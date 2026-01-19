user icon
Leclerc en Hamilton lopen er strak bij: Ferrari onthult prachtige overalls

Leclerc en Hamilton lopen er strak bij: Ferrari onthult prachtige overalls

Ferrari heeft haar fans alvast een klein voorproefje gegeven voor het nieuwe seizoen in de Formule 1. In de week dat de meeste F1-teams de auto voor het komende jaar presenteren, heeft de Scuderia alvast de racekleding voor 2026 onthuld. Charles Leclerc en Lewis Hamilton lopen er haarfijn bij. 

De Formule 1 gaat een behoorlijke metamorfose doormaken. Door de komst van de nieuwe reglementen met een nieuwe motor, chassis en aerodynamica, begint iedereen weer op nul en zullen er compleet nieuwe auto's op de grid verschijnen. Voor alle constructeurs is er dus nul zekerheid, ook voor Ferrari. 

Ferrari lanceert overalls

Op de social media-kanalen heeft Ferrari alvast een kleine teaser gegeven voor het komende jaar. In de posts op het internet is te zien hoe Leclerc en Hamilton er superstrak uitzien. Uiteraard is de kleur rood veel te bekennen op de overalls van de Ferrari-coureurs. 

 

Zorgwekkende Ferrari-geruchten

Ferrari kijkt terug op een dramatisch seizoen in 2025. Daar waar zij 2024 sterk afsloten met een tweede plaats bij de constructeurs achter McLaren, kenden zij een slecht vervolgjaar. Met de komst van Hamilton in Maranello waren de verwachtingen hooggespannen, maar de realiteit verraadde dat de zevenvoudig wereldkampioen geen een podium pakte en ook Leclerc geen race wist te winnen. Ook naast de baan was het onrustig. De positie van teambaas Frédéric Vasseur stond ter discussie en president John Elkann sprak openlijk zijn ongenoegen uit over de resultaten van Leclerc en Hamilton. 

Ook voor komend seizoen zijn de geruchten over Ferrari zorgwekkend. Het Italiaanse topteam, dat al bijna twintig jaar op de laatste wereldtitel wacht, wordt beticht van een achterstand op onder andere Mercedes. Pas in Australië zal blijken waar ze staan, maar de verwachtingen zijn nog niet hoopvol.

Snork

Posts: 22.296

“Het Italiaanse topteam ….. wordt beticht van een achterstand op onder andere Mercedes.”

Hoe dan? Welke data (geen geklets van ome Ralf of tante Agaath) wijst hierop?
Precies, helemaal niks. Hoop gezwets dus.

  • 4
  • 19 jan 2026 - 19:52
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Tra893SDk

    Posts: 2

    Dat wit blijft liluk. Kennelijk hebben ze niemand die gewoon wat goed kan ontwerpen met dat HP-logo. En HP wil kennelijk perse dat lelijke blauw omdat dit hun merk-identiteit is, ondanks dat het lelijker staat op de auto en de overals...

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 18:53
    • snailer

      Posts: 31.446

      Vind dat blauw van het hp logo oert-liluk.

      • + 1
      • 19 jan 2026 - 19:41
    • Larry Perkins

      Posts: 62.625

      En het loeilelijke HP-logo staat ook nog eens dubbel op de voorkant...

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 20:39
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.150

      Kan de 2025 China sprintwinnaar deze (net als begin vorig jaar) voor veuls te veul pegels aan zijn fans proberen te slijten

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 22:12
  • Snork

    Posts: 22.296

    “Het Italiaanse topteam ….. wordt beticht van een achterstand op onder andere Mercedes.”

    Hoe dan? Welke data (geen geklets van ome Ralf of tante Agaath) wijst hierop?
    Precies, helemaal niks. Hoop gezwets dus.

    • + 4
    • 19 jan 2026 - 19:52
  • Larry Perkins

    Posts: 62.625

    Iets langer filmpje...

    FIRST LOOK - New Race Suits For F1 2026!
    (0,56 minuten)

    https://youtu.be/NCOkQG2K8Xk

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 20:17

