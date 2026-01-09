De Formule 1 staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en dat kan ervoor zorgen dat topcoureurs ineens kansloos worden voor de titel. James Hinchcliffe is bijvoorbeeld van mening dat Max Verstappen een vijfde wereldtitel kan vergeten.

Verstappen greep vorig jaar net naast de wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam twee punten te kort om McLaren-coureur Lando Norris van de titel te houden, maar de Nederlander reageerde na afloop niet teleurgesteld. Sterker nog, Verstappen was enorm trots op zijn team. De viervoudig wereldkampioen sprak zijn vertrouwen in Red Bull uit, en hij kijkt uit naar hun gezamenlijke toekomst.

Bij Red Bull gaat er dit jaar veel veranderen. De Oostenrijkers hebben besloten om zelf krachtbronnen te gaan bouwen in samenwerking met Ford. Beide partijen zijn nieuwkomers vergeleken met de ervaren fabrikanten Ferrari, Mercedes en Honda. Het is dan ook nog niet duidelijk hoe goed Red Bull zal zijn, en of ze direct in staat zijn om mee te vechten voor de prijzen.

'Max Verstappen is kansloos'

In de podcast Off Track bespreken coureurs James Hinchcliffe en Alexander Rossi de kanshebbers op de wereldtitel voor het aankomende seizoen. F1 TV-analist Hinchcliffe wijst daar Mercedes-coureur George Russell en McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri aan als de grote favorieten voor de wereldtitel in het aankomende seizoen.

Rossi reageert vol verbazing op de uitlatingen van zijn collega: "Je denkt niet dat Max een rol gaat spelen in de titelstrijd?" Hinchcliffe is een groot fan van de stuurmanskunsten van Verstappen, maar hij ziet het nu somber in voor de Nederlander: "Ik weet niet of die krachtbron het kan. Ik weet niet of ik daar wel in geloof."

Is de titel voor Verstappen helemaal uitgesloten?

Hinchcliffe stelt dat er wel altijd iets kan veranderen. Hij wijst naar de motorrel, die steeds meer begint te ontsporen: "Er is natuurlijk al een schandaal geweest rondom een maas in de wet die Red Bull en Mercedes gevonden hebben. Als die maas niet gedicht wordt, dan is er misschien wel een mogelijkheid. Maar ja, je kan je ook afvragen of Aston Martin niet gewoon geweldig gaat zijn, met Honda en Adrian Newey."