Audi loopt weer tegen problemen aan tijdens geheime testweek

Audi loopt weer tegen problemen aan tijdens geheime testweek

De derde testdag op het circuit van Barcelona is momenteel in volle gang. De test vindt plaats achter gesloten deuren, maar dat betekent niet dat er niets naar buitenkomt. Het team van Audi lijkt namelijk weer tegen problemen te zijn aangelopen.

In tegenstelling tot dinsdag, is het vandaag wel druk op het Spaanse circuit. Vanochtend zijn de teams van Mercedes, Haas, Racing Bulls, Alpine en Audi al op de baan gespot, terwijl het ook de verwachting is dat Cadillac en McLaren nog gaan rijden. In het eerste uur leek alles naar wens te gaan voor de teams, maar toch volgde er een rode vlag.

Wat is er aan de hand?

Op beelden van het Spaanse medium SoyMotor is er een auto onder een doek op een takelwagen te zien. Het zou gaan om de Audi van Nico Hülkenberg. De Duitser maakte zijn eerste meters van de testweek, maar dat verliep niet naar wens. Wat er precies aan de hand is met de nieuwe R26 van Hülkenberg, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er een flink probleem was.

Het is niet de eerste keer dat Audi tegen een probleem aanloopt in deze testweek. Op maandag zat Gabriel Bortoleto achter het stuur, en ook hij kampte met de nodige problemen. De Braziliaan viel ook stil, en zijn auto werd ook met een takelwagen teruggebracht naar de pits. Voor Audi is het een belangrijke testweek, want ze krijgen voor het eerst de kans om hun eigen krachtbron aan de tand te voelen.

Ook problemen voor Haas

Audi was overigens niet het enige team dat tegen problemen aanliep in de eerste uren van de derde testdag. Ook het team van Haas veroorzaakte een rode vlag, omdat Oliver Bearman zou zijn stilgevallen. De wagen van de Amerikaanse renstal zou ook op een takelwagen zijn teruggebracht naar de pits. Haas kende maandag een zeer goede start van de testweek, en met Esteban Ocon achter het stuur reden ze de meeste rondjes van iedereen.

Nico Hülkenberg Audi F1 Test Barcelona 2026

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

