Arvid Lindblad heeft zijn eerste officiële optreden als Formule 1-coureur achter de rug. De pas 18-jarige Brit stond in Detroit op het podium tijdens de presentatie van Racing Bulls, waar de kleurstelling van de VCARB03 voor het seizoen 2026 werd onthuld. Voor Lindblad voelde het moment nog wat onwerkelijk.

Racing Bulls en Red Bull trapten het nieuwe jaar gezamenlijk af met een groots lanceringsevenement in Detroit. Met showauto’s presenteerden beide teams als eersten hun liveries voor 2026, waarbij Racing Bulls vasthoudt aan het vertrouwde uiterlijk.

Debuutseizoen voor Lindblad

Hoewel het kleurenschema grotendeels gelijk bleef aan dat van vorig seizoen, stond de presentatie vooral in het teken van een nieuw gezicht. Lindblad maakt komend jaar zijn debuut in de Formule 1 en vormt samen met Liam Lawson het rijdersduo van Racing Bulls. Voor de Brit is het een volgende stap in een razendsnelle carrière.

Lindblad doorliep in korte tijd de opstapklassen en komt nu al uit op het hoogste niveau. "Het is eerlijk gezegd surrealistisch", vertelde hij tijdens het evenement. "Als Formule 1-coureur worden gepresenteerd op zo’n locatie en bij zo’n moment is iets wat ik nooit ga vergeten."

Grote veranderingen op komst

Volgens Lindblad gaf het vertrouwen van het team de doorslag. "De visie van Racing Bulls, de nieuwe motor en het geloof dat ze in mij hebben, betekenen enorm veel. Ik ben klaar om te leren, hard te werken en alles te geven nu we samen aan dit nieuwe hoofdstuk beginnen", aldus de Brit.

Zijn debuut valt samen met een historische reglementswijziging in de Formule 1. In 2026 verschijnen compleet nieuwe auto’s en motoren op de grid, met onder meer actieve aerodynamica en krachtbronnen die voor de helft elektrisch worden aangedreven. Zowel Racing Bulls als Red Bull rijden bovendien met de eerste zelf ontwikkelde Red Bull Powertrains-motor, gebouwd in samenwerking met Ford.

Teambaas Alan Permane benadrukte het belang van dat project. "Dit is een van de grootste technische veranderingen die de Formule 1 ooit heeft gekend. De samenwerking met Ford vanaf het begin is van enorme waarde", zei hij. "We hebben als Red Bull-familie iets ontwikkeld waar we trots op zijn en kijken ernaar uit om dit binnenkort op de baan te brengen."

De eerste meters volgen eind januari tijdens een besloten test in Barcelona. Daarna reizen de teams af naar Bahrein voor twee officiële testperiodes in februari.