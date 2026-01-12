Jacques Villeneuve heeft zijn twijfels geuit over de stellige uitspraken van McLaren-CEO Zak Brown over Oscar Piastri. Volgens de wereldkampioen van 1997 is het gevaarlijk om nu al te spreken over een toekomstige wereldtitel, zeker in een Formule 1-seizoen dat door nieuwe reglementen alle kanten op kan vallen.

Villeneuve keek terug op het afgelopen jaar van Piastri en zag daarin een opvallend patroon. De Australiër reed lange tijd aan de leiding in het kampioenschap, maar volgens de Canadees kwam die piek mogelijk te vroeg. “Oscar zat in een sterke flow en bouwde momentum op,” aldus Villeneuve. “Alleen had hij dat voordeel misschien aan het begin van het seizoen, terwijl je het juist aan het einde nodig hebt.”

Cruciaal moment in Baku

Volgens Villeneuve werd het seizoen van Piastri vooral gekanteld in één weekend. “Baku was een keerpunt,” stelt hij. “Dat weekend heeft hem serieus schade toegebracht in de titelstrijd.” De klap werkte langer door dan verwacht, zo zag de oud-coureur.

“Het duurde opvallend lang voordat hij weer op dat niveau zat,” vervolgt Villeneuve. “Pas in de laatste twee races was hij weer echt snel. In die periode nam Norris juist het heft in handen.” Dat timingverschil bleek uiteindelijk doorslaggevend in de onderlinge strijd binnen McLaren.

Risico van zekerheid in onzekere tijden

Villeneuve benadrukt hoe verraderlijk een lang F1-seizoen kan zijn wanneer je lange tijd aan kop gaat. “Je denkt op een gegeven moment: ik hoef het alleen nog maar uit te rijden en geen fouten te maken,” legt hij uit. “En juist dan kan het misgaan.” Volgens Villeneuve is het extra pijnlijk als je voelt dat je het zelf uit handen laat glippen, al blijft het vertrouwen in de snelheid van Piastri groot.

Daarbij speelt volgens hem ook de onzekerheid rond de aankomende reglementswijzigingen mee. “Met nieuwe regels weet niemand wie er straks vooraan staat,” zegt Villeneuve. “Het is helemaal niet zeker dat McLaren dan nog de maatstaf is.” In dat licht vindt hij de uitspraak van Brown te ver gaan. “Hij had moeten zeggen dat Oscar kán uitgroeien tot wereldkampioen, niet dat het een zekerheid is.” Villeneuve trekt de vergelijking met Norris: “Voor hem gold hetzelfde. Dit was misschien hét jaar om toe te slaan, want niemand weet wat de toekomst brengt.”