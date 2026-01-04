user icon
Carlos Sainz heeft via social media een emotioneel bericht gedeeld over zijn vader, Carlos Sainz Sr., die opnieuw aan de start staat van de Dakar Rally. De rallylegende doet dit jaar mee met Ford Racing, met Red Bull als sponsor, en kan rekenen op de volledige steun van zijn zoon.

De Spaanse Formule 1-coureur spreekt openlijk zijn bewondering en trots uit voor zijn vader, die op latere leeftijd nog altijd de uitdaging aangaat in een van de zwaarste races ter wereld. Volgens Sainz Jr. blijft zijn vader zichzelf telkens opnieuw overtreffen.

Meer over Carlos Sainz Jr <b> De redactie oordeelt: </b> Welke coureur stak er na Verstappen bovenuit in 2025?

De redactie oordeelt: Welke coureur stak er na Verstappen bovenuit in 2025?

30 dec 2025
 Sainz maakt indruk: "Hij kan zeker wereldkampioen worden"

Sainz maakt indruk: "Hij kan zeker wereldkampioen worden"

29 dec 2025

Voor Carlos Sainz zelf was het afgelopen seizoen eveneens bijzonder. De Spanjaard begon aan zijn eerste jaar bij Williams en wist ondanks de beperkingen van de auto tweemaal het podium te bereiken, waarmee hij zijn debuutjaar succesvol afsloot.

'Ik ben trots op je'

Carlos Sainz deelde op zijn sociale media een bericht over zijn vader. Hij deelde maar liefst twee foto's waarvan een met zijn vader van vroeger en een van het heden. Ook schreef hij erbij: "Ik heb je deze uitdaging al jaren zien aangaan. Afgelopen zomer mocht ik er zelf even aan proeven, en mijn bewondering voor jou en wat je doet blijft groeien. Succes bij de Dakar, pap. Ik ben trots op de manier waarop je blijft pushen en de lat telkens hoger legt! Vamos!"

Andersom is het respect net zo groot

Carlos Sainz Sr. heeft ook enorm veel respect voor zijn zoon. Hij denkt namelijk dat hij wereldkampioen gaat worden in de F1, zo liet hij weten aan El Desmarque: "Ik heb daar veel vertrouwen in, en dat wil ik ook geloven. Dat is normaal als vader, want ik ken zijn capaciteiten en zijn talent."

Sainz Sr. laat wel weten dat zijn zoon daar een goede timing en een beetje geluk bij nodig heeft: "Hij heeft het talent om het te bereiken. Hij moet alleen op de juiste plek zitten, op het juiste moment. Alles moet perfect samenvallen. Maar hij werkt er hard voor, en dat is waarop hij zich volledig richt." Carlos Sainz eindigde vorig seizoen op de negende plek in het wereldkampioenschap.

elflitso

Posts: 1.720

@Pietje, nee joh kinderen slapen zo makkelijk door. Dat is geen enkel probleem. Hoeveel vakantiegangers met kinderen boeken van die goedkope vakantie vluchten die op elk ontij landen of opstijgen en dan ook nog naar huis of vakantieverblijf moeten. Nee je maakt nu van een mug een olifant.

  • 1
  • 4 jan 2026 - 22:01
F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Williams

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.401

    Foto:

    Het zand wordt steeds witter in de woestijn,,,
    Of sneeuwt het daar ook?

    • + 0
    • 4 jan 2026 - 17:29
    • Pietje Bell

      Posts: 32.696

      Begrijp niet dat Mark Mateschitz en zijn partner Victoria Swarovski ook
      meedoen. Zij weliswaar in een hele lage klasse, maar dan nog.
      Totaal geen rally ervaring. Hij geloof ik voor de tweede keer, maar weet
      het niet meer zeker. Goed gek.
      Sainz heeft één keer met zijn vader een stuk meegereden en zei:
      "Eén keer en nooit weer!" en dat is een doorgewinterde racecoureur!!

