de Nürburgring.

Met vier wereldtitels op zak hoeft Verstappen niets meer te bewijzen. “Hij heeft zijn doelen al bereikt,” aldus Windsor. “Als Red Bull niet competitief is, zal hij daar minder zwaar aan tillen. Hij wil racen, genieten en elke zondag het maximale eruit halen.” Toch sluit Windsor een vertrek niet uit. “Als Red Bull tekortschiet, zie ik hem in 2027 bij Aston Martin en Adrian Newey opduiken. Maar bouwt Red Bull een goede auto, dan blijft hij gewoon.” Eén ding staat voor Windsor vast: “Wat er ook gebeurt, Max zal het weer uitstekend doen.”

Pietje Bell

Posts: 32.736

[b][i]EXCLUSIVE Interview with Isack Hadjar Ahead of F1 2026 | Talking Bull[/i][/b]

https://youtu.be/YTP2dQthnag

  • 1
  • 12 jan 2026 - 10:26
Reacties (3)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.207

    Iets met open, deur en intrappen.

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 10:06
  • delange

    Posts: 2.594

    Vlijmscherpe analyse ...duh

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 10:21
  • Pietje Bell

    Posts: 32.736

    EXCLUSIVE Interview with Isack Hadjar Ahead of F1 2026 | Talking Bull

    https://youtu.be/YTP2dQthnag

    • + 1
    • 12 jan 2026 - 10:26

