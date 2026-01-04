user icon
Verstappen moet miljoenen bedrag betalen aan de FIA na ijzersterk seizoen

Max Verstappen eindigde vorig jaar op de tweede plaats in het wereldkampioenschap van de Formule 1. Hij kwam uiteindelijk twee punten te kort om Lando Norris van de titel te houden, maar was wel zeer tevreden. Het goede seizoen krijgt echter wel een prijzig staartje voor hen.

Alle coureurs die deelnemen aan de Formule 1 moeten beschikken over een superlicentie. Coureurs moeten een superlicentie aanvragen bij autosportfederatie FIA, maar dat is ook niet gratis. Voorafgaand aan het seizoen wordt er een standaardbedrag opgesteld dat de coureurs moeten betalen voor de superlicentie. Hier komt echter een extra bedrag bij per gescoord WK-punt in het voorgaande seizoen.

Hoeveel euro moet Verstappen aan de FIA betalen?

Voor 2026 is het standaardbedrag vastgesteld op 11.842 euro. Voor elk punt dat een coureur heeft gescoord in 2025 komt er een bedrag van 2392 euro bij, en dat betekent dat Verstappen en Norris flink in de buidel moeten tasten. Beide coureurs komen namelijk op een bedrag van net boven een miljoen euro uit, terwijl Oscar Piastri net geen miljoen hoeft te betalen aan de FIA.

Welke coureurs komen er goed weg?

Vier coureurs hoeven voor aankomend seizoen slechts het standaardbedrag van 11.842 euro te betalen. Het gaat hier om debutant Arvid Lindblad, de puntloze Franco Colapinto en de herintreders Sergio Perez en Valtteri Bottas. Meestal betalen de teams de superlicenties voor de coureurs, al worden daar meestal geen uitspraken over gedaan in de media.

De tien Formule 1-coureurs met de 'duurste' superlicenties voor 2026: 

1. Lando Norris - 1.023.658 euro

2. Max Verstappen - 1.018.874 euro

3. Oscar Piastri - 999.562 euro

4. George Russell - 774.890 euro

5. Charles Leclerc - 590.706 euro

6. Lewis Hamilton - 384.994 euro

7. Andrea Kimi Antonelli - 370.642 euro

8. Alexander Albon - 184.458 euro

9. Carlos Sainz - 164.930 euro

10. Fernando Alonso - 145.794 euro

Reacties (6)

  • Erwinnaar

    Posts: 5.331

    Wisselgeld.

    • + 0
    • 4 jan 2026 - 08:22
  • John6

    Posts: 11.447

    Geen medelijden met F1 rijders, die verdienen allemaal genoeg.

    • + 0
    • 4 jan 2026 - 09:41
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.156

    Kelly is alweer gesignaleerd met 'n andere, nu nog, rijke kerel.....

    • + 0
    • 4 jan 2026 - 09:58
  • StevenQ

    Posts: 9.961

    Als je salaris 65 miljoen is naast alle sponsor en merchandise inkomen kan je dat wel betalen

    • + 0
    • 4 jan 2026 - 10:12
  • Polleke2

    Posts: 1.848

    Dit bedrag moet door de teams worden betaald trouwens en niet door de coureurs.

    • + 0
    • 4 jan 2026 - 10:24
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.156

    "Ach, die centen haal ik wel terug met 'n prijsverhoging van m'n merchandise......de horde koopt mijn spullen toch wel"...aldus 'n uitgekookte Max.

    • + 0
    • 4 jan 2026 - 10:46