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 17:42
    • Larry Perkins

      Posts: 62.401

      Iedere 'gek' zijn ding @Pietje, ik heb het bungeejumpen ook overgeslagen...

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 17:47
    • Pietje Bell

      Posts: 32.696

      En Max is anderhalf uur geleden uit Sao Paulo vertrokken en komt als alles goed gaat vannacht ergens rond 3 uur aan in Cannes of Nice en dat met een baby en een 6 jaar oud meisje!
      En dan nog met de helikopter en de auto naar huis. Ook goed gek.
      Wéér Hannah niet geraadpleegd voor de vlucht strategie zoals jij eerder al schreef!
      Dacht dat je met een eigen jet de vluchttijden wel een beetje zelf mocht bepalen en dan ga je toch niet op zulke idiote tijden vliegen?!

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 17:47
    • Larry Perkins

      Posts: 62.401

      Misschien dat de kids er goed doorheen slapen...
      Heeft hij ouwe Kel daar gedumpt, of ligt ze in de bagageruimte?

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 17:55
    • Pietje Bell

      Posts: 32.696

      Misschien dat Lily in een soort reis bedje slaapt en niet wakker wordt als ze landen en naar de helikopter moeten lopen en vervolgens naar de parkeergarage bij de heliport in Monaco en dan nog een kwartier in de auto naar het appartement rijden en vanuit de parkeerplek onder in het gebouw naar boven, maar Penelope zal dat toch allemaal zelf moeten doen en wakker moeten zijn en ze moet morgen weer naar school met een jetlag van hier tot ginder, maar dat zal voor rijke mensen wel niet gelden. Ze heeft wel vaker extra vrije dagen gekregen.
      En dat alles was te voorkomen als ze gisteravond waren vertrokken.

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 18:13
    • elflitso

      Posts: 1.720

      @Pietje, blijkbaar heb jij geen kind(eren) maar in de nacht reizen met een slapend kind gaat prima hoor. Heb het vaak genoeg gedaan 's nachts rijden en dat mijn dochter lag te slapen op de achterbank. Ik ga er van uit dat de kids die Max bij heeft een stuk comfortabeler liggen!:-))))

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 20:35
    • Pietje Bell

      Posts: 32.696

      "@Pietje, blijkbaar heb jij geen kind(eren) .................."

      @elflitso, de hele nacht doorreizen met een slapend kind op de achterbank (hopelijk met gordels om) is iets heel anders dan een 6-jarig kind na de landing om 3 uur in de nacht wakker te moeten maken, kleren aan te trekken en naar buiten, half slapend naar de helikopter te laten lopen, in de helikopter laten zitten, bijna in slaap vallend er weer uit te moeten halen om naar de parkeergarage te laten lopen, vervolgens nog een kwartier in de auto te laten zitten, weer bijna in slaap vallend en weer in het volle licht om 4 uur het appartementencomplex door te moeten laten lopen op weg naar haar eigen bed.
      Ik weet heel goed hoe je met kinderen om hoort te gaan als je van ze houdt, dat doe je automatisch/gevoelsmatig, maar niet iedereen is volwassen genoeg om zich in kinderen te verplaatsen en ze op te voeden.
      Hier laat ik het bij.

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 21:50
    • elflitso

      Posts: 1.720

      @Pietje, nee joh kinderen slapen zo makkelijk door. Dat is geen enkel probleem. Hoeveel vakantiegangers met kinderen boeken van die goedkope vakantie vluchten die op elk ontij landen of opstijgen en dan ook nog naar huis of vakantieverblijf moeten. Nee je maakt nu van een mug een olifant.

      • + 1
      • 4 jan 2026 - 22:01
    • John6

      Posts: 11.454

      @Pietje je doet net of ze iets ergs met die kinderen doen, schei is uit man, die kids slapen overal en al moet ze morgen naar school so what, ze volgt toch zeker geen Commando opleiding die gaan lekker kletsen over de vakantie wat iedereen gedaan heeft.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 02:03

