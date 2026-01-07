Het team van Red Bull Racing trekt over anderhalve week het doek van hun nieuwe wagen voor het aankomende Formule 1-seizoen. Red Bull onthult de auto tijdens een speciaal evenement van motorpartner Ford, en de Amerikanen delen nu een opvallende teaser voor de launch.

De Formule 1 staat aan de vooravond van een grote verandering. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat kan voor grote veranderingen gaan zorgen. Bij Red Bull zal er ook veel gaan veranderen, want ze hebben besloten om samen met Ford krachtbronnen te ontwikkelen. Achter de schermen wordt er al geruime tijd hard gewerkt aan het project, en bij Ford zijn ze zeer ambitieus.

Op de fabriek in Milton Keynes werkt men bij Ford en Red Bull Powertrains hard aan het project, maar het is nog niet duidelijk wanneer ze hun eerste meters gaan maken. Ze zullen de nieuwe kleuren op 15 januari voor het eerst aan de wereld laten zien. Dit zal gebeuren tijdens een speciale launch, waar ook Red Bulls zusterteam Racing Bulls bij aanwezig zal zijn.

Wat gaat er allemaal gebeuren?

Ford maakt de fans in ieder geval warm voor de launch. Tijdens het evenement zal er veel gaan gebeuren, want Ford zal niet alleen de bolides van de Red Bull-teams laten zien, maar ook alle andere projecten. Zo worden er beelden gedeeld van het Ford Mustang-project op Le Mans en wordt er gewezen naar de Dakar Rally, die al bezig is. Ford Racing hint daarnaast op een onthulling van een speciale GT-bolide.

Hereniging met Ricciardo?

In de video speelt Max Verstappen een prominente rol, terwijl er ook wordt gehint op de aanwezigheid van Daniel Ricciardo. De voormalig Red Bull-coureur is vandaag de dag ambassadeur van Ford Racing, en fans hopen op een hereniging van Ricciardo en Verstappen.

De launch zal worden gestreamd op de site van Ford, YouTube en Facebook. Het evenement vindt plaats in het historische Michigan Central Station in Detroit.