Hülkenberg reageert enthousiast op nieuw strijdwapen van Audi

Hülkenberg reageert enthousiast op nieuw strijdwapen van Audi

Het team van Audi heeft het doek getrokken van de nieuwe R26 voor het aankomende Formule 1-seizoen. Voor Nico Hülkenberg was het een bijzonder moment, want na vele jaren lijkt hij eindelijk bij een groot en sterk team te zijn beland. De Duitser was heel erg tevreden met wat hij zag op het podium.

Audi heeft het team van Sauber overgenomen, en wil direct goed voor de dag komen in de Formule 1. De Duitse renstal blijft echter wel realistisch, en ze stellen dat ze pas in 2030 een serieuze gooi naar de wereldtitel kunnen gaan doen. Of Hülkenberg er dan nog bij is, lijkt onrealistisch te zijn. Toch wil de Duitser het team gaan helpen bij het behalen van het grote doel.

Tijdens een spectaculaire show in de Duitse hoofdstad Berlijn werd de nieuwe wagen aan de wereld getoond. Na optredens van muzikanten, rappers en operazangers werden eerst kopstukken Jonathan Wheatley en Mattia Binotto op het podium geroepen. Toen het doek eenmaal van de grijsrode bolide was getrokken, was het ook tijd voor Hülkenberg en Gabriel Bortoleto om hun gezicht te laten zien.

Wat is het gevoel?

Hülkenberg grijnsde van oor tot oor, en weet door de shakedown in Barcelona al hoe de auto ongeveer aanvoelt. De Duitser straalde toen hij zich uitsprak over de auto: "Ik heb me aan dit project verbonden in mei 2024, dus het toeleven naar deze dag, en dat het nu eindelijk de realiteit is geworden... Het zijn een paar lange dagen geweest, maar we gaan eindelijk aan de slag!"

Geschiedenis schrijven

Hülkenberg, die zich goed voelde in zijn nieuwe teamkleding, staat zelf ook voor een belangrijk seizoen. Het feit dat hij de eerste F1-fabriekscoureur van Audi is, doet hem nog groter grijnzen: "Het is speciaal, het feit dat je onderdeel mag uitmaken van een nieuw team en het mag vormen, geeft je het gevoel dat je deel uitmaakt van iets groots. We zijn er klaar voor om volgende week aan de slag te gaan."

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

