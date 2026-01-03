George Russell was in 2025 duidelijk the best of the rest, maar een echte rol in de titelstrijd zat er voor de Mercedes-coureur niet in. Terwijl Max Verstappen en de McLaren-coureurs tot het einde vochten om het wereldkampioenschap, moest Russell toezien vanaf de zijlijn.

Volgens de Brit lag dat niet aan zijn prestaties, maar vooral aan het materiaal. Zowel Red Bull als McLaren beschikten over een auto die net iets beter presteerde in de cruciale fases van een ronde. Vooral op circuits met snelle bochten kwam Mercedes tekort.

Ondanks een sterk begin van het seizoen, waarin Russell meerdere podiumplaatsen pakte, werd het verschil in de tweede seizoenshelft steeds duidelijker. Zelf ziet hij vooral neerwaartse druk en bandentemperatuur als de doorslaggevende factor.

Red Bull was sterk in de snelle bochten

"Als we ons vergelijken met Red Bull, vallen de supersnelle bochten op. Daar heeft Red Bull een duidelijk voordeel ten opzichte van ons en McLaren", zo laat Russell aan Auto Motor und Sport weten. "Het verschil wordt dan groter in het laatste deel van het circuit, omdat onze banden warmer worden dan die van hen."

Russell startte het seizoen erg goed met podiumplaatsen in drie van de eerste vier races. Hij deed daarom ook lange tijd mee om de top drie, maar moest het in de tweede seizoenshelft afzien van Verstappen waardoor het verschil uiteindelijk maar liefst 91 punten werd tussen Russell en de nummer drie Piastri.

'McLaren was beter ontwikkelt'

"We hebben het hier over zeer kleine verschillen. Drie tienden is vandaag al veel. Reken dat eens uit voor 15 bochten. Dan verliezen we gemiddeld slechts twee honderdsten in elke bocht", zo laat Russell weten. "Uiteindelijk is het heel eenvoudig. Ze hebben iets meer neerwaartse druk en houden de banden beter binnen hun bereik, zodat ze niet oververhit raken. Neerwaartse druk is koning."

Toch is Russell wel erg trots op zijn seizoen van vorig jaar: "Je wordt elk jaar beter. Ik heb dit seizoen mijn meest constante resultaten behaald en minder fouten gemaakt dan ooit tevoren."