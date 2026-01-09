user icon
Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

De Formule 1 staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en dat kan ervoor zorgen dat topcoureurs ineens kansloos worden voor de titel. James Hinchcliffe is bijvoorbeeld van mening dat Max Verstappen een vijfde wereldtitel kan vergeten.

Verstappen greep vorig jaar net naast de wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam twee punten te kort om McLaren-coureur Lando Norris van de titel te houden, maar de Nederlander reageerde na afloop niet teleurgesteld. Sterker nog, Verstappen was enorm trots op zijn team. De viervoudig wereldkampioen sprak zijn vertrouwen in Red Bull uit, en hij kijkt uit naar hun gezamenlijke toekomst.

Bij Red Bull gaat er dit jaar veel veranderen. De Oostenrijkers hebben besloten om zelf krachtbronnen te gaan bouwen in samenwerking met Ford. Beide partijen zijn nieuwkomers vergeleken met de ervaren fabrikanten Ferrari, Mercedes en Honda. Het is dan ook nog niet duidelijk hoe goed Red Bull zal zijn, en of ze direct in staat zijn om mee te vechten voor de prijzen.

'Max Verstappen is kansloos'

In de podcast Off Track bespreken coureurs James Hinchcliffe en Alexander Rossi de kanshebbers op de wereldtitel voor het aankomende seizoen. F1 TV-analist Hinchcliffe wijst daar Mercedes-coureur George Russell en McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri aan als de grote favorieten voor de wereldtitel in het aankomende seizoen.

Rossi reageert vol verbazing op de uitlatingen van zijn collega: "Je denkt niet dat Max een rol gaat spelen in de titelstrijd?" Hinchcliffe is een groot fan van de stuurmanskunsten van Verstappen, maar hij ziet het nu somber in voor de Nederlander: "Ik weet niet of die krachtbron het kan. Ik weet niet of ik daar wel in geloof."

Is de titel voor Verstappen helemaal uitgesloten?

Hinchcliffe stelt dat er wel altijd iets kan veranderen. Hij wijst naar de motorrel, die steeds meer begint te ontsporen: "Er is natuurlijk al een schandaal geweest rondom een maas in de wet die Red Bull en Mercedes gevonden hebben. Als die maas niet gedicht wordt, dan is er misschien wel een mogelijkheid. Maar ja, je kan je ook afvragen of Aston Martin niet gewoon geweldig gaat zijn, met Honda en Adrian Newey."

iOosterbaan

Posts: 2.081

Denk dat het het beste is om te zeggen dat we het voorlopig gewoon niet weten!

  • 5
  • 9 jan 2026 - 12:30
Reacties (17)

  • WickieDeViking

    Posts: 72

    Volgens FunoAnalisiTecnica ligt Red Bull achter de schermen echter goed op schema met de motor en lijken de problemen die er eerst waren inmiddels opgelost. Als dat klopt, zou Verstappen misschien toch gewoon mee kunnen vechten om de titel.

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 12:17
    • iOosterbaan

      Posts: 2.081

      Denk dat het het beste is om te zeggen dat we het voorlopig gewoon niet weten!

      • + 5
      • 9 jan 2026 - 12:30
    • WickieDeViking

      Posts: 72

      Mee eens!

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 12:44
    • NicoS

      Posts: 20.011

      Veel mensen staren zich blind op de motor, maar het hele pakket moet kloppen, daarom is er nog helemaal niets zinnigs over te zeggen.
      Niemand die ooit rekening hield met BrawnGP destijds, maar wonnen wel de titel…..
      Natuurlijk is de kans groot dat de topteams wel voorin meedraaien, maar ook daar is nog geen rangorde in te stellen..
      Voorlopig zijn het glazen bollen, en onderbuik gevoelens die spreken, het beste is inderdaad gewoon afwachten.

      • + 2
      • 9 jan 2026 - 12:58
  • gridiron

    Posts: 3.060

    Dat riepen ze vorig jaar allemaal in koor, Marko (en Max) inbegrepen en op het einde van het seizoen was het maar een haartje verschil. Het grote vraagteken zijn dit jaar momenteel de PU's, ze moeten allemaal opnieuw van nul beginnen waarbij de gevestigde waarden een lichte voorsprong hebben. Een Anglo-Amerikaanse samenwerking zoals bij RBPT is minder effectief dan een situatie waarbij ze allemaal onder 1 dak zitten aan dezelfde tafel.

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 12:24
    • Pietje Bell

      Posts: 32.721

      "Een Anglo-Amerikaanse samenwerking zoals bij RBPT is minder effectief dan een situatie waarbij ze allemaal onder 1 dak zitten aan dezelfde tafel."

