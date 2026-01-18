Arvid Lindblad staat aan de vooravond van zijn Formule 1-debuut en maakt zich op voor een bijzonder seizoen. De Brit is in 2026 de enige rookie op de grid en krijgt bij Racing Bulls direct de kans om zich te meten met ervaren concurrenten. Tijdens de presentatie van de nieuwe bolide werd niet alleen zijn debuut bevestigd, maar ook zijn opvallende startnummer: 41.

Het startnummer is in de Formule 1 steeds vaker onderdeel van de identiteit van een coureur, en ook Lindblad maakte een bewuste keuze. De achttienjarige Brit, die vorig jaar indruk maakte in zijn debuutseizoen in de Formule 2, lichtte toe waarom juist dit nummer voor hem belangrijk is.

Lindblad wist niet wat hij moest kiezen

Aan de aanwezige media in Detroit vertelt Lindblad zijn keuze voor zijn nieuwe startnummer. "Het is eigenlijk best grappig. Ik was in gesprek met iemand die bij Red Bull werkt. We waren aan het eten en hadden het over het nummer, en zij stelde 41, 45 en 51 voor, een beetje gebaseerd op mijn naam. Ze vroeg me wat ik ervan vond en ik zei: 'Ik heb geen idee.'"

Waarom koos Lindblad dan voor 41?

De jonge Brit kreeg drie keuzes en koos uiteindelijk voor nummer 41, maar waarom eigenlijk? "En ik vond 41 het coolste van de drie. Ik vond het ook wel leuk, omdat het niet echt een nummer is dat eerder is gebruikt. Veel van de lagere nummers zijn al gebruikt in andere sporten en worden sterk geassocieerd met iemand. Dus ik vond het cool om een nummer te hebben dat nog niet eerder is gebruikt. En dan natuurlijk, ja, aan mijn naam, de initialen, kun je het een beetje zien. Dus ja, ik vond het best cool."

Lindblad neemt het komend seizoen op tegen Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander heeft zijn eerste volledige seizoen achter de rug, en reed in 2023 en 2024 al een handvol races als vervanger van Daniel Ricciardo.