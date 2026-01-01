De FIA heeft erkend dat de afgelopen reglementencyclus in de Formule 1 grote problemen heeft veroorzaakt rondom de rijhoogte van de auto's. Dat bleek onder meer tijdens de Grand Prix van Las Vegas vorig jaar, waar beide McLarens werden gediskwalificeerd omdat hun vloer zo beschadigd was, mede doordat de auto's te laag lagen. Volgens FIA-topman Nikola Tombazis is dit een fout die de autosportbond heeft onderschat.

In de afgelopen seizoenen kwamen teams vaker in de problemen door schade aan de vloer en het overschrijden van de minimale rijhoogte, met zware straffen tot gevolg. Tombazis geeft nu toe dat het 2022-reglement te veel performance beloonde bij extreem lage rijhoogtes, iets wat pas laat duidelijk werd.

De FIA hoopt met de nieuwe regels voor dit jaar definitief af te rekenen met deze problemen. Volgens Tombazis is de kans op porpoising en rijhoogte-incidenten dan aanzienlijk kleiner, al sluit hij kinderziektes bij de eerste tests niet volledig uit.

De FIA heeft het onderschat

In gesprek met Motorsport.com legt Tombazis het uit: "Het feit dat de optimale rijhoogte zoveel lager lag, was een misser in het 2022-reglement. Dat hebben we gemist. Maar ik moet zeggen dat niet alleen wij dat hebben gemist; de teams hebben het ook gemist. In alle gesprekken over het reglement heeft niemand dat punt benoemd. Het werd vlak voor de start van het seizoen 2022 pas duidelijk, maar toen was het al te laat om het reglement nog aan te passen."

"De initiële porpoising, die niet helemaal is verdwenen maar wel een stuk beter is geworden, hadden we ook niet voorzien. Ik zou willen dat we het op dat vlak beter hadden gedaan. We denken niet dat de ophanging het voornaamste effect had gehad. Het had de teams misschien een set aan andere opties gegeven, maar we denken niet dat het versimpelen van de ophanging het belangrijkste effect had gehad", zo legt Tombazis uit.

Was standaardiseren de oplossing?

Veel teams vlogen op hun eigen manier de situatie aan, maar dat roept dan ook al snel de vragen op of de FIA het probleem moest standaardiseren, oftewel er maar een manier moest zijn voor dit probleem. "Je moet deze quote niet op zichzelf pakken, maar al deze problemen zouden verdwijnen als we richting een standaardauto zouden gaan. Je kunt makkelijk een auto hebben die iets meer performance heeft dan de Formule 2 en dan heb je geen porpoising meer, geen loopholes in het reglement, geen problemen met de plank, want dan is alles voorgeschreven. Maar in de Formule 1 willen we dat niet. We willen dat de Formule 1 een technologische strijd is en niet alleen maar dezelfde auto's met andere stickers erop. Daardoor moeten we een bepaalde vrijheid aan de ontwerpers laten."

Hoe zit dit in 2026?

Volgend seizoen zou het porpoising niet meer terug moeten komen en is zowel de F1 als de FIA eindelijk verlost van dit probleem: "We achten het erg onwaarschijnlijk om dezelfde karakteristieken te zien, aangezien de vloer veel vlakker is en de hoeveelheid downforce die je wint door lager te gaan minder is dan met de auto's van afgelopen jaar. Dat maakt de kans op porpoising in onze optiek kleiner."

"Ik kan niet helemaal uitsluiten dat de auto's misschien nog een probleem hebben als ze voor de allereerste keer rijden, maar in algemene zin gaan de regels minder in die richting. Aangezien de teams het al behoorlijk goed hebben opgelost met de vorige generatie auto's, zou het straks veel makkelijker moeten zijn."