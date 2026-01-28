De derde testdag op het circuit van Barcelona is momenteel in volle gang. De test vindt plaats achter gesloten deuren, maar dat betekent niet dat er niets naar buitenkomt. Het team van Audi lijkt namelijk weer tegen problemen te zijn aangelopen.

In tegenstelling tot dinsdag, is het vandaag wel druk op het Spaanse circuit. Vanochtend zijn de teams van Mercedes, Haas, Racing Bulls, Alpine en Audi al op de baan gespot, terwijl het ook de verwachting is dat Cadillac en McLaren nog gaan rijden. In het eerste uur leek alles naar wens te gaan voor de teams, maar toch volgde er een rode vlag.

Wat is er aan de hand?

Op beelden van het Spaanse medium SoyMotor is er een auto onder een doek op een takelwagen te zien. Het zou gaan om de Audi van Nico Hülkenberg. De Duitser maakte zijn eerste meters van de testweek, maar dat verliep niet naar wens. Wat er precies aan de hand is met de nieuwe R26 van Hülkenberg, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er een flink probleem was.

Het is niet de eerste keer dat Audi tegen een probleem aanloopt in deze testweek. Op maandag zat Gabriel Bortoleto achter het stuur, en ook hij kampte met de nodige problemen. De Braziliaan viel ook stil, en zijn auto werd ook met een takelwagen teruggebracht naar de pits. Voor Audi is het een belangrijke testweek, want ze krijgen voor het eerst de kans om hun eigen krachtbron aan de tand te voelen.

Ook problemen voor Haas

Audi was overigens niet het enige team dat tegen problemen aanliep in de eerste uren van de derde testdag. Ook het team van Haas veroorzaakte een rode vlag, omdat Oliver Bearman zou zijn stilgevallen. De wagen van de Amerikaanse renstal zou ook op een takelwagen zijn teruggebracht naar de pits. Haas kende maandag een zeer goede start van de testweek, en met Esteban Ocon achter het stuur reden ze de meeste rondjes van iedereen.