Voormalig Red Bull-baas vertelt prachtige anekdote over piepjonge Verstappen

Max Verstappen is inmiddels uitgegroeid tot een viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, maar ook lang voordat de Nederlander zijn eerste titel veroverde, was zijn uitzonderlijke talent al zichtbaar. Franz Tost, jarenlang actief als teambaas binnen de Red Bull Racing-familie, blikt terug op het moment waarop ook hij besefte dat Verstappen van een ander kaliber was.

De dominantie van Verstappen in de koningsklasse kwam niet van de ene op de andere dag. De eerste wereldtitel liet enkele seizoenen op zich wachten, maar aan het rauwe talent van de Limburger werd nooit getwijfeld. Vanaf zijn eerste stappen in de autosport maakte Verstappen indruk op teamleden, engineers en teambazen — onder wie Franz Tost.

Verstappen schitterde op de Norisring 

De Oostenrijker zwaaide eind 2023 af als teambaas van AlphaTauri, het huidige Racing Bulls, en speelde jarenlang een sleutelrol in de ontwikkeling van jonge coureurs binnen Red Bull. In die periode werkte hij met meerdere wereldkampioenen, maar Verstappen nam volgens Tost al vroeg een bijzondere plaats in.

Een specifiek moment staat de oud-teambaas nog helder voor de geest. “Het was een race met wisselende omstandigheden, half nat”, vertelt Tost aan Motorsport.com. “Een rondje op de Norisring duurt in de Formule 3 normaal zo’n 57 of 58 seconden. Max was daar anderhalve tot twee seconden per ronde sneller.”

Volgens Tost was dat verschil op zo’n korte baan ronduit ongekend. “Op dat moment wist ik genoeg. Dan denk je: dit is een kampioen in wording. De rest kon eigenlijk niet eens in zijn buurt komen.”

Verstappen op gelijke hoogte met de allerbesten 

Door zijn jarenlange ervaring had Tost een scherp oog voor uitzonderlijk talent. “Mijn overtuiging is altijd geweest: écht goede coureurs vinden manieren om een auto boven zichzelf uit te laten stijgen”, legt hij uit. “Kijk bijvoorbeeld naar Sebastian Vettel in Fuji, waar hij met onze auto meespeelde om de topposities tot hij Webber raakte.”

Diezelfde kwaliteit herkende Tost later ook bij Verstappen. “Als je keek naar de eerste zes of zeven plekken, dan zat Max daar altijd tussen. Dat geldt ook voor Sebastian. Zij haalden het absolute maximum uit de auto en gaven je als teambaas een duidelijk referentiepunt: dit is wat de auto kan, meer zit er niet in.”

Tot slot is Tost duidelijk over het uitzonderlijke niveau van beide coureurs. “Ik heb in mijn carrière veel talenten meegemaakt, maar coureurs van dit niveau — zoals Sebastian en Max — zijn extreem zeldzaam.”

Reacties (1)

  • Ernie5335

    Posts: 5.743

    Schoolvoorbeeld van een bericht in 🥒 tijd...

    • + 0
    • 6 jan 2026 - 10:08

