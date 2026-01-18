user icon
'Hamilton en Verstappen bepalen rijdersmarkt voor komend seizoen'

'Hamilton en Verstappen bepalen rijdersmarkt voor komend seizoen'

De beslissing die Lewis Hamilton aan het einde van 2026 neemt, kan grote gevolgen hebben voor de Formule 1. Mocht de Brit besluiten een punt te zetten achter zijn carrière, dan ligt een kettingreactie op de rijdersmarkt op de loer. Zelfs Max Verstappen zou indirect geraakt kunnen worden door die keuze.

Hamilton kent een moeizame periode bij Ferrari en dat voedt de speculatie over een mogelijk afscheid. Als de zevenvoudig wereldkampioen geen auto krijgt waarmee hij structureel kan meedoen om de zeges, lijkt stoppen na 2026 een reëel scenario.

‘Hamilton is de sleutel op de markt’

Voormalig Red Bull-kopstuk Dan Fallows ziet Hamilton nog altijd als een coureur die het verschil kan maken. Volgens hem beschikt de Brit nog steeds over de kwaliteiten om mee te strijden aan de top, al zet hij vraagtekens bij de motivatie. “Voor mij is Lewis dé sleutel tot de coureursmarkt,” stelt Fallows in een analyse richting 2027.

Fallows vergelijkt Hamilton met Fernando Alonso, maar ziet ook duidelijke verschillen. “Hij is absoluut nog in staat om te leveren wanneer het moet, ondanks dat hij het vorig jaar lastig had. De echte vraag is alleen: wil hij dit nog net zo graag als vroeger, zeker als hij niet in een winnende auto zit?”

Twijfels over motivatie

Volgens Fallows draait het bij Hamilton vooral om competitiviteit. “Alonso stapt overal in, is constant bezig met racen en leeft die sport echt. Bij Lewis weet ik niet of die drang er nog in dezelfde mate is. Dat klinkt misschien hard, want hij is zonder twijfel extreem toegewijd aan de Formule 1.”

De oud-Red Bull-medewerker benadrukt dat Hamilton niet zomaar blijft rijden om het rijden zelf. “Hij wil winnen. Hij wil in een auto zitten waarmee hij races kan winnen. Als dat perspectief ontbreekt, kan dat zwaar meewegen in zijn beslissing.”

Domino-effect richting 2027

Een eventueel afscheid van Hamilton zal volgens Fallows niet onopgemerkt blijven. “Als hij stopt, zal hij dat waarschijnlijk vroegtijdig aangeven. Ferrari moet dan snel schakelen en een nieuwe coureur aantrekken. Dat gaat onvermijdelijk voor beweging zorgen in het hele veld.”

Wie zijn plek zou kunnen innemen? “Ollie Bearman ligt voor de hand, maar er zijn meerdere opties denkbaar,” besluit Fallows. Met Verstappens bekende ontsnappingsclausules in het achterhoofd is duidelijk dat één besluit van Hamilton zomaar grote gevolgen kan hebben voor de rest van de Formule 1.

snailer

Posts: 31.432

Wat ik vooral niet begrijp is waarom Hamilton de markt nu bepaalt.

Ik denk namelijk dat het Leclerc en Verstappen zullen zijn. Leclerc is duidelijk ontevreden. En aan Verstappen trekt elk team. Behalve dan McLaren. Hoewel ik graag Verstappen daar had zien instappen met die slappe regels daar. Ha... [Lees verder]

  • 5
  • 18 jan 2026 - 15:33
Reacties (7)

  • NicoS

    Posts: 20.039

    Bearman……leuke jongen, maar wat voegt hij toe aan Ferrari? Is hij de beoogde verlosser om Ferrari weer titels te bezorgen?
    Lijkt mij allemaal wat vroeg om hem voor de leeuwen te gooien bij de scuderia mocht Lewis besluiten om na komend seizoen met pensioen te gaan, of te vertrekken naar een ander team.

    • + 3
    • 18 jan 2026 - 11:55
    • Rimmer

      Posts: 13.110

      Waarom Bearman steeds wordt genoemd is mij ook een raadsel. Ferrari is niet op zoek naar een coureur maar Ferrari is op zoek naar een wereldtitel. Bearman is niet de “missing link” naar wereldtitels. Hij heeft er dus niks te zoeken anders dan als een prima tweede man. Maar aan tweede mannen heeft Ferrari niet genoeg, ze moeten nu echt weer eens die laatste stap gaan zetten en dus moet de rijder van absoluut topniveau zijn.
      Leclerc is dat maar er moet iemand naast die minimaal even goed of beter is.
      Dus Lando of Max of Russell (of misschien wel Piastri, ik vond zijn ineenstorting iets te toevallig en geef hem nog wat krediet, dit seizoen zal ons gelukkig definitief duidelijkheid verschaffen omtrent Piastri)
      Wordt Ferrari met hen dan wel kampioen? Dat weet niemand maar met Lando of Max naast Leclerc
      weet je wel dat Ferrari zoveel punten gaat scoren, en daarmee bij anderen gaat weghouden, dat die titel snel dichtbij komt.
      Maar Lando zal wellicht bij McLaren willen blijven nu hij daar de grote man is.
      Russell zal de grote man bij Mercedes willen blijven zeker nu die motor twee tienden harder loopt dan de rest.
      Blijven Oscar en Max over. Oscar zou wel overstappen maar Max?
      Ik denk het niet. Dan zou Lewis dus stoppen en Oscar hem gaan vervangen waarmee de line up wel sterker zou worden maar misschien wederom net niet sterk genoeg.

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 14:07
    • snailer

      Posts: 31.431

      Wat ik vooral niet begrijp is waarom Hamilton de markt nu bepaalt.

      Ik denk namelijk dat het Leclerc en Verstappen zullen zijn. Leclerc is duidelijk ontevreden. En aan Verstappen trekt elk team. Behalve dan McLaren. Hoewel ik graag Verstappen daar had zien instappen met die slappe regels daar. Hahahaha. Zou mij wel hebben vermaakt met de onboards.

      Ik geloof overigens niet in sabotage. Piastri heeft zelf grote blunders gemaakt tijdens het racn. Hij heeft van de grote talenten (Verstappen, Leclerc, Russell, Norris, Piastri) wel de grootste groei voor zich liggen. Daarbij is hij leergierig. En knetterhard bij het wiel aan wiel racen. Verstappen/Leclerc mentaliteit.

      • + 5
      • 18 jan 2026 - 15:33
    • Hagueian

      Posts: 8.298

      Precies Snailer, het zou zomaar Leclerc kunnen zijn die de boel opschut. Hij js immers de beste coureur na Verstappen en kan zomaar eens weggehaald worden door een ander team met een sterke auto, zoals AM bijvoorbeeld om Alonso te vervangen. En Verstappen zie ik hier allemaal geen last van hebben. Die zit in 2027 in de beste auto.

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 16:14
    • Larry Perkins

      Posts: 62.607

      Wellicht komt Sainz ook weer in beeld als Hamilton stopt, maar dan is het nog de vraag wat Carlos wil, hij zal niet opnieuw op de schopstoel willen zitten bij de Italianen en misschien maakt Williams wel een grote sprong voorwaarts...

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 21:14
    • snailer

      Posts: 31.431

      Misschien moet Sainz er ook wel bij staan. Niet zo zeer op gebied van talent. Wat hij natuurlijk ook overmatig heeft. Maar meer om zijn mentaliteit.

      Vond zijn eerste race overwinning best legendarisch. Zei op een tactische manier 'NO!' tegen de door Ferrari voorgestelde team orders. En dat leverde hem zijn eerste overwinning in F1 op. Dacht althans dat het zijn eerste was.

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 22:02
  • schwantz34

    Posts: 41.723

    Na dit seizoen is het klaar over voor Ham, en kan Max overstappen naar elk team die hem wel een winnende auto kan geven (op McLaren na denk ik) mocht RBR de plank volledig hebben misgeslagen met hun RB22.

    • + 4
    • 18 jan 2026 - 12:03

