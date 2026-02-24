Andrea Kimi Antonelli heeft toegegeven dat de wintertests in Bahrein niet zonder problemen verliepen. De jonge coureur van Mercedes kreeg af te rekenen met betrouwbaarheidsissues, maar verwacht wel dat de strijd bovenin bijzonder spannend zal worden bij de start van het seizoen.

Ondanks dat Mercedes tijdens de tweede test op het Bahrain International Circuit het meeste aantal ronden reed, kende het team meerdere technische storingen. Zo moest Antonelli vrijdag stilvallen door een pneumatisch probleem, iets wat ook teamgenoot George Russell aanzette tot een waarschuwing over de betrouwbaarheid.

Antonelli blijft kalm na technische problemen

De Italiaan maakte na afloop duidelijk dat hij zich niet al te veel zorgen maakt over de situatie. “Het waren hier geen perfecte tests voor mij, maar dat is net het doel van zo’n testweek. Je wilt die problemen nu ontdekken, zodat je er tijdens het seizoen geen last meer van hebt”, zo klonk het bij de persconferentie.

Volgens Antonelli heeft Mercedes het probleem inmiddels onder controle. “Het team heeft alles onderzocht en een oplossing gevonden. Hopelijk is alles in orde tegen Australië. Buiten dat voelde de auto eigenlijk best goed aan. We hebben veel gewerkt aan de afstelling en dat geeft vertrouwen.”

Topteams liggen volgens Antonelli dicht bij elkaar

De negentienjarige coureur verwacht bovendien een bijzonder spannend seizoen. “De andere topteams ogen ook sterk. Ferrari maakte vanmorgen indruk, McLaren was gisteren snel en ook Red Bull ziet er solide uit. Ik denk dat de top vier erg dicht bij elkaar zit en dat het een intense strijd wordt.”

Antonelli voelt zich naar eigen zeggen beter voorbereid dan een jaar geleden. “Ik ga het seizoen in met een veel beter gevoel dan vorig jaar. Er zijn verwachtingen, maar dat geldt voor iedereen. We moeten gewoon gefocust blijven op onszelf en alles uit de auto halen. Melbourne komt snel dichterbij, daar zal pas echt duidelijk worden waar iedereen staat.”