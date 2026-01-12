user icon
Brown met de grond gelijk gemaakt na bijzondere bewering

Brown met de grond gelijk gemaakt na bijzondere bewering

Jacques Villeneuve heeft zijn twijfels geuit over de stellige uitspraken van McLaren-CEO Zak Brown over Oscar Piastri. Volgens de wereldkampioen van 1997 is het gevaarlijk om nu al te spreken over een toekomstige wereldtitel, zeker in een Formule 1-seizoen dat door nieuwe reglementen alle kanten op kan vallen.

Villeneuve keek terug op het afgelopen jaar van Piastri en zag daarin een opvallend patroon. De Australiër reed lange tijd aan de leiding in het kampioenschap, maar volgens de Canadees kwam die piek mogelijk te vroeg. “Oscar zat in een sterke flow en bouwde momentum op,” aldus Villeneuve. “Alleen had hij dat voordeel misschien aan het begin van het seizoen, terwijl je het juist aan het einde nodig hebt.”

Cruciaal moment in Baku

Volgens Villeneuve werd het seizoen van Piastri vooral gekanteld in één weekend. “Baku was een keerpunt,” stelt hij. “Dat weekend heeft hem serieus schade toegebracht in de titelstrijd.” De klap werkte langer door dan verwacht, zo zag de oud-coureur.

“Het duurde opvallend lang voordat hij weer op dat niveau zat,” vervolgt Villeneuve. “Pas in de laatste twee races was hij weer echt snel. In die periode nam Norris juist het heft in handen.” Dat timingverschil bleek uiteindelijk doorslaggevend in de onderlinge strijd binnen McLaren.

Risico van zekerheid in onzekere tijden

Villeneuve benadrukt hoe verraderlijk een lang F1-seizoen kan zijn wanneer je lange tijd aan kop gaat. “Je denkt op een gegeven moment: ik hoef het alleen nog maar uit te rijden en geen fouten te maken,” legt hij uit. “En juist dan kan het misgaan.” Volgens Villeneuve is het extra pijnlijk als je voelt dat je het zelf uit handen laat glippen, al blijft het vertrouwen in de snelheid van Piastri groot.

Daarbij speelt volgens hem ook de onzekerheid rond de aankomende reglementswijzigingen mee. “Met nieuwe regels weet niemand wie er straks vooraan staat,” zegt Villeneuve. “Het is helemaal niet zeker dat McLaren dan nog de maatstaf is.” In dat licht vindt hij de uitspraak van Brown te ver gaan. “Hij had moeten zeggen dat Oscar kán uitgroeien tot wereldkampioen, niet dat het een zekerheid is.” Villeneuve trekt de vergelijking met Norris: “Voor hem gold hetzelfde. Dit was misschien hét jaar om toe te slaan, want niemand weet wat de toekomst brengt.”

Larry Perkins

Posts: 62.502

[i] "Brown met de grond gelijk gemaakt." [/i]

Dan moeten ze wel een [b][i] hele [/b][/i] diepe kuil graven...

  • 5
  • 12 jan 2026 - 18:48
F1 Nieuws Formule 1 F1 Jacques Villeneuve Zak Brown Oscar Piastri McLaren

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.379

    Tocht behoorlijk hier met al die open deuren.

    • + 2
    • 12 jan 2026 - 18:47
  • Larry Perkins

    Posts: 62.502

    "Brown met de grond gelijk gemaakt."

    Dan moeten ze wel een hele diepe kuil graven...

    • + 5
    • 12 jan 2026 - 18:48
    • Larry Perkins

      Posts: 62.502

      Als ze het op het strand doen, kunnen ze het aan een paar Duitsers vragen...

      • + 3
      • 12 jan 2026 - 18:51
    • Larry Perkins

      Posts: 62.502

      En dan zingen ze: "Brown, Brown, alles ist vorbei, alles ist vorbei, alles ist vorbei..."

      • + 2
      • 12 jan 2026 - 18:58
    • Larry Perkins

      Posts: 62.502

      Daarna stappen onze oosterburen weer op de fiets van mijn opa, und sie radeln zurück in ihre Heimat...

      • + 3
      • 12 jan 2026 - 19:01
    • Beri

      Posts: 6.796

      Nee, ze pakken gewoon de Tiger

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 20:15
    • snailer

      Posts: 31.374

      Gewoon naar de haven gaan met wat cement. Hebben de vissen ook gelijk gratis voer. Niet dat ze cement eten...... voor zover ik weet.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 21:26
  • schwantz34

    Posts: 41.711

    Buiten de huidige motor perikelen rondom Mercedes (en misschien ook RBR), valt er geen ene zak te zeggen over welk team er aankomend seizoen overal de beste auto heeft.

    • + 2
    • 12 jan 2026 - 21:16

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

