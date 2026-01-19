George Russell heeft bij Mercedes niet alleen gekeken naar salaris en contractduur. De Brit probeerde tijdens zijn onderhandelingen ook een opvallende extra binnen te slepen: een échte Formule 1-auto voor zijn privécollectie.

Russell en Andrea Kimi Antonelli verlengden aan het einde van het Formule 1-seizoen 2025 hun verbintenis bij Mercedes, waardoor de renstal ook komend jaar met hetzelfde rijdersduo aantreedt. Achter de schermen deed Russell daarbij een bijzondere poging om een persoonlijke wens in vervulling te laten gaan. De Brit nam een groot risico, aangezien Max Verstappen ook op de nominatie zou hebben gestaan om het stoeltje van Russell te krijgen.

Russell aast op eigen F1-bolide

“Ik zou het fantastisch vinden om mijn eigen Formule 1-auto’s te verzamelen”, vertelt Russell aan Auto, Motor und Sport. Vroeger was zo’n verzoek eenvoudiger in te willigen, maar dat is sinds de invoering van het budgetplafond in 2021 flink veranderd.

Volgens Russell ligt dat vooral aan het beperkte aantal chassis dat teams nog mogen bouwen. “We produceren tegenwoordig maar drie of vier monocoques per jaar. Twintig jaar geleden, toen er nog onbeperkt getest mocht worden, bouwden teams er vijftien tot twintig. Die werden voortdurend afgewisseld”, legt de Mercedes-coureur uit.

Budgetplafond gooit roet in het eten

Tijdens zijn laatste contractbesprekingen liep Russell uiteindelijk tegen een ‘nee’ aan. “Ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt”, aldus de 27-jarige Brit, die de hoop nog niet heeft opgegeven.

Volgens Russell zou er een oplossing moeten komen buiten het budgetplafond om. “Van de meeste onderdelen hebben we er genoeg”, stelt hij. “Elke coureur gebruikt vijf motoren per seizoen en Mercedes produceert er in totaal zo’n zestig. Ook achtervleugels, voorvleugels en bodemplaten zijn er in overvloed. Van bijna alles hebben we minstens tien sets — behalve van monocoques. Daar hebben we er maar drie of vier. Misschien moet ik dat maar eens bij de FIA aankaarten.”