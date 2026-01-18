De beslissing die Lewis Hamilton aan het einde van 2026 neemt, kan grote gevolgen hebben voor de Formule 1. Mocht de Brit besluiten een punt te zetten achter zijn carrière, dan ligt een kettingreactie op de rijdersmarkt op de loer. Zelfs Max Verstappen zou indirect geraakt kunnen worden door die keuze.

Hamilton kent een moeizame periode bij Ferrari en dat voedt de speculatie over een mogelijk afscheid. Als de zevenvoudig wereldkampioen geen auto krijgt waarmee hij structureel kan meedoen om de zeges, lijkt stoppen na 2026 een reëel scenario.

‘Hamilton is de sleutel op de markt’

Voormalig Red Bull-kopstuk Dan Fallows ziet Hamilton nog altijd als een coureur die het verschil kan maken. Volgens hem beschikt de Brit nog steeds over de kwaliteiten om mee te strijden aan de top, al zet hij vraagtekens bij de motivatie. “Voor mij is Lewis dé sleutel tot de coureursmarkt,” stelt Fallows in een analyse richting 2027.

Fallows vergelijkt Hamilton met Fernando Alonso, maar ziet ook duidelijke verschillen. “Hij is absoluut nog in staat om te leveren wanneer het moet, ondanks dat hij het vorig jaar lastig had. De echte vraag is alleen: wil hij dit nog net zo graag als vroeger, zeker als hij niet in een winnende auto zit?”

Twijfels over motivatie

Volgens Fallows draait het bij Hamilton vooral om competitiviteit. “Alonso stapt overal in, is constant bezig met racen en leeft die sport echt. Bij Lewis weet ik niet of die drang er nog in dezelfde mate is. Dat klinkt misschien hard, want hij is zonder twijfel extreem toegewijd aan de Formule 1.”

De oud-Red Bull-medewerker benadrukt dat Hamilton niet zomaar blijft rijden om het rijden zelf. “Hij wil winnen. Hij wil in een auto zitten waarmee hij races kan winnen. Als dat perspectief ontbreekt, kan dat zwaar meewegen in zijn beslissing.”

Domino-effect richting 2027

Een eventueel afscheid van Hamilton zal volgens Fallows niet onopgemerkt blijven. “Als hij stopt, zal hij dat waarschijnlijk vroegtijdig aangeven. Ferrari moet dan snel schakelen en een nieuwe coureur aantrekken. Dat gaat onvermijdelijk voor beweging zorgen in het hele veld.”

Wie zijn plek zou kunnen innemen? “Ollie Bearman ligt voor de hand, maar er zijn meerdere opties denkbaar,” besluit Fallows. Met Verstappens bekende ontsnappingsclausules in het achterhoofd is duidelijk dat één besluit van Hamilton zomaar grote gevolgen kan hebben voor de rest van de Formule 1.