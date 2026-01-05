Met Arvid Lindblad debuteert er dit jaar weer een groot Red Bull-talent in de Formule 1. Hij gaat rijden voor het team van Racing Bulls, en heeft vorig jaar al een aantal vrije trainingen gereden. Hij stelt dat dit best spannend was, ook omdat hij met de auto van Max Verstappen mocht rijden.

Bij Red Bull hebben ze veel vertrouwen in de 18-jarige Lindblad. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko was zeer te spreken over de stuurmanskunsten van Lindblad, en hij maakte vorig jaar zijn eerste meters tijdens de filmdag van Racing Bulls. In de maanden daarna kreeg hij steeds meer kansen van Red Bull, en vroegen ze dispensatie bij de FIA aan voor een superlicentie.

De FIA honoreerde het verzoek van Red Bull, waardoor Lindblad al op zijn zeventiende een superlicentie ontving. In de maanden daarna reed hij meerdere vrije trainingen voor Red Bull, en mocht hij in Mexico ook plaatsnemen in de auto van Max Verstappen. De Nederlander deed op dat moment nog volop mee in de strijd om de wereldtitel.

Zorgen over Verstappen

Lindblad reed eerder in Silverstone, en dat was een flinke uitdaging. Zijn sessie op het Autodromo Hermanos Rodriguez gaf hem een ander gevoel, zo stelde hij op de site van de Formule 1: "In Mexico was het makkelijker. Daar had ik geen andere verplichtingen, dus kon ik me volledig richten op het zo goed mogelijk uitvoeren van mijn taak, wat zeker heeft geholpen. Toch was het nog steeds niet eenvoudig."

Lindblad wist immers dat Verstappen later weer met de auto moest racen: "Gezien de situatie, met Max die nog volop in de strijd om het wereldkampioenschap zat, stond er veel druk op om geen fouten te maken. Maar ik was heel, heel erg tevreden over hoe beide sessies waren verlopen, en vooral die in Mexico."

Voorbereidingen op het debuut

Nu heeft hij veel zin in zijn debuut: "Er zijn veel dingen waar ik aan moet werken om op het juiste niveau te komen. De overstap naar de Formule 1 brengt veel veranderingen met zich mee. Niet alleen ten opzichte van de Formule 2, maar daar komt nog meer bij kijken door de nieuwe regels. Daardoor zijn er nog meer dingen waar ik naar moet kijken."