Russell komt met verklaring voor grote achterstand op Verstappen

George Russell was in 2025 duidelijk the best of the rest, maar een echte rol in de titelstrijd zat er voor de Mercedes-coureur niet in. Terwijl Max Verstappen en de McLaren-coureurs tot het einde vochten om het wereldkampioenschap, moest Russell toezien vanaf de zijlijn. 

Volgens de Brit lag dat niet aan zijn prestaties, maar vooral aan het materiaal. Zowel Red Bull als McLaren beschikten over een auto die net iets beter presteerde in de cruciale fases van een ronde. Vooral op circuits met snelle bochten kwam Mercedes tekort.

Ondanks een sterk begin van het seizoen, waarin Russell meerdere podiumplaatsen pakte, werd het verschil in de tweede seizoenshelft steeds duidelijker. Zelf ziet hij vooral neerwaartse druk en bandentemperatuur als de doorslaggevende factor.

Red Bull was sterk in de snelle bochten

"Als we ons vergelijken met Red Bull, vallen de supersnelle bochten op. Daar heeft Red Bull een duidelijk voordeel ten opzichte van ons en McLaren", zo laat Russell aan Auto Motor und Sport weten. "Het verschil wordt dan groter in het laatste deel van het circuit, omdat onze banden warmer worden dan die van hen." 

Russell startte het seizoen erg goed met podiumplaatsen in drie van de eerste vier races. Hij deed daarom ook lange tijd mee om de top drie, maar moest het in de tweede seizoenshelft afzien van Verstappen waardoor het verschil uiteindelijk maar liefst 91 punten werd tussen Russell en de nummer drie Piastri.

'McLaren was beter ontwikkelt'

 "We hebben het hier over zeer kleine verschillen. Drie tienden is vandaag al veel. Reken dat eens uit voor 15 bochten. Dan verliezen we gemiddeld slechts twee honderdsten in elke bocht", zo laat Russell weten. "Uiteindelijk is het heel eenvoudig. Ze hebben iets meer neerwaartse druk en houden de banden beter binnen hun bereik, zodat ze niet oververhit raken. Neerwaartse druk is koning."

Toch is Russell wel erg trots op zijn seizoen van vorig jaar: "Je wordt elk jaar beter. Ik heb dit seizoen mijn meest constante resultaten behaald en minder fouten gemaakt dan ooit tevoren."

Lulham

Posts: 655

Hij vergeet het verschil in talent te benoemen.

Overigens is het "was beter ontwikkeld"...

  • 6
  • 3 jan 2026 - 10:17
Reacties (7)

  • Lulham

    Posts: 657

    Hij vergeet het verschil in talent te benoemen.

    Overigens is het "was beter ontwikkeld"...

    • + 6
    • 3 jan 2026 - 10:17
    • Aajd Flupke

      Posts: 53

      Ik had het niet beter kunnen verwoorden 👍

      • + 2
      • 3 jan 2026 - 13:32
    • SennaS

      Posts: 11.207

      Dat is subjectief

      • + 0
      • 3 jan 2026 - 16:07
    • Lulham

      Posts: 657

      Er zijn weinig dingen zo objectief als het verschil in talent tussen Verstappen en de rest van de grid.

      • + 0
      • 3 jan 2026 - 16:09
  • Ernie5335

    Posts: 5.742

    "maar moest het in de tweede seizoenshelft afzien van Verstappen"?
    Klinkt niet als echt Nederlands (in mijn oren).
    "afleggen tegen" klinkt beter...

    • + 0
    • 3 jan 2026 - 14:37
  • jd2000

    Posts: 7.553

    Eerlijk is eerlijk, Russell heeft een goed seizoen gehad. Helaas groeit dan zijn ego uit zn jasje van dit pedante kereltje.

    • + 1
    • 3 jan 2026 - 14:44
  • SennaS

    Posts: 11.207

    M.i. hebben Russell en Max het meeste uit hun materiaal gehaald.
    Sterker nog, ik acht Russell sneller maar dat wil nog niet zeggen, beter.
    In een rbr of mcl van 2025 had hij gewoon mee kunnen doen voor het wk.
    We gaan het in 2026 meemaken als Mercedes hem een competitieve auto geeft.

    • + 0
    • 3 jan 2026 - 16:10

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

