Red Bull lanceert nieuwe overalls: Verstappen en Hadjar schitteren

Red Bull Racing heeft na het lanceren van de nieuwe auto, een extra verandering doorgevoerd voor Max Verstappen en Isack Hadjar. Nadat de Oostenrijkse renstal in Detroit het nieuwe strijdwapen presenteerde voor het oog van de wereld, heeft het nu op de eigen kanalen ook de overalls gelanceerd.

Voor Red Bull breekt er een nieuw tijdperk aan. Nadat het afscheid heeft genomen van Honda als motorleverancier, gaan zij nu - in samenwerking met Ford - hun eigen krachtbron produceren. Daarnaast heeft het team van Verstappen en Hadjar te maken met de nieuwe reglementen in de Formule 1, waardoor er nul garantie voor de toekomst is. Dit geldt overigens ook voor de andere teams. 

Red Bull presenteert gloednieuwe racepakken

Afgelopen week was het team van Red Bull, met zusterteam Racing Bulls in de kielzog, aanwezig in de Verenigde Staten om als eerste F1-team de nieuwe auto te lanceren. Vanwege de aanwezigheid van Ford, gebeurde dat in Detroit. Daar liet de zesvoudig winnaar van de constructeurs zien dat de primaire kleur blauw weer langzaam terug begint te keren. 

Op de eigen kanalen heeft Red Bull de nieuwe racekleding van Verstappen en Hadjar gelanceerd. Ook daar is te zien dat de kleur blauw, steeds dominanter begint te worden. Voor Verstappen, die bij Red Bull vier wereldtitels wist te winnen, heeft het team een extra wijziging doorgevoerd. 

Extra wijziging voor Verstappen op eigen racepak

Vanwege het succes van Verstappen bij Red Bull, heeft het team een extra wijziging doorgevoerd. Door de wereldtitels in 21', 22', 23' en 24', krijgt hij vier sterren boven zijn naam op het pak. Michael Schumacher deed dat ook altijd, namelijk op zijn helm. 

Pietje Bell

Posts: 32.799

Het is bekend dat Max, Leclerc en Alonso in het Mareterra complex een appartement
bezitten. Het hele complex bestaat uit twee gedeeltes. Vanuit het noorden gezien
woont Max in het rechter gebouw helemaal rechts. Er wordt gezegd dat Alonso in het
linker gebouw woont.
Zojuist postte Melissa, Fer... [Lees verder]

  • 1
  • 19 jan 2026 - 19:50
Reacties (7)

  • LucaF1

    Posts: 505

    top nieuws ;-)

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 18:05
    • AUDI_F1

      Posts: 3.521

      Ja ze zitten nu strak in het pakkie.

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 18:48
    • Larry Perkins

      Posts: 62.625

      Gelukkig valt het loeilelijke Ford-blauw op de overalls mee...

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 20:55
  • Knalpijp

    Posts: 2.349

    Het is overall dag, ik moet het nog met mn oude doen uit 2011.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 19:26
  • Pietje Bell

    Posts: 32.800

    Het is bekend dat Max, Leclerc en Alonso in het Mareterra complex een appartement
    bezitten. Het hele complex bestaat uit twee gedeeltes. Vanuit het noorden gezien
    woont Max in het rechter gebouw helemaal rechts. Er wordt gezegd dat Alonso in het
    linker gebouw woont.
    Zojuist postte Melissa, Fernando's vriendin een foto van zichzelf en twee van haar
    kinderen beneden op de wandelpromenade van het complex. Vorige week werd Alonso
    al rijdend uit de garage van het complex gefilmd. Ze zijn dus eindelijk verhuisd.
    Zaterdag waren Sophie en Victoria en haar gezin bij Max en Sophie postte gisteren een
    foto van diezelfde promenade.

    Gebouw: https://postimg.cc/BP2kLy5s

    Sophie: https://postimg.cc/fJG7gyNn

    Melissa: https://postimg.cc/hX8my0sy

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 19:50
    • Larry Perkins

      Posts: 62.625

      Geweldig uitzicht, de zee en beton, vooral heel veel beton...

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 20:58
    • Pietje Bell

      Posts: 32.800

      Een groter contrast is er niet.
      Schitterend om aan de vloedlijn te staan ,de golven te horen en over de zee uit te kijken.
      Maar dat complex vind ik drie keer niks!
      Wat je zegt, beton, beton en nog eens beton waar je ook maar kijkt. Vreselijk.

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 21:58

