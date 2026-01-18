Het team van Red Bull Racing trok afgelopen week in Detroit het doek van hun nieuwe strijdwapen. Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1, en Red Bull gaat rijden met krachtbronnen die ze samen met Ford gaan ontwikkelen. Opvallend genoeg voeren ze voor de eerste testweek geen shakedown uit, en volgens Max Verstappen is dat logisch.

Er gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat betekent dat iedereen op nul begint. Niemand weet precies wat ze kunnen verwachten, en voorafgaand aan het nieuwe seizoen staan er ook drie testweken op het programma. Veel teams kiezen er echter voor om eerst nog een filmdag af te werken, omdat ze hierdoor alles kunnen checken en de eerste data kunnen verzamelen.

In de afgelopen twee weken zijn de teams van Audi en Cadillac al de baan opgekomen voor hun shakedown. Red Bulls zusterteam Racing Bulls volgt aankomende week, maar het lijkt er niet op dat Red Bull zelf de baan opgaat. Tijdens de testweek in Barcelona zal de Oostenrijkse renstal dus voor het eerst meters gaan maken met de RB22, en zullen ze voor het eerst hun eigen krachtbron gebruiken.

Hoe kijkt Verstappen naar dit besluit?

Het lijkt een gewaagde strategie te zijn, maar volgens Max Verstappen is het heel logisch. Tijdens de launch in Detroit legde hij het uit aan De Telegraaf: "Ik kan nu wel tien dagen in de simulator gaan zitten, maar dat heeft niet zoveel zin. Mijn vorige ervaringen met nieuwe regels zeggen dat er nog veel wordt aangepast, nadat we echt op het circuit met de auto hebben gereden."

Andere zaken zijn belangrijker

Verstappen focust zich liever op andere zaken: "Dan ben ik nu liever nog zoveel mogelijk thuis met mijn gezin, als ik al zoveel weg ben. En de simulator wordt door anderen al wel gebruikt, dus daar krijg ik ook feedback van. Zelf kan ik eenmaal in de auto wat beter een fatsoenlijke richting aangeven."