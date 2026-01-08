user icon
Haas sluit megadeal met belangrijke Red Bull-partner

Haas sluit megadeal met belangrijke Red Bull-partner

Het team van Haas heeft een nieuwe, grote partner aangetrokken. De Amerikaanse renstal gaat in zee met het Britse kledingmerk Castore, dat voor de teamkleding zal gaan zorgen. Haas treedt hiermee in de voetsporen van onder meer McLaren en Red Bull Racing.

Haas heeft in de afgelopen jaren grote stappen gezet op commercieel gebied. Ze sloten meerdere grote sponsordeals, en werken steeds nauwer samen met Toyota. Er werd een technisch partnership gesloten met de Japanse autobouwer, en de racetak van het merk is sinds dit jaar de nieuwe titelpartner van Haas. Op sportief vlak kan dit het team veel gaan opleveren, met onder meer een nieuwe simulator en kansen voor Toyota-coureurs.

Haas zit niet stil, en heeft voor de komende jaren een grote kledingdeal gesloten met Castore. De Amerikaanse renstal maakte het nieuws vandaag bekend, en daarmee zijn ze het vierde Formule 1-team dat samenwerkt met Castore. Eerder sloten ook Red Bull Racing, McLaren en Alpine een deal met het Britse kledingmerk, dat steeds meer sportteams aan zich begint te binden.

De deal met Haas zorgt ervoor dat Castore verantwoordelijk wordt voor alle teamkleding die wordt gebruikt op en naast de baan. Ze zullen niet alleen voor teamkleding gaan zorgen, maar ook voor kleding die de fans kunnen gaan dragen. Ze hinten op speciale collecties voor de fans.

Grote deal voor Haas

Castore zal ook verantwoordelijk worden voor de racepakken van coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman, en F1 Academy-coureur Kaylee Countryman. Castore wordt officieel de Official Kit en Retail Partner van Haas, en de renstal spreekt zelfs van een meerjarige samenwerking. Het moet de rebrand van het team meer vorm gaan geven, zo valt te lezen in het persbericht.

Voor Castore is het weer een nieuwe stap in de sportwereld. Haas wordt het vierde Formule 1-team waarmee ze gaan samenwerken, daarnaast werken ze samen met bijvoorbeeld rugby- en voetbalclubs. In Nederland zijn ze vooral bekend als de shirtsponsor van Feyenoord.

F1 Nieuws Haas Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.187

    Ik moest de merknaam Googlen, meestal is dat geen goed teken voor de naamsbekendheid.

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 13:40
  • Erwinnaar

    Posts: 5.357

    Doet die meneer Beahon goed. Wel wat anders dan die drankjesmeneer paar jaar geleden.

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 13:47
  • Starscreamer

    Posts: 1.374

    van Feyenoord???? Ze bedoelen vast FC Twente :)

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 13:52
    • Bibendum

      Posts: 48

      En FC Utrecht.

      • + 0
      • 8 jan 2026 - 15:21
  • Larry Perkins

    Posts: 62.454

    Het zal me werkelijk worst wezen!

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 15:05

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

