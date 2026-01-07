user icon
'Red Bull-contract maakt vertrek van Lambiase onmogelijk'

'Red Bull-contract maakt vertrek van Lambiase onmogelijk'

Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Het gonsde van de geruchten, maar begin deze week werd duidelijk dat Lambiase nergens heen gaat. Zijn contract bij Red Bull zou een overstap onmogelijk maken.

Verstappen en Lambiase zijn twee handen op één buik bij het team van Red Bull Racing. De twee werken al sinds 2016 samen en Verstappen stelde dat ze meer vrienden zijn dan collega's. Lambiase moest vorig jaar een aantal races overslaan vanwege privéomstandigheden, en hij barstte in tranen uit na de seizoensfinale in Abu Dhabi. Het zorgde voor eerste geruchten, en in de weken daarna werden die alleen maar heftiger.

Lambiase werd namelijk in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hij werd gelinkt aan een overstap naar Aston Martin, waar hij zelfs werd genoemd als mogelijke teambaas of CEO. In de dagen daarna werd zijn naam ook genoemd bij Williams, terwijl het ook niet duidelijk was of hij zou aanblijven als engineer van Verstappen of dat hij een andere rol zou krijgen binnen Red Bull.

De toekomst

Afgelopen maandag kwam aan alle speculatie een einde toen De Telegraaf meldde dat Lambiase gewoon op zijn post blijft. De krant wees ook naar zijn contract bij Red Bull, dat loopt tot en met 2027. Dit zou een belangrijke factor zijn geweest in het verhaal, dat eerder onbenoemd was gebleven.

Sloegen de geruchten nergens op?

Volgens The Race is het echter niet zo dat Lambiase niet heeft gesproken met andere teams. Het medium stelt dat gesprekken over een mogelijke overstap alleen over de lange termijn gingen. Als er wel een deal was gesloten met een ander team, dan zou Lambiase pas over twee seizoenen beschikbaar zijn voor een overstap.

Heeft Lambiase al een knoop doorgehakt?

The Race stelt dat Lambiase nog geen beslissing heeft genomen over de aanbiedingen van de andere teams. Ze stellen dat hij zich nu gewoon wil focussen op zijn samenwerking met Verstappen bij Red Bull. Het zorgt ervoor dat de geruchten voor nu naar de achtergrond verdwijnen.

"Het gerucht zegt dat de meeste geruchten geen werkelijkheid worden – en dat is waarschijnlijk het meest betrouwbare gerucht dat er bestaat."

Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (4)

  • Brummbär

    Posts: 694

    Hij moest natuurlijk even polsen hoe het ging werken als hij SAMEN met Max zou overstappen in de toekomst.

    • + 0
    • 7 jan 2026 - 14:51
    • Bot78

      Posts: 1

      GP heeft een contract t/m 2027 + 1 jaar 'gardening leave' (verplichte sabbatical) en hij is dus ná 2028 'vrij'. Max heeft een contract t/m 2028 (en geen jaartje 'gardening leave'). Dan kunnen ze in 2029 samen ergens anders naar toe.

      • + 0
      • 7 jan 2026 - 15:53
  • Larry Perkins

    Posts: 62.438

    Het wordt weer eens tijd voor een gerucht over Porsche in de Formule 1.

    En Fraulein Ohnebursten aus Wuperthal, de koffiejuffrouw van Mercedes, heeft thee gedronken in de kantine van McLaren...

    • + 2
    • 7 jan 2026 - 15:03

