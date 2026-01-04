Carlos Sainz heeft via social media een emotioneel bericht gedeeld over zijn vader, Carlos Sainz Sr., die opnieuw aan de start staat van de Dakar Rally. De rallylegende doet dit jaar mee met Ford Racing, met Red Bull als sponsor, en kan rekenen op de volledige steun van zijn zoon.

De Spaanse Formule 1-coureur spreekt openlijk zijn bewondering en trots uit voor zijn vader, die op latere leeftijd nog altijd de uitdaging aangaat in een van de zwaarste races ter wereld. Volgens Sainz Jr. blijft zijn vader zichzelf telkens opnieuw overtreffen.

Voor Carlos Sainz zelf was het afgelopen seizoen eveneens bijzonder. De Spanjaard begon aan zijn eerste jaar bij Williams en wist ondanks de beperkingen van de auto tweemaal het podium te bereiken, waarmee hij zijn debuutjaar succesvol afsloot.

'Ik ben trots op je'

Carlos Sainz deelde op zijn sociale media een bericht over zijn vader. Hij deelde maar liefst twee foto's waarvan een met zijn vader van vroeger en een van het heden. Ook schreef hij erbij: "Ik heb je deze uitdaging al jaren zien aangaan. Afgelopen zomer mocht ik er zelf even aan proeven, en mijn bewondering voor jou en wat je doet blijft groeien. Succes bij de Dakar, pap. Ik ben trots op de manier waarop je blijft pushen en de lat telkens hoger legt! Vamos!"

Andersom is het respect net zo groot

Carlos Sainz Sr. heeft ook enorm veel respect voor zijn zoon. Hij denkt namelijk dat hij wereldkampioen gaat worden in de F1, zo liet hij weten aan El Desmarque: "Ik heb daar veel vertrouwen in, en dat wil ik ook geloven. Dat is normaal als vader, want ik ken zijn capaciteiten en zijn talent."

Sainz Sr. laat wel weten dat zijn zoon daar een goede timing en een beetje geluk bij nodig heeft: "Hij heeft het talent om het te bereiken. Hij moet alleen op de juiste plek zitten, op het juiste moment. Alles moet perfect samenvallen. Maar hij werkt er hard voor, en dat is waarop hij zich volledig richt." Carlos Sainz eindigde vorig seizoen op de negende plek in het wereldkampioenschap.