      Heb jij enig idee hoeveel medewerkers van Ford in de fabriek in Milton Keynes werken en hoeveel testapparatuur Ford daar heeft geïnstalleerd?

      • + 2
      • 9 jan 2026 - 12:30
    • StevenQ

      Posts: 9.978

      Het is geen echte Anglo Amerikaanse samenwerking, RBPT heeft veel mensen overgenomen van Mercedes, Ferrari en Honda en die werken aan die motor, Ford levert alleen ondersteuning voor het elektrische deel, die motor draait al een hele tijd op de testbank

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 12:36
    • StevenQ

      Posts: 9.978

      En Mercedes sloeg de plank(vloer) natuurlijk volledig mis bij de vorige regelwijziging, waarom denekn mensen nu dat Mercedes wel even vooraan mee gaat doen?

      • + 1
      • 9 jan 2026 - 12:38
  • John6

    Posts: 11.469

    We zullen moeten wachten tot de eerste kwalificatie is geweest, tot die tijd weet niemand het wie er het snelst zal zijn, die testen straks zeggen ook nog niet alles.

    is wel leuk dingen roepen maar niemand weet het wie er het snelst zal zijn.

    En wie daarna de komende races met de beste updates zal gaan komen, maar goed ze roepen maar lekker denk ik dan.

    • + 2
    • 9 jan 2026 - 12:29
    • FerrariRules

      Posts: 3.135

      Enige waar ik op let zijn het aantal dagen en rondes die goed gaan.
      De teams die een goed.test programma af kunnen werken zitten vaak vooraan.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 15:27
  • StevenQ

    Posts: 9.978

    Hoe weten mensen dat nog voordat de auto's nog maar op de baan zijn geweest?

    • + 1
    • 9 jan 2026 - 12:34
    • schwantz34

      Posts: 41.702

      Dikke duim?
      Op advies van Joost mag het weten?
      Glazen bol?
      Onderbuikgevoel?

      • + 2
      • 9 jan 2026 - 12:58
  • SennaS

    Posts: 11.224

    De historie leert ons dat de beste motor niet cruciaal is.
    Vettel werd met een Newey kanon met de minste Renault motor 4 x wk.
    Mcl reed met dezelfde motor het fabrieksteam Mercedes zoek.
    Kortom andere factoren zijn doorslaggevender als je een topcoureur aan boord heb.

    • + 1
    • 9 jan 2026 - 12:55
  • Erwinnaar

    Posts: 5.366

    Adrian Newey, Honda, Alsono.

    Hopelijk een memorabel jaar met een oude vos die voor de derde keer wereldkampioen gaat worden of het Gp2 Engine deel 2.

    Persoonlijk hoop ik op een laatste trucje van Alonso en Newey samen. De oude garde vs nieuwe garde.

    Verstappen en Ford, weet het niet. Ik ben er bang voor dat het niet veel beter wordt dan strijden om de plekken 6 tot en met 12 omdat ik dus Aston Martin, McLaren en Mercedes beter acht. Maar dat is de domme onderbuik gevuld met speculaas.

    • + 1
    • 9 jan 2026 - 13:29
  • Hagueian

    Posts: 8.293

    Iets waar Horner nooit echt de credits voor heeft gekregen is het massaal, op grote schaal medewerkers weghalen bij de motoren afdeling van Mercedes. Die mensen hebben de "raketmotor" op hun cv staan die de Mercedes detijds van totale dominatie voorzag. Deze mensen behoren niet alleen tot de creme de la creme, maar hebben door hun vroege overstap ook ruim de tijd gehad om de hele infrastructuur vanaf de grond op te bouwen bij RBPowertrains. Als mensen zeggen dat Mercedes wel even de beste motor bouwt dan denk ik dat dat te kort door de bocht is.

    Honda staat erom bekend er nooit te staan in de eerst jaren als ze een motor bouwen. Kan dit keer anders zijn, maar die heisa om AM vind ik ook wat overdreven. Kortom, RB afschrijven slaat nergens op. Niemand weet wat er gaat gebeuren, niet binnen en niet buiten de paddock.

    • + 2
    • 9 jan 2026 - 13:59
  • Larry Perkins

    Posts: 62.471

    2026 Predictions
    (Off Track with Hinch and Rossi, 18,50 minuten)
    Ongeveer vanaf minuut 14,40 gaat het over de F1.

    https://youtu.be/cgyQ0fisvYU?list=PLeRArk807PpAUUTjmkzGo3v-GAECe8WeH

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 15:52
    • Larry Perkins

      Posts: 62.471

      * herstel: vanaf minuut 13,40 gaat het over de F1.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 16:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

