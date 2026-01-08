Het team van Haas heeft een nieuwe, grote partner aangetrokken. De Amerikaanse renstal gaat in zee met het Britse kledingmerk Castore, dat voor de teamkleding zal gaan zorgen. Haas treedt hiermee in de voetsporen van onder meer McLaren en Red Bull Racing.

Haas heeft in de afgelopen jaren grote stappen gezet op commercieel gebied. Ze sloten meerdere grote sponsordeals, en werken steeds nauwer samen met Toyota. Er werd een technisch partnership gesloten met de Japanse autobouwer, en de racetak van het merk is sinds dit jaar de nieuwe titelpartner van Haas. Op sportief vlak kan dit het team veel gaan opleveren, met onder meer een nieuwe simulator en kansen voor Toyota-coureurs.

Wat gaat er gebeuren?

Haas zit niet stil, en heeft voor de komende jaren een grote kledingdeal gesloten met Castore. De Amerikaanse renstal maakte het nieuws vandaag bekend, en daarmee zijn ze het vierde Formule 1-team dat samenwerkt met Castore. Eerder sloten ook Red Bull Racing, McLaren en Alpine een deal met het Britse kledingmerk, dat steeds meer sportteams aan zich begint te binden.

De deal met Haas zorgt ervoor dat Castore verantwoordelijk wordt voor alle teamkleding die wordt gebruikt op en naast de baan. Ze zullen niet alleen voor teamkleding gaan zorgen, maar ook voor kleding die de fans kunnen gaan dragen. Ze hinten op speciale collecties voor de fans.

Grote deal voor Haas

Castore zal ook verantwoordelijk worden voor de racepakken van coureurs Esteban Ocon en Oliver Bearman, en F1 Academy-coureur Kaylee Countryman. Castore wordt officieel de Official Kit en Retail Partner van Haas, en de renstal spreekt zelfs van een meerjarige samenwerking. Het moet de rebrand van het team meer vorm gaan geven, zo valt te lezen in het persbericht.

Voor Castore is het weer een nieuwe stap in de sportwereld. Haas wordt het vierde Formule 1-team waarmee ze gaan samenwerken, daarnaast werken ze samen met bijvoorbeeld rugby- en voetbalclubs. In Nederland zijn ze vooral bekend als de shirtsponsor van Feyenoord.