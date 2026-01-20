Het team van Audi heeft het doek getrokken van de nieuwe R26 voor het aankomende Formule 1-seizoen. Voor Nico Hülkenberg was het een bijzonder moment, want na vele jaren lijkt hij eindelijk bij een groot en sterk team te zijn beland. De Duitser was heel erg tevreden met wat hij zag op het podium.

Audi heeft het team van Sauber overgenomen, en wil direct goed voor de dag komen in de Formule 1. De Duitse renstal blijft echter wel realistisch, en ze stellen dat ze pas in 2030 een serieuze gooi naar de wereldtitel kunnen gaan doen. Of Hülkenberg er dan nog bij is, lijkt onrealistisch te zijn. Toch wil de Duitser het team gaan helpen bij het behalen van het grote doel.

Tijdens een spectaculaire show in de Duitse hoofdstad Berlijn werd de nieuwe wagen aan de wereld getoond. Na optredens van muzikanten, rappers en operazangers werden eerst kopstukken Jonathan Wheatley en Mattia Binotto op het podium geroepen. Toen het doek eenmaal van de grijsrode bolide was getrokken, was het ook tijd voor Hülkenberg en Gabriel Bortoleto om hun gezicht te laten zien.

Wat is het gevoel?

Hülkenberg grijnsde van oor tot oor, en weet door de shakedown in Barcelona al hoe de auto ongeveer aanvoelt. De Duitser straalde toen hij zich uitsprak over de auto: "Ik heb me aan dit project verbonden in mei 2024, dus het toeleven naar deze dag, en dat het nu eindelijk de realiteit is geworden... Het zijn een paar lange dagen geweest, maar we gaan eindelijk aan de slag!"

Geschiedenis schrijven

Hülkenberg, die zich goed voelde in zijn nieuwe teamkleding, staat zelf ook voor een belangrijk seizoen. Het feit dat hij de eerste F1-fabriekscoureur van Audi is, doet hem nog groter grijnzen: "Het is speciaal, het feit dat je onderdeel mag uitmaken van een nieuw team en het mag vormen, geeft je het gevoel dat je deel uitmaakt van iets groots. We zijn er klaar voor om volgende week aan de slag te gaan."