Red Bull Racing heeft na het lanceren van de nieuwe auto, een extra verandering doorgevoerd voor Max Verstappen en Isack Hadjar. Nadat de Oostenrijkse renstal in Detroit het nieuwe strijdwapen presenteerde voor het oog van de wereld, heeft het nu op de eigen kanalen ook de overalls gelanceerd.

Voor Red Bull breekt er een nieuw tijdperk aan. Nadat het afscheid heeft genomen van Honda als motorleverancier, gaan zij nu - in samenwerking met Ford - hun eigen krachtbron produceren. Daarnaast heeft het team van Verstappen en Hadjar te maken met de nieuwe reglementen in de Formule 1, waardoor er nul garantie voor de toekomst is. Dit geldt overigens ook voor de andere teams.

Red Bull presenteert gloednieuwe racepakken

Afgelopen week was het team van Red Bull, met zusterteam Racing Bulls in de kielzog, aanwezig in de Verenigde Staten om als eerste F1-team de nieuwe auto te lanceren. Vanwege de aanwezigheid van Ford, gebeurde dat in Detroit. Daar liet de zesvoudig winnaar van de constructeurs zien dat de primaire kleur blauw weer langzaam terug begint te keren.

Op de eigen kanalen heeft Red Bull de nieuwe racekleding van Verstappen en Hadjar gelanceerd. Ook daar is te zien dat de kleur blauw, steeds dominanter begint te worden. Voor Verstappen, die bij Red Bull vier wereldtitels wist te winnen, heeft het team een extra wijziging doorgevoerd.

Extra wijziging voor Verstappen op eigen racepak

Vanwege het succes van Verstappen bij Red Bull, heeft het team een extra wijziging doorgevoerd. Door de wereldtitels in 21', 22', 23' en 24', krijgt hij vier sterren boven zijn naam op het pak. Michael Schumacher deed dat ook altijd, namelijk op zijn helm.

Cut from the same cloth 💙#F1 || ___Escaped_link_696ea9ec37255___ pic.twitter.com/ZOY9nl1Iih — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) ___Escaped_link_696ea9ec37257___