user icon
icon

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkers rijden voor het eerst met eigen krachtbronnen, die ze samen met Ford ontwikkelen. Volgens de geruchten maakt Red Bull gebruik van een controversiële motortruc, en Ford-topman Mark Rushbrook wil dat niet ontkennen.

Dit jaar gelden er in de Formule 1 nieuwe motorische en aerodynamische regels. Dat betekent ook dat de teams en motorfabrikanten zoeken naar mazen in de wet, om zo een voorsprong te hebben op de concurrentie. In de afgelopen weken ging het veelvuldig over Mercedes en Red Bull Powertrains, die een trucje met de compressieverhoudingen lijken toe te passen.

Meer over Ford Ford geeft Red Bull duidelijkheid over F1-toekomst

Ford geeft Red Bull duidelijkheid over F1-toekomst

3 jan
 Ford komt met aankondiging voor Red Bull-launch

Ford komt met aankondiging voor Red Bull-launch

7 jan

Vooral Mercedes lijkt hiervan te gaan profiteren, terwijl Red Bull hard bezig is om dit te kopiëren. De andere motorleveranciers (Ferrari, Honda en Audi, red.) zijn furieus, en ze willen dat de FIA hard gaat ingrijpen. De autosportfederatie lijkt hier weinig zin in te hebben, en er staat een verhitte vergadering op het programma tussen de teams, motorleveranciers en de FIA. Ferrari zou volgens de geruchten zelfs willen dat de FIA het trucje gaat verbieden.

Past Red Bull het controversiële trucje toe?

Ford-topman Mark Rushbrook was aanwezig bij de Dakar Rally, waar hij in het bivak een interview gaf aan Marca. De Spaanse krant stelde dat Red Bull een trucje heeft gevonden dat een voordeel kan opleveren met de motor. Rushbrook ontkent het niet: "We zullen zien. Er zijn zoveel onderdelen nodig voor succes: een geweldige auto, een geweldige motor, de betrouwbaarheid, de afstelling... Een voordeel op één gebied betekent niet dat je overal een voordeel hebt. Er is veel mogelijk en je moet ervoor zorgen dat de hele motor als één geheel functioneert."

Wat is de rol van Max Verstappen?

Bij Red Bull en Ford weten ze dat ze moeten presteren, ook omdat ze Max Verstappen tevreden moeten houden. Rushbrook is in ieder geval te spreken over de Nederlandse viervoudig wereldkampioen: "Max is een fantastische coureur en echt een fantastisch mens."

dumdumdum

Posts: 2.752

Iemand binnen Mercedes/RBPT moet dit gelekt hebben. Maar hoe dan ook, het is legaal en het aanpassen van een motor regelement vereist unanieme goedkeuring van alle fabrikanten. Het is niet dat die regel waarin staat dat het bij kamer temperatuur getest moet worden er nu net pas ingezet is. Iedere... [Lees verder]

  • 14
  • 12 jan 2026 - 13:06
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Ford

Reacties (11)

Login om te reageren
  • core2duo

    Posts: 1.711

    Altijd hetzelfde liedje hè? Er is nog geen meter gereden of de klaagzang begint al. Mercedes komt met een sterke motor, zoals altijd bij elke nieuwe formule; dus meteen alarmfase één. De FIA heeft ‘m goedgekeurd en het valt binnen de regels, dus wat is het probleem?

    Natuurlijk probeert Red Bull Powertrains het slimme trucje te gebruiken, en ja, de andere motorbouwers gaan dat ook doen als het niet verboden wordt vóór 2027. Jaloezie zit diep in deze sport…;)

    • + 3
    • 12 jan 2026 - 12:13
  • monzaron

    Posts: 731

    Hier van een Oostenrijkse said:

    Op 22. In januari vindt er een bijeenkomst plaats tussen de F1-motorfabrikanten en de FIA. Ferrari, Honda en Audi zullen de FIA vragen om de technologie die Mercedes dit seizoen gebruikt te verbieden. Mercedes heeft een truc gevonden die de compressie boven de reguliere limiet verhoogt zodra de motoren heet zijn. Aangezien de FIA-meting echter in koude toestand wordt uitgevoerd, wordt aan de vereisten voldaan, maar niet in de racemodus. Officieel is deze methode nog niet verboden, maar de andere fabrikanten eisen fel een aanpassing van de regelgeving. Red Bull blijft hierin voorlopig neutraal, omdat ze hebben geprobeerd de compressietruc te kopiëren, maar dat is nog niet gelukt.!!

    • + 2
    • 12 jan 2026 - 12:28
  • RH

    Posts: 748

    Hoe weten andere teams nu dan al dat er een trucje wordt toegepast? Er is nog geen meter gereden.

    • + 2
    • 12 jan 2026 - 12:51
    • dumdumdum

      Posts: 2.752

      Iemand binnen Mercedes/RBPT moet dit gelekt hebben. Maar hoe dan ook, het is legaal en het aanpassen van een motor regelement vereist unanieme goedkeuring van alle fabrikanten. Het is niet dat die regel waarin staat dat het bij kamer temperatuur getest moet worden er nu net pas ingezet is. Iedere fabrikant heeft dezelfde regels. Audi, Ferrari en Honda hebben het gewoon gemist.

      • + 14
      • 12 jan 2026 - 13:06
  • Pietje Bell

    Posts: 32.740

    15 januari wordt in Detroit de "nieuwe" wagen getoond.
    Dat kun je live volgen op Red Bull TV. Leuke tijd!
    In de nacht van donderdag op vrijdag hier om 4 uur! "04:00 CET."
    Is in Detroit kennelijk pas om 22:00u 's avonds. Vreemd.

    imgur.com/5LuxvuM

    • + 3
    • 12 jan 2026 - 13:43
    • Pietje Bell

      Posts: 32.740

      Dat hele Ford Racing Event gaat over veel meer dan de RB 22.
      Het hele spektakel is hier te zien op YT 16 januari vanaf 01:00u.

      https://youtu.be/mp3mmX_Ln5M

      Gepland voor 16 jan 2026
      Tune in for the Ford Racing Season Launch '26 event! We will kick-off a new era of competition both on- and off-road as Ford Racing debuts their visual identity. Guests include Ford Racing drivers 3x NASCAR Champion, Joey Logano, 5x Formula Drift Champion, James Deane, and F1 superstar Max Verstappen, alongside notable guests, such as Daniel Ricciardo, and more! They will be joined by Ford leadership, team executives and other special guests as we await exclusive reveals, first looks, and unforgettable moments!

      Experience the future of Ford Racing with behind-the-scenes access, special announcements, and a global celebration featuring the drivers, teams, employees, dealers and the community that powers America’s Race Team as we kick-off the new year. You don’t want to miss it!

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 14:10
  • Respect

    Posts: 26

    Maar toch...de FIA komt niet voor niets bij elkaar, als er niets aan de hand is. En wees eerlijk, ze zoeken allemaal de grenzen op en het liefst gaan ze er stiekem overheen. Dus dat het in de gaten moet worden gehouden, vind ik wel normaal. Anders krijg je weer een herhaling van de Mclaren foefjes van 2025, die voor veel onrust zorgden. Dan mogen ze weer een half jaar met een net niet legale auto rijden, om zo een voorsprong in het WK op te bouwen. En dan halverwege het seizoen wordt het trucje alsnog verboden en is het opeens een illegale auto. Dus dat men elkaar in de gaten houdt, is niet meer dan normaal.

    • + 2
    • 12 jan 2026 - 14:04
    • Politik

      Posts: 9.640

      Ja, Mclaren was bij het verbod op de flexwings in al Barcelona ook ineens een klap langzamer toch?

      Of toch niet? ;)

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 15:51
  • Max Factor

    Posts: 302

    Als je metaal verhit zet het uit, of heb ik bij natuurkundeles niet opgelet?

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 14:17
  • Max Factor

    Posts: 302

    Hebben de andere motorbouwers soms een trucje uitgehaald met metaal dat niet uitzet!1

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 14:21
  • Pleen

    Posts: 828

    " ... een geweldige auto, een geweldige motor, de betrouwbaarheid, de afstelling" ... en een geweldige coureur voor het hebben van succes. :-) Als er mazen in de regels/wetten zijn dan moeten die worden aangepast, RB en MB hebben daar goed gebruik van gemaakt.

    • + 1
    • 12 jan 2026 - 15:53

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar