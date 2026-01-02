user icon
George Russell heeft aangegeven dat hij geen moment bang is geweest om zijn Mercedes-stoeltje te verliezen aan Max Verstappen. Dat stelt de Engelsman in gesprek met Auto, Motor und Sport. Russell was daarbij niet te beroerd om te zeggen dat Verstappen, waar hij in de Formule 1 al meerdere keren in de clinch mee heeft gezeten, de beste coureur van de huidige grid is. 

Net als Verstappen kende Russell een ijzersterk seizoen. Nadat hij Lewis Hamilton naar Ferrari zag vertrekken, trok de 27-jarige feilloos de rol van eerste coureur naar zich toe. Hij won twee races, maar door het ijzersterke McLaren speelde Russell geen rol van betekenis in de titelstrijd. Tegelijkertijd verlengde de Brit zijn contract bij Mercedes, ook al werd zijn stoeltje even in verband gebracht met Verstappen. 

Russell maakte zich geen zorgen

Russell heeft aangegeven dat hij, ondanks de geruchten, zich geen zorgen maakte over het verliezen van zijn stoeltje. Ook niet aan Verstappen. “Ik heb me nooit zorgen gemaakt over het verliezen van mijn stoel”, zo vertelde hij. 

“Als team wil je de best mogelijke coureurscombinatie die er op de markt is. En Verstappen is de maatstaf. Verstappen is momenteel de beste coureur op de grid”, voegde Russell daaraan toe. 

'Confrontaties zijn onvermijdelijk'

Verstappen en Russell zijn elkaar al meerdere keren in de F1 tegengekomen, zowel op als naast de baan. In Qatar in 2024 kregen de coureurs het met elkaar publiekelijk aan de stok en in Spanje 2025 crashten de Nederlander in de zijkant van de Mercedes-rijder. Enorm vermakelijk voor de fans, zo erkende Russell ook. 

“Waar je de twee beste coureurs ook samenbrengt, een confrontatie is vroeg of laat onvermijdelijk. Maar een team zoals Mercedes had met Lewis en Valtteri (Bottas), dat is perfect”, aldus Russell nadat gevraagd werd of het ooit mogelijk is dat hij en Verstappen in hetzelfde team uit de voeten kunnen. 

Ook Russell geniet van simracen

Ook Russell geeft dus toch toe dat Verstappen momenteel de beste rijder op de grid is. Volgens velen vanuit de paddock is dat ook te danken aan het vele simulatorwerk dat de Nederlander in zijn vrije tijd verricht. Maar volgens Russell zelf is dat onzin. 

“Ik doe veel simracen in de winter. Ik vind het leuk. Maar de simulator kan je nooit het gevoel geven dat je lichaam heeft als je in een echte auto zit en die begint te slippen. De autobeheersing die Max heeft, komt niet van de simulator. Die heeft hij op het circuit opgedaan.”

show sidebar