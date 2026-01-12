Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkers rijden voor het eerst met eigen krachtbronnen, die ze samen met Ford ontwikkelen. Volgens de geruchten maakt Red Bull gebruik van een controversiële motortruc, en Ford-topman Mark Rushbrook wil dat niet ontkennen.

Dit jaar gelden er in de Formule 1 nieuwe motorische en aerodynamische regels. Dat betekent ook dat de teams en motorfabrikanten zoeken naar mazen in de wet, om zo een voorsprong te hebben op de concurrentie. In de afgelopen weken ging het veelvuldig over Mercedes en Red Bull Powertrains, die een trucje met de compressieverhoudingen lijken toe te passen.

Vooral Mercedes lijkt hiervan te gaan profiteren, terwijl Red Bull hard bezig is om dit te kopiëren. De andere motorleveranciers (Ferrari, Honda en Audi, red.) zijn furieus, en ze willen dat de FIA hard gaat ingrijpen. De autosportfederatie lijkt hier weinig zin in te hebben, en er staat een verhitte vergadering op het programma tussen de teams, motorleveranciers en de FIA. Ferrari zou volgens de geruchten zelfs willen dat de FIA het trucje gaat verbieden.

Past Red Bull het controversiële trucje toe?

Ford-topman Mark Rushbrook was aanwezig bij de Dakar Rally, waar hij in het bivak een interview gaf aan Marca. De Spaanse krant stelde dat Red Bull een trucje heeft gevonden dat een voordeel kan opleveren met de motor. Rushbrook ontkent het niet: "We zullen zien. Er zijn zoveel onderdelen nodig voor succes: een geweldige auto, een geweldige motor, de betrouwbaarheid, de afstelling... Een voordeel op één gebied betekent niet dat je overal een voordeel hebt. Er is veel mogelijk en je moet ervoor zorgen dat de hele motor als één geheel functioneert."

Wat is de rol van Max Verstappen?

Bij Red Bull en Ford weten ze dat ze moeten presteren, ook omdat ze Max Verstappen tevreden moeten houden. Rushbrook is in ieder geval te spreken over de Nederlandse viervoudig wereldkampioen: "Max is een fantastische coureur en echt een fantastisch mens."