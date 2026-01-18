user icon
Het team van Red Bull Racing trok afgelopen week in Detroit het doek van hun nieuwe strijdwapen. Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1, en Red Bull gaat rijden met krachtbronnen die ze samen met Ford gaan ontwikkelen. Opvallend genoeg voeren ze voor de eerste testweek geen shakedown uit, en volgens Max Verstappen is dat logisch.

Er gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat betekent dat iedereen op nul begint. Niemand weet precies wat ze kunnen verwachten, en voorafgaand aan het nieuwe seizoen staan er ook drie testweken op het programma. Veel teams kiezen er echter voor om eerst nog een filmdag af te werken, omdat ze hierdoor alles kunnen checken en de eerste data kunnen verzamelen.

In de afgelopen twee weken zijn de teams van Audi en Cadillac al de baan opgekomen voor hun shakedown. Red Bulls zusterteam Racing Bulls volgt aankomende week, maar het lijkt er niet op dat Red Bull zelf de baan opgaat. Tijdens de testweek in Barcelona zal de Oostenrijkse renstal dus voor het eerst meters gaan maken met de RB22, en zullen ze voor het eerst hun eigen krachtbron gebruiken.

Hoe kijkt Verstappen naar dit besluit?

Het lijkt een gewaagde strategie te zijn, maar volgens Max Verstappen is het heel logisch. Tijdens de launch in Detroit legde hij het uit aan De Telegraaf: "Ik kan nu wel tien dagen in de simulator gaan zitten, maar dat heeft niet zoveel zin. Mijn vorige ervaringen met nieuwe regels zeggen dat er nog veel wordt aangepast, nadat we echt op het circuit met de auto hebben gereden."

Andere zaken zijn belangrijker

Verstappen focust zich liever op andere zaken: "Dan ben ik nu liever nog zoveel mogelijk thuis met mijn gezin, als ik al zoveel weg ben. En de simulator wordt door anderen al wel gebruikt, dus daar krijg ik ook feedback van. Zelf kan ik eenmaal in de auto wat beter een fatsoenlijke richting aangeven."

StevenQ

Posts: 10.033

er zijn 3 testweken en de motor heeft al gedraaid in het chassis

Dan kan je die "filmdag" beter bewaren voor later in het seizoen

  • 5
  • 18 jan 2026 - 09:21
  • Drunt

    Posts: 600

    Levensgevaarlijk!

    • + 1
    • 18 jan 2026 - 08:57
  • StevenQ

    Posts: 10.033

    er zijn 3 testweken en de motor heeft al gedraaid in het chassis

    Dan kan je die "filmdag" beter bewaren voor later in het seizoen

    • + 5
    • 18 jan 2026 - 09:21
    • hupholland

      Posts: 9.558

      en de Racing Bulls doen wel een filmdag, die rijden ook met de nieuwe Red Bull motor, wat de motor betreft zou dat wel voldoende moeten zijn voordat ze in Barcelona beginnen. Ze kunnen ook gerust de maandag nog aan Racing Bulls laten voordat ze zelf de boel opstarten.

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 16:02
  • Pietje Bell

    Posts: 32.798

    Max heeft gisteren als bezoeker een aantal vragen van fans beantwoord tijdens
    de 24 uurs race van Team Redline op Twitch. Hier een aantal fragmenten:

    x.com/formuLau16

    x.com/maxvcalloway

    • + 2
    • 18 jan 2026 - 09:49
  • Pietje Bell

    Posts: 32.798

    Terwijl Max in Portimao verbleef en van daaruit naar Detroit moest is oma Maria en/of
    mama Sophie in Monaco geweest om qualitytime te besteden aan de kleine Lily,
    net zoals die week dat Kelly in Dubai was horloges kijken toen Max in Las Vegas moest
    racen. Toen was Sophie in Monaco gezien haar IG. Dat eerste vertelde Max gisteren, maar
    hij noemde geen namen.

    • + 0
    • 18 jan 2026 - 10:24
    • HarryLam

      Posts: 5.156

      Max ff naar Geneve vandaag, beetje skieen of onderhoud ?

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 11:37
    • StevenQ

      Posts: 10.033

      Zal wel het onderhoud zijn in de nog net rustige periode voor het seizoen begint

      Dassault zit in Geneve

      • + 2
      • 18 jan 2026 - 11:46
  • Knalpijp

    Posts: 2.344

    Echt niet te filmen.

    • + 0
    • 18 jan 2026 - 11:45
  • Pietje Bell

    Posts: 32.798

    Daar loopt je het water toch van in de mond.
    De chef kok die voor Max zijn gezin heeft gekookt in Angra dos Reis heeft een paar
    foto's op haar IG gedeeld. Kennelijk hadden die anderen een andere kok, want die hadden
    een heel ander servies. Max mocht natuurlijk ook niet alles eten.

    "chefvaleriaramos
    3 d.
    Het bereiden van geweldige maaltijden voor @kellypiquet @maxverstappen1
    en de kleintjes tijdens hun vakantie in Angra was een eer! ❤️

    Elk gerecht met liefde gemaakt, elk detail bedacht om alles perfect te maken."

    www.instagram.com/p/DTfwvO4jjvH/

    • + 0
    • 18 jan 2026 - 14:36
    • Pietje Bell

      Posts: 32.798

      Heb haar IG even door gescrold en het blijkt dat zij zeer koolhydraatarm
      en zeer eiwitrijk kookt/bakt. Precies wat Max altijd moet eten.

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 18:14
    • Larry Perkins

      Posts: 62.607

      Doe mij maar een Vlaamse friet oorlog met een Texels Skuumkoppe...

      • + 1
      • 18 jan 2026 - 21:27
    • snailer

      Posts: 31.432

      Dat is trouwens een beste tripel.

      • + 0
      • 18 jan 2026 - 22:06

