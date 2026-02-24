Het team van Ferrari heeft een sterk voorseizoen achter de rug. Tijdens de testdagen in Barcelona en Bahrein maakten ze een goede indruk, en dat geeft de burger moed in Maranello. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft met Charles Leclerc en Lewis Hamilton gesproken, en is positief.

Het team van Ferrari kende vorig jaar een seizoen vol met tegenslagen. Ze konden de strijd met de concurrentie van Red Bull Racing, Mercedes en McLaren amper aangaan, en ze eindigden slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De frustratie was groot, en vooral zevenvoudig wereldkampioen Hamilton straalde dit uit. Aan het einde van het jaar leek zijn motivatie te zijn verdwenen, en dat stemde de Tifosi niet gerust.

Tijdens de testdagen van de afgelopen weken maakte Ferrari een aardige indruk. Ze liepen tegen een aantal problemen aan, maar ze noteerden ook de snelste tijd van de tests in Bahrein met Charles Leclerc. Daarnaast verrasten ze de concurrentie met een aantal technische innovaties.

Hoe is het gevoel bij Ferrari?

Het gevoel bij Ferrari lijkt dus positief te zijn, en volgens Formule 1-CEO Stefano Domenicali is dat goed merkbaar. In Bahrein werd hij door de Italiaanse tak van Sky Sports naar Ferrari gevraagd: "Wat we op deze dagen hebben gezien, wijst erop dat ze zeker een competitiever startpunt hebben dan vorig jaar."

"Als Italiaan, als fan en als voormalig Ferrari-man, eentje van binnenuit, denk ik dat we het nodig hebben. We hopen er allemaal op, en ik zie nu de juiste concentratie binnen het team. Als ik met Charles en Lewis praat, dan hebben ze er vertrouwen in, zoals het hoort."

Is Ferrari de favoriet?

Domenicali stelt wel dat Ferrari zich nog niet rijk mag rekenen, want zijn verwachtingen van de nieuwe regels zijn hoog: "Ik herhaal het nog maar eens: er komt een reis van 24 races, waarbij het verschil met het verleden zal worden gevonden in de windtunnel."

"Wat de coureurs, samen met de engineers, zullen vinden op het gebied van de rijeigenschappen van de auto, zal leiden tot een kampioenschap waarin degenen die gefocust blijven en de moed niet verliezen, zelfs als er in het begin problemen zijn, succesvol zullen zijn